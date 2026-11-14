Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 14., szombat Aliz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
közlemény

Véget ért Sebestyén Balázs házassága: 20 éves kapcsolat után válnak el az útjaik Vikivel

közlemény házasság instagram
Life.hu
2026.11.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Két évtizedes házasság végére tesz pontot a műsorvezető és felesége. A közösen hozott döntésről Sebestyén Balázs és Viki is írt az Instagramon.

20 év házasság után döntött a válás mellett Sebestyén Balázs, és felesége, Viki. A sztárpár nemcsak a magánéletben alkotott egy párt, a két gyermekük mellett a közös munka is összeköti őket. Az Instagramon kiadott közleményükben erre is kitértek.

sebestyén balázs
Véget ért Sebestyén Balázs házassága.
Forrás: Frizbi TV YouTube

 

Sebestyén Balázs és felesége közleményt adott ki

Sebestyén Balázs és Viki közös közleményt adott ki, amelyet az Instagramon, amely szóról szóra ugyanazt tartalmazza, csak a keresztneveiket cserélték fel a szövegben. Viki posztjához több közös fotó is tartozik, Balázs csak a szövegről készített képet osztotta meg. 

Megszületett Avril Lavigne első gyermeke: különleges fotókkal jelentette be az örömhírt

Anya lett Avril Lavigne! A 42 éves énekesnő az Instagramon tudatta rajongóival, hogy megszületett első gyermeke. A baba édesapjának kilétét azonban egyelőre titokban tartja.

Matt Damon felesége lenyűgözően festett: ritka pillanat, hogy együtt jelennek meg – Fotó

A színész a GQ Men of the Year című rendezvényen jelent meg párjával. Matt Damon felesége lenyűgözően festett: még a legnagyobb sztárokat is túlragyogta.

Meghan Markle összeomlott apja botránya miatt? Erre senki sem számított a hercegnétől

A sussexi hercegnének nehéz napjai vannak. Meghan Markle élete egyik legfájdalmasabb családi időszakát éli át: édesapja, Thomas Markle súlyos büntetőügybe keveredett, a történtek pedig a hercegnét is mélyen megrázták. Bár évek óta nem tartják a kapcsolatot, a hírek most különösen nehezen érintik.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu