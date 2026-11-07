Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 7., szombat Rezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
történet

Kiderült Katalin hercegné kis titka: ezt senki nem gondolta volna – Vilmos sem tudott róla

PA Wire - Ben Stanstall
történet vilmos katalin hercegné titok
Life.hu
2026.11.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A sussexi hercegné olyasmit intézett el a férje háta mögött, amiről Vilmos hercegnek sokáig fogalma sem volt. Katalin hercegné titkát, amelynek egy egészen váratlan kérés áll a középpontjában, egy királyi fotós pletykálta el.

A kulisszatitkot Arthur Edwards, a királyi családot több mint ötven éve fotózó újságíró árulta el egy podcastban. A fotós felidézte, hogy egy külföldi királyi látogatás során Katalin hercegnét arra kérték, álljon modellt egy fényképhez, ő azonban a fotózás után bizalmasan, külön kéréssel állt elő.

Katalin hercegné
Katalin hercegné nem is olyan apró titkára derült fény
Forrás: PA Wire

Edwards megmutatta neki a fényképezőgépét, Katalin pedig annyira megtetszett neki az eszköz, hogy megkérdezte, kaphatna-e egy ugyanilyet. A fotós felvette a kapcsolatot a kamera gyártójával, és elintézte, hogy a hercegné is hozzájusson egy példányhoz.

A különös történet még 2012-ben, a Salamon-szigeteken tett látogatásuk során kezdődött.

Vilmos csak később jött rá Katalin hercegné titkára

A történet legérdekesebb része, hogy Vilmos nem tudott a háttérben zajló egyeztetésről. Egy későbbi útjukon, Bhutánban éppen Edwards fényképezett, amikor a herceg észrevette, hogy Katalinnál pontosan ugyanolyan kamera van.

A fotós azonban nem árulta el, hogy ő segített beszerezni a hercegnének.

Katalin egyébként régóta rajong a fotózásért: gyakran maga készíti a gyermekeikről megosztott családi képeket is. A történet így egy egészen személyes oldalát mutatja meg a mindig elegáns és összeszedett hercegnének – írja a HELLO

Olvass tovább!

Sydney Sweeney megmutatta, hogyan telik az őszi szabadsága Scooter Braunnal – fotót is megosztott

Az Eufória színésznője ismét betekintést engedett a magánéletébe. Sydney Sweeney és Scooter Braun egy őszi kiruccanásról osztott meg hangulatos fotókat és videókat. A pár ezúttal New York állam egyik különleges helyére, Sleepy Hollowba látogatott, ahol a romantikus pillanatok mellett egy kis bolondozásra is jutott idő.

Újabb részletek kerültek ki Halle Berry és Olivier Martinez házasságáról: már az elején botrányos volt a kapcsolatuk

Újabb részletek kerültek elő a két színész elhúzódó családi jogvitájáról. Miközben Halle Berry exférje, Olivier Martinez állítólag ma már élete egyik legnagyobb hibájának tartja a házasságukat, ám Van Hunt vallomása egészen más megvilágításba helyezi a szeptemberi konfliktust.

Letartóztatták Meghan Markle apját: gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények miatt nyomoz az FBI

Az FBI őrizetbe vette idősebb Thomas Markle-t. Meghan Markle 82 éves apját Floridában vették őrizetbe, miután gyermekekről készült szexuális tartalmú felvételek birtoklásának gyanúja miatt indult vizsgálat ellene.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu