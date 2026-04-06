Van valami, ami nélkül SOHA nem utazik külföldre a királyi család egy tagja sem − És mind remélik, hogy nem lesz szükség rá

Gondoltad volna, hogy a brit királyi család utazásai során mindenkinek a bőröndjében ott lapul egy fekete ruhadarab? A szabály 1952 óta, VI. György király halála óta van érvényben.

Erzsébetnél nem volt fekete ruha, amikor megtudta, meghalt édesapja, VI. György: amíg nem szereztek neki, nem állhatott nyilvánosság elé. Azóta minden külföldi úra visznek fekete ruhát, ez a brit királyi család protokolljának része.

A királyi család minden tagja 1952 óta köteles fekete ruhát vinni minden külföldi útjára.

A szabály célja, hogy gyász esetén azonnal megfelelő öltözékben jelenhessenek meg.

A protokoll II. Erzsébet királynő egykori utazásához köthető, amikor váratlanul érte édesapja halálhíre.

A brit királyi család VI. György halála óta a legrosszabbra is felkészül

A szabályozás eredete 1952-re nyúlik vissza, amikor II. Erzsébet királynő még hercegnőként Kenyában tartózkodott Fülöp herceggel. Ekkor értesült arról, hogy édesapja, VI. György király elhunyt. Az akkor mindössze 25 éves Erzsébet nem vitt magával gyászruhát, így amikor visszatért az Egyesült Királyságba, nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt addig, amíg megfelelő fekete öltözéket nem biztosítottak számára. Az eset jelentős protokollváltozást eredményezett: ettől kezdve minden királyi utazás kötelező eleme lett a fekete ruházat, ami jó esetben kicsomagolatlanul a bőröndben marad.

Kamilla királyné, Meghan Markle, György herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és Zsófia wessexi grófnő II. Erzsébet királynő temetésén.

A protokollt szigorúan betartják

A szabály azóta is érvényben van, és a királyi család minden tagjára vonatkozik. „A férfiaknak fekete öltönyt és nyakkendőt, a nőknek fekete ruhát vagy kosztümöt és kalapot is kell csomagolniuk, hogy felkészüljenek arra az esetre, ha valaki a családban meghal, amíg távol vannak. Ez egy olyan szabály, amely több mint hét évtizede van érvényben, és amelyet szigorúan betartanak” – idézi Richard Fitzwilliams királyi kommentátort az Express. „Egy királyi családtagnak mindig megfelelően kell öltözködnie, és ez igaz a legmélyebb gyász idejére is az első pillanattól kezdve” – tette hozzá a szakíró.

1992-ben Diana édesapja, Lord Spencer halálakor Károllyal síelt. A pár azonnal visszatért az Egyesült Királyságba, és a hercegné fekete ruhában jelent meg a nyilvánosság előtt.

Richard Fitzwilliams leszögezte, a királyi család a fekete színt egyértelműen a gyász színének tekintik, ezért kerülik viselését más alkalmakkor. Katalin ruhaválasztásaival többször is megszegte ezt, de a legnagyobb kritikát a 2011-es The Sun Military Awardson viselt Alexander McQueen ruhája kapta.