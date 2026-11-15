Hat éve minden éjjel a teraszon alszik a svéd házaspár – ettől még a vihar sem riaszthatja el őket

A Halland tartományban, Kungsäterben élő pár története 2020 júniusában kezdődött. Egy kellemes nyári estén úgy döntöttek, kipróbálják, milyen a szabad levegőn aludni. Eredetileg csak egyszeri kalandnak szánták, ám annyira jól érezték magukat, hogy a következő éjszakán is a teraszt választották. Azóta pedig a szabadban alvás az életmódjuk része lett: szinte minden este kint hajtják álomra a fejüket.
Egy nyári ötletből lett szokásuk a szabadban alvás, amelytől még a skandináv tél sem tántorította el őket
- Kezdetben raklapokra tett matracon aludtak.
- Ma már saját ágyuk van a fedett, de oldalról nyitott teraszon.
- A hideg hónapokban vastag paplanokkal védekeznek a fagy ellen.
- A természet közelségének néha váratlan vendégek is a részei.
- Egy viharban Eino paplanját is felkapta a szél – ő pedig egyszerűen visszahozta.
Egy nyári éjszakával kezdődött minden
Carina és Eino először egy matracot vittek ki a teraszra, amelyet raklapokra helyeztek. Amikor beköszöntött az ősz, Carina visszavitte az ágyneműt a hálószobába, ám férje nem értette, miért kellene felhagyniuk az új szokásukkal. Végül ismét kivitték a takarókat, és azóta sem igazán néztek vissza.
Az évek során kényelmesebbé tették a szabadtéri hálóhelyüket: ma már egy méretre készített franciaágyon alszanak, a fejük fölött tető védi őket, a terasz oldala azonban nyitott maradt. Így továbbra is közvetlenül érzékelik az időjárás változásait és a természet hangjait.
Carina a svéd televíziónak arról is beszélt, hogy megpróbált néhányszor visszatérni a benti alváshoz, de éjszaka rendszerint felébredt, és inkább kiment a teraszra. Azt mondta, a lakás levegőjét túl melegnek és száraznak érezte ahhoz képest, amihez odakint hozzászokott.
Mínuszokban sem költöznek be
A szabadtéri alvás nyáron még romantikus ötletnek tűnhet, a svéd tél azonban egészen más kihívást jelent. Carina és Eino a hideg hónapokban vastag takarókkal készülnek az éjszakára, és akkor sem adják fel a szokásukat, amikor a hőmérséklet jóval fagypont alá esik.
A beszámolók szerint a hőmérő már mínusz 19 fokot is mutatott náluk. A szél és az eső sem mindig kíméli őket, de a pár láthatóan megtanulta, hogyan alkalmazkodjon a körülményekhez.
A legutóbbi viharos éjszaka azért még nekik is tartogatott egy meglepetést: Eino paplanját felkapta a szél. Carina a Sveriges Radio riporterének mesélte, hogy férje egyszerűen elment a takaróért, majd folytatták az éjszakát. Úgy tűnik, náluk már ez is belefér a megszokott esti rutinba.
Néha állatok is felbukkannak a teraszon
A természet közelségének természetesen vannak váratlan oldalai is. Carina korábban arról beszélt, hogy a házaspárnak új „ismerősei” is akadtak: többek között siklóval, feketerigóval és mókussal is találkoztak a kertjükben.
A nyitott teraszon alvás így egészen más élményt nyújt, mint a zárt hálószoba. A pár közvetlenül hallja az éjszakai neszeket, érzékeli a levegő változásait, és az évszakok váltakozását is közelről tapasztalja meg.
Persze nem biztos, hogy mindenkinek ilyen életforma hozná meg a pihentető alvást. Carina és Eino története inkább azt mutatja meg, milyen messzire vezethet egy egyszerű kísérlet, ha valami annyira beválik, hogy többé nem akarunk visszatérni a régi szokásainkhoz.
A házaspár számára a terasz már rég nem egy különleges nyári hálóhely, hanem az otthonuk természetes része lett. És úgy tűnik, egyelőre semmi okuk sincs arra, hogy újra a négy fal között töltsék az éjszakákat.
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