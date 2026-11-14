Véget ért Sebestyén Balázs házassága: 20 éves kapcsolat után válnak el az útjaik Vikivel

20 év házasság után döntött a válás mellett Sebestyén Balázs, és felesége, Viki. A sztárpár nemcsak a magánéletben alkotott egy párt, a két gyermekük mellett a közös munka is összeköti őket. Az Instagramon kiadott közleményükben erre is kitértek.
Sebestyén Balázs és felesége közleményt adott ki
Sebestyén Balázs és Viki közös közleményt adott ki, amelyet az Instagramon, amely szóról szóra ugyanazt tartalmazza, csak a keresztneveiket cserélték fel a szövegben. Viki posztjához több közös fotó is tartozik, Balázs csak a szövegről készített képet osztotta meg.