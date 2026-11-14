Dakota Johnson élete legjobb szexét éli át Machine Gun Kellyvel – legalábbis ezt állítják a barátai

Bennfentes információk láttak napvilágot Dakota Johnson és Machine Gun Kelly kapcsolatáról. A két sztár között egészen különleges a kémia, és a színésznő állítólag a barátainak is áradozott arról, mennyire jól működnek együtt az ágyban.

Bennfentesek szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly között elképesztő az összhang.

Forrás: Instagram/backgrid usa

„Tűzijáték” a hálószobában?

A Daily Mailnek nyilatkozó egyik forrás szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly között elképesztő a szexuális összhang. A bennfentes azt állította, hogy a színésznő a barátainak is beszélt erről, és úgy fogalmazott: még soha nem volt ilyen jó szexuális élményben része. Állítólag „tűzijátéknak” nevezte, ami közöttük történik.

A forrás szerint Dakota a csillagjegyekben is lát magyarázatot a különleges vonzalomra: a színésznő Mérleg, MGK pedig Bika, és szerinte a Vénuszhoz kötődő jegyek között mélyebb testi-lelki összhang alakulhat ki. A bennfentes azt is elárulta, hogy a színésznőt kifejezetten vonzza a zenész tetovált, vagány külseje.

Fontos azonban, hogy mindez egy névtelen forrás beszámolója, a sztárok maguk nem kommentálták az intim részleteket.

Dakota Johnson és MGK egyre többször mutatkoznak együtt

A párost november 12-én Los Angelesben, egy hangstúdió előtt fotózták le. MGK, polgári nevén Colson Baker, feltűnő, bő szabású nadrágot és réteges felsőt viselt, Dakota pedig mintás, laza szettben jelent meg. A lesifotók szerint jó hangulatban beszélgettek egymással.

Nem ez volt az első közös programjuk az utóbbi időben: november 11-én is együtt látták őket, egy korábbi alkalommal pedig egy vacsorán is összebújva fotózták le a párost. A kapcsolatukról szóló hírek szeptemberben kezdtek terjedni, és azóta egyre több jel utal arra, hogy nem csupán barátságról van szó.

Hivatalosan azonban egyikük sem beszélt arról, hogy egy párt alkotnának. Egy korábbi bennfentesi beszámoló szerint egyelőre csak élvezik egymás társaságát, és nem szeretnék címkékkel meghatározni, mi van közöttük.

Dakota korábban hosszú éveken át Chris Martinnal alkotott egy párt, MGK pedig Megan Foxszal élt viharos kapcsolatban, közös gyermekük is született. Hogy a mostani románcból komoly szerelem lesz-e, egyelőre kérdéses – a bennfentesek szerint azonban a kémia már most is nagyon is működik.