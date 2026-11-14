Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 14., szombat Aliz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
kapcsolat

Dakota Johnson élete legjobb szexét éli át Machine Gun Kellyvel – legalábbis ezt állítják a barátai

GettyImages - WWD
kapcsolat dakota johnson machine gun kelly
Life.hu
2026.11.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Melanie Griffith és Don Johnson lánya ismét egy rocksztár oldalán találta meg a boldogságot. Dakota Johnsont az utóbbi hetekben egyre gyakrabban látják Machine Gun Kelly társaságában, a kapcsolatukról pedig olyan pikáns pletykák kaptak szárnyra, amelyek mellett a közös randik szinte eltörpülnek.

Bennfentes információk láttak napvilágot Dakota Johnson és Machine Gun Kelly kapcsolatáról. A két sztár között egészen különleges a kémia, és a színésznő állítólag a barátainak is áradozott arról, mennyire jól működnek együtt az ágyban.

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly
Bennfentesek szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly között elképesztő az összhang.
Forrás: Instagram/backgrid usa

„Tűzijáték” a hálószobában?

A Daily Mailnek nyilatkozó egyik forrás szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly között elképesztő a szexuális összhang. A bennfentes azt állította, hogy a színésznő a barátainak is beszélt erről, és úgy fogalmazott: még soha nem volt ilyen jó szexuális élményben része. Állítólag „tűzijátéknak” nevezte, ami közöttük történik.

A forrás szerint Dakota a csillagjegyekben is lát magyarázatot a különleges vonzalomra: a színésznő Mérleg, MGK pedig Bika, és szerinte a Vénuszhoz kötődő jegyek között mélyebb testi-lelki összhang alakulhat ki. A bennfentes azt is elárulta, hogy a színésznőt kifejezetten vonzza a zenész tetovált, vagány külseje.

Fontos azonban, hogy mindez egy névtelen forrás beszámolója, a sztárok maguk nem kommentálták az intim részleteket.

Dakota Johnson és MGK egyre többször mutatkoznak együtt

A párost november 12-én Los Angelesben, egy hangstúdió előtt fotózták le. MGK, polgári nevén Colson Baker, feltűnő, bő szabású nadrágot és réteges felsőt viselt, Dakota pedig mintás, laza szettben jelent meg. A lesifotók szerint jó hangulatban beszélgettek egymással.

Nem ez volt az első közös programjuk az utóbbi időben: november 11-én is együtt látták őket, egy korábbi alkalommal pedig egy vacsorán is összebújva fotózták le a párost. A kapcsolatukról szóló hírek szeptemberben kezdtek terjedni, és azóta egyre több jel utal arra, hogy nem csupán barátságról van szó.

Hivatalosan azonban egyikük sem beszélt arról, hogy egy párt alkotnának. Egy korábbi bennfentesi beszámoló szerint egyelőre csak élvezik egymás társaságát, és nem szeretnék címkékkel meghatározni, mi van közöttük.

Dakota korábban hosszú éveken át Chris Martinnal alkotott egy párt, MGK pedig Megan Foxszal élt viharos kapcsolatban, közös gyermekük is született. Hogy a mostani románcból komoly szerelem lesz-e, egyelőre kérdéses – a bennfentesek szerint azonban a kémia már most is nagyon is működik.

Olvass még sztárhíreket!

Madonna 68 évesen sem fogja vissza magát: melltartó nélkül, fűzőben pózolt - Fotó

Madonnának esze ágában sincs visszafogottabban öltözködni csak azért, mert elmúlt hatvanéves. Az énekesnő legújabb fotóin olyan merész összeállításban pózol, amellyel alaposan felkavarta az állóvizet a közösségi médiában.

Szakított párjával Tyra Banks: hét év után ért véget a kapcsolata

52 évesen újra szingli Tyra Banks. A szupermodell hosszú évekig alkotott egy párt Louis Bélanger-Martin üzletemberrel, most azonban elárulta, hogy véget ért a kapcsolatuk, és ismét nyitott az ismerkedésre.

Botrány robbant ki György herceg rajza miatt: csalással gyanúsítják a trónörököst

A trónörökös máris megtapasztalta, milyen kritikus tud lenni az internet népe még egy 13 éves gyerekkel is.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu