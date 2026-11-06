Megdöbbentő részletek derültek ki: Meghan Markle féltestvére is érintett lehet a botrányban

Meghan Markle féltestvére, Thomas Markle Jr. is a hatóságok látókörébe került abban a nyomozásban, amely a sussexi hercegné édesapja, Thomas Markle ellen indult gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos felvételek miatt. A Fülöp-szigeteki belügyminiszter szerint tanúvallomások alapján a férfi esetleges érintettségét is vizsgálják, de egyelőre nem tekintik gyanúsítottnak.

Thomas Markle Jr. szerepét is vizsgálják.

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Tanúvallomás alapján került a hatóságok látókörébe Thomas Markle Jr.

A fejleményről csütörtökön Jonvic Remulla, a Fülöp-szigetek belügyminisztere számolt be egy manilai sajtótájékoztatón. Elmondása szerint egy tanú arról beszélt a nyomozóknak, hogy kiskorú lányokat vittek egy, az ügyhöz kapcsolódó ingatlanba. A hatóságok ezért azt is vizsgálják, hogy Thomas Markle fia részt vehetett-e a bűncselekményekben. Úgy vélik, nem elegendő kizárólag az apára összpontosítani, a fiú lehetséges érintettségét is meg kell vizsgálni. Remulla hozzátette, hogy a nyomozás következő napjaiban további információkra derülhet fény.A miniszter azt azonban hangsúlyozta, hogy Thomas Markle Jr. egyelőre nem számít gyanúsítottnak, csupán olyan személyként kezelik, akinek az esetleges szerepét tisztázni kell − írja a Page Six.

A vizsgálat során a hatóságok mintegy 7500, kiskorú fiúkat és lányokat ábrázoló, érzékeny tartalmú fájlt találtak mobiltelefonon, szétszerelt számítógépeken és más elektronikus eszközökön.A felvételeken különböző származású gyermekek szerepelnek. A nyomozók egyelőre azt sem tudták minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a lefoglalt eszközök valóban Thomas Markle tulajdonában voltak-e, ezért az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI segítségét is kérték.

A belügyminiszter a lefoglalt anyagokkal kapcsolatban rendkívül súlyos szavakat használt. Elmondása szerint ő maga is borzadt, hogy meg kell néznie a felvételeket, amelyek különösen megrázóak.

Az ügy különös fordulata, hogy Thomas Markle Jr. volt az, aki korábban értesítette a rendőrséget és az FBI-t az édesapjával kapcsolatos felfedezéséről. A 60 éves férfi októberben azt állította, hogy négy dobozban több száz, akár több ezer, gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos felvételt talált Thomas Markle Fülöp-szigeteki, cebui otthonában. A megtalált anyagokat átadta a hatóságoknak, és kérte, hogy vizsgálják ki az ügyet. Thomas Jr. korábban a The Sunnak arról is beszélt, hogy szeretné, ha édesapja bíróság előtt felelne az állítólagos tetteiért. Azt is szorgalmazta, hogy igazságügyi szakértők vizsgálják meg az elektronikus eszközöket, és állapítsák meg, ki töltötte le, illetve tekintette meg a kifogásolt tartalmakat. Thomas Markle is megszólalt, azt állítja, semmi nem igaz a vádakból, és ha kell, hazugságvizsgálatnak is aláveti magát. A nyomozást nehezíti azonban, hogy a férfiról később kiderült, hogy demens és egy erre szakosodott intézménybe szállították.