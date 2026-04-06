Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
szabály

Van valami, ami nélkül SOHA nem utazik külföldre a királyi család egy tagja sem − És mind remélik, hogy nem lesz szükség rá

szabály gyász brit királyi család fekete ruha
A protokoll betartása egy tragédiát követően lett kötelező. A brit királyi család tagjai minden hivatalos utazásukra magukkal visznek egy fekete ruhát, hogy ha valaki meghalna, azonnal át tudjanak öltözni.

Gondoltad volna, hogy a brit királyi család utazásai során mindenkinek a bőröndjében ott lapul egy fekete ruhadarab? A szabály 1952 óta, VI. György király halála óta van érvényben.

Erzsébetnél nem volt fekete ruha, amikor megtudta, meghalt édesapja, VI. György: amíg nem szereztek neki, nem állhatott nyilvánosság elé. Azóta minden külföldi úra visznek fekete ruhát, ez a brit királyi család protokolljának része.
Forrás: Getty Images/Hulton Royals Collection

 

  • A királyi család minden tagja 1952 óta köteles fekete ruhát vinni minden külföldi útjára.
  • A szabály célja, hogy gyász esetén azonnal megfelelő öltözékben jelenhessenek meg.
  • A protokoll II. Erzsébet királynő egykori utazásához köthető, amikor váratlanul érte édesapja halálhíre.

A brit királyi család VI. György halála óta a legrosszabbra is felkészül

A szabályozás eredete 1952-re nyúlik vissza, amikor II. Erzsébet királynő még hercegnőként Kenyában tartózkodott Fülöp herceggel. Ekkor értesült arról, hogy édesapja, VI. György király elhunyt. Az akkor mindössze 25 éves Erzsébet nem vitt magával gyászruhát, így amikor visszatért az Egyesült Királyságba, nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt addig, amíg megfelelő fekete öltözéket nem biztosítottak számára. Az eset jelentős protokollváltozást eredményezett: ettől kezdve minden királyi utazás kötelező eleme lett a fekete ruházat, ami jó esetben kicsomagolatlanul a bőröndben marad. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: (L-R) Camilla, Queen Consort, Meghan, Duchess of Sussex, Prince George of Wales, Catherine, Princess of Wales, Princess Charlotte of Wales and Sophie, Countess of Wessex during the State Funeral of Queen Elizabeth II at Westminster Abbey on September 19, 2022 in London, England. Elizabeth Alexandra Mary Windsor was born in Bruton Street, Mayfair, London on 21 April 1926. She married Prince Philip in 1947 and ascended the throne of the United Kingdom and Commonwealth on 6 February 1952 after the death of her Father, King George VI. Queen Elizabeth II died at Balmoral Castle in Scotland on September 8, 2022, and is succeeded by her eldest son, King Charles III. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Kamilla királyné, Meghan Markle, György herceg, Katalin hercegné, Sarolta  hercegnő és Zsófia wessexi grófnő II. Erzsébet királynő temetésén.
Forrás: WireImage

A protokollt szigorúan betartják

A szabály azóta is érvényben van, és a királyi család minden tagjára vonatkozik. „A férfiaknak fekete öltönyt és nyakkendőt, a nőknek fekete ruhát vagy kosztümöt és kalapot is kell csomagolniuk, hogy felkészüljenek arra az esetre, ha valaki a családban meghal, amíg távol vannak. Ez egy olyan szabály, amely több mint hét évtizede van érvényben, és amelyet szigorúan betartanak” – idézi Richard Fitzwilliams királyi kommentátort az Express „Egy királyi családtagnak mindig megfelelően kell öltözködnie, és ez igaz a legmélyebb gyász idejére is az első pillanattól kezdve” – tette hozzá a szakíró.

1992-ben Diana édesapja, Lord Spencer halálakor Károllyal síelt. A pár azonnal visszatért az Egyesült Királyságba, és a hercegné fekete ruhában jelent meg a nyilvánosság előtt.

Richard Fitzwilliams leszögezte, a királyi család a fekete színt egyértelműen a gyász színének tekintik, ezért kerülik viselését más alkalmakkor. Katalin ruhaválasztásaival többször is megszegte ezt, de a legnagyobb kritikát a 2011-es The Sun Military Awardson viselt Alexander McQueen ruhája kapta.

Két év után jelent meg újra Katalin a királyi család húsvéti istentiszteletén − Fotókon a család

2026-ban újra részt vett a walesi hercegi család a hagyományos húsvéti istentiszteleten. 2024-ben Katalin hercegné rákdiagnózisa miatt maradtak távol, 2025-ben Norfolkban töltötték az ünnepet.

Sarah Ferguson mélyponton: András herceg exfeleségét már a kinézete sem érdekli

Egyre több részlet szivárog ki arról, hogyan él Sarah Ferguson, aki az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. A beszámolók szerint András herceg egykori felesége jelenleg barátoknál húzza meg magát, és nagyon nehezen viseli a helyzetet.

Károly király 800 éves hagyománnyal szakított – ilyen még nem történt a húsvét előtti szertartáson

Szokatlan döntést hozott Károly király: az idei Maundy-napi istentiszteletet nem a megszokott helyszínen tartották meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
