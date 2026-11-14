Véget ért Sebestyén Balázs házassága: 20 éves kapcsolat után válnak el az útjaik Vikivel

20 év házasság után döntött a válás mellett Sebestyén Balázs, és felesége, Viki. A sztárpár nemcsak a magánéletben alkotott egy párt, a két gyermekük mellett a közös munka is összeköti őket. Az Instagramon kiadott közleményükben erre is kitértek.

Véget ért Sebestyén Balázs házassága.

Forrás: Frizbi TV YouTube

Sebestyén Balázs és felesége közleményt adott ki

Sebestyén Balázs és Viki közös közleményt adott ki, amelyet az Instagramon, amely szóról szóra ugyanazt tartalmazza, csak a keresztneveiket cserélték fel a szövegben. Viki posztjához több közös fotó is tartozik, Balázs csak a szövegről készített képet osztotta meg.