Szeparációs szorongást okozhat náluk az egyedüllét: ez a 4 macskafaj nem bírja a magányt

Ha eddig azért akartál macskát tartani, mert azt gondoltad, nekik nincs szükségük annyi figyelemre és törődésre, mint a kutyáknak, tévedtél. Egyes cicák ugyanis annyira ragaszkodnak a gazdikhoz, hogy egy hosszabb távollét vagy tartós magány akár szeparációs szorongást is kiválthat náluk.

Néhány macskafajnál a magány és törődés hiánya akár szeparációs szorongást is előidézhet.

Forrás: 123rf.com

Vannak macskafajták, amelyek a kutyákhoz hasonlóan rengeteg figyelmet és törődést igényelnek a gazdájuktól.

Ha hosszabb időre magukra hagyjuk őket, vagy nem foglalkozunk velük eleget, akár szeparációs szorongás is kialakulhat náluk.

Mutatjuk azt a négy macskafajt, amelyik különösen nehezen viseli az egyedüllétet!

A macskáknál is okozhat szeparációs szorongást a magány

Hosszan sír a cicád az ajtó előtt, mikor reggel munkába mész? Árnyékként követ a lakásban, és feszültté válik, ha azt látja, hogy készülsz valahová?

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod kedvenceden, könnyen lehet, hogy szeparációs szorongása van.

Bizonyos macskafajok ugyanis elképesztően nehezen viselik, ha hosszabb időre magukra maradnak, és nem találkoznak gazdájukkal. Ez az állandó magány érzet a viselkedésükben is megmutatkozhat, ilyenkor nyugtalanná válnak, nyávogni kezdenek, visszautasíthatják az ételt, vagy akár a bútorainkban is kárt tehetnek. Ráadásul ezek a stresszes reakciók akkor is jelentkezhetnek, ha mi magunk elmegyünk, de valaki más még vigyáz rájuk a lakásunkban. Mutatjuk azt a 4 macskafajt, akiknél a legvalószínűbb, hogy kialakul a szeparációs szorongás!

Ez a 4 faj különösen igényli a társaságot

Szfinx

Mivel a szfinxek köztudottan rendkívül energikus, játékos és eleven macskák, ők az átlagosnál sokkal jobban igénylik a gazdi figyelmét és törődését. Éppen ezért, ha ezt a fajtát rendszeresen és hosszabb időre magára hagyod, gyorsan feszültté válhat, és a magány vagy az unalom miatt akár rombolásba is kezdhet a lakásban. Hogy ezt elkerüld, szánj több minőségi időt a cicádra, és figyelj oda a mindennapi közös játékokra.

Perzsa macska

A perzsa macskák általában szelídek, nyugodtak és ragaszkodóak, ezért kifejezetten szoros kapcsolatot alakítanak ki a családtagokkal. Elképesztő ragaszkodásuk miatt különösen igénylik a gazdi társaságát, ezért ha gyakran hagyod egyedül, szorongóvá, és bizalmatlanná is válhat.

Sziámi macska

A sziámi macskák elképesztően ragaszkodóak, és társaságkedvelők, ezért kifejezetten igénylik az emberek közelségét. Pont ez az oka annak, hogy nehezen viselhetik, ha hosszabb időre egyedül maradnak, annyira, hogy ez náluk hosszútávon viselkedési problémákat is okozhat.

Bengáli macska

Hogy bengáli macskád mentálisan is kiegyensúlyozott legyen, figyelj oda a közös játékokra. Ez a faj ugyanis rendkívül intelligens, kíváncsiskodó és aktív, így ha hosszú időre egyedül hagyod a lakásban, azt elképesztően nehezen viselheti.