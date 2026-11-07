Kiderült Katalin hercegné kis titka: ezt senki nem gondolta volna – Vilmos sem tudott róla

A kulisszatitkot Arthur Edwards, a királyi családot több mint ötven éve fotózó újságíró árulta el egy podcastban. A fotós felidézte, hogy egy külföldi királyi látogatás során Katalin hercegnét arra kérték, álljon modellt egy fényképhez, ő azonban a fotózás után bizalmasan, külön kéréssel állt elő.

Katalin hercegné nem is olyan apró titkára derült fény

Forrás: PA Wire

Edwards megmutatta neki a fényképezőgépét, Katalin pedig annyira megtetszett neki az eszköz, hogy megkérdezte, kaphatna-e egy ugyanilyet. A fotós felvette a kapcsolatot a kamera gyártójával, és elintézte, hogy a hercegné is hozzájusson egy példányhoz.

A különös történet még 2012-ben, a Salamon-szigeteken tett látogatásuk során kezdődött.

Vilmos csak később jött rá Katalin hercegné titkára

A történet legérdekesebb része, hogy Vilmos nem tudott a háttérben zajló egyeztetésről. Egy későbbi útjukon, Bhutánban éppen Edwards fényképezett, amikor a herceg észrevette, hogy Katalinnál pontosan ugyanolyan kamera van.

A fotós azonban nem árulta el, hogy ő segített beszerezni a hercegnének.

Katalin egyébként régóta rajong a fotózásért: gyakran maga készíti a gyermekeikről megosztott családi képeket is. A történet így egy egészen személyes oldalát mutatja meg a mindig elegáns és összeszedett hercegnének – írja a HELLO.

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