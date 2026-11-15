Hat éve minden éjjel a teraszon alszik a svéd házaspár – ettől még a vihar sem riaszthatja el őket

A Halland tartományban, Kungsäterben élő pár története 2020 júniusában kezdődött. Egy kellemes nyári estén úgy döntöttek, kipróbálják, milyen a szabad levegőn aludni. Eredetileg csak egyszeri kalandnak szánták, ám annyira jól érezték magukat, hogy a következő éjszakán is a teraszt választották. Azóta pedig a szabadban alvás az életmódjuk része lett: szinte minden este kint hajtják álomra a fejüket.

Egy svéd házaspár annyira megszerette a szabadban alvást, hogy hat éve minden éjszakát kint töltenek.

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Egy nyári ötletből lett szokásuk a szabadban alvás, amelytől még a skandináv tél sem tántorította el őket Kezdetben raklapokra tett matracon aludtak.

Ma már saját ágyuk van a fedett, de oldalról nyitott teraszon.

A hideg hónapokban vastag paplanokkal védekeznek a fagy ellen.

A természet közelségének néha váratlan vendégek is a részei.

Egy viharban Eino paplanját is felkapta a szél – ő pedig egyszerűen visszahozta.

Egy nyári éjszakával kezdődött minden

Carina és Eino először egy matracot vittek ki a teraszra, amelyet raklapokra helyeztek. Amikor beköszöntött az ősz, Carina visszavitte az ágyneműt a hálószobába, ám férje nem értette, miért kellene felhagyniuk az új szokásukkal. Végül ismét kivitték a takarókat, és azóta sem igazán néztek vissza.

Az évek során kényelmesebbé tették a szabadtéri hálóhelyüket: ma már egy méretre készített franciaágyon alszanak, a fejük fölött tető védi őket, a terasz oldala azonban nyitott maradt. Így továbbra is közvetlenül érzékelik az időjárás változásait és a természet hangjait.

Carina a svéd televíziónak arról is beszélt, hogy megpróbált néhányszor visszatérni a benti alváshoz, de éjszaka rendszerint felébredt, és inkább kiment a teraszra. Azt mondta, a lakás levegőjét túl melegnek és száraznak érezte ahhoz képest, amihez odakint hozzászokott.

Mínuszokban sem költöznek be

A szabadtéri alvás nyáron még romantikus ötletnek tűnhet, a svéd tél azonban egészen más kihívást jelent. Carina és Eino a hideg hónapokban vastag takarókkal készülnek az éjszakára, és akkor sem adják fel a szokásukat, amikor a hőmérséklet jóval fagypont alá esik.

A beszámolók szerint a hőmérő már mínusz 19 fokot is mutatott náluk. A szél és az eső sem mindig kíméli őket, de a pár láthatóan megtanulta, hogyan alkalmazkodjon a körülményekhez.