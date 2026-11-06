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Luxusbirtokra költözött Pamela Anderson − Megmutatta gyönyörű otthonát a Baywatch egykori sztárja: Videó

ősz sztárotthon Pamela Anderson Kanada
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A színésznő megmutatta a Vancouver-szigeten található, két és fél hektáros birtokát. Pamela Anderson Kanadában talált otthonra, a család egykori moteljét alakította át.

Az 59 éves színésznő egy Instagram-videóban mutatta meg, hogyan telik egy átlagos őszi reggele a családi birtokon. Pamela Anderson a felvételek alapján egészen más életet él, mint amilyet Hollywoodban megszokott. Számára azonban most már ez az igazi luxus: a természet közelsége nap mint nap feltölti és megnyugtatja. 

Pamela Anderson Kanadában telepedett le.
Pamela Anderson Kanadában telepedett le. 
Forrás: Nortfoto

Pamela Anderson visszatért a családi birtokra

„Az ősz a lélek évszaka” címmel tette közzé Instagram-videóját Pamela Anderson. Az egykori szexszimbólum, aki ma már a természetes megjelenés nagykövete, megmutatta a napfelkeltét, a télikertet, azt, ahogy a kutyájával tölti az idejét, a gyönyörű virágait és a tóhoz vezető stéget is.

Ha kíváncsi vagy arra, miként változott Pamela Anderson az évek alatt, nézd meg az alábbi galériánkat.

Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
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Pamela Anderson átalakulása – Szexszimbólumból letisztult nő, az örök szépség mintapéldája
Getty Images

Pamela Anderson családi birtoka nem csupán egy gyönyörű vidéki otthon: személyes emlékek is fűzik hozzá. A színésznő 2020-ban tért vissza ide, a ház korábban a nagymamája motelje volt. Anderson elmondása szerint születésekor ide hozták haza a kórházból, így különös kötődése van a házhoz, amit most te is megnézhetsz. 

Rengeteg munka után vált ilyenné a birtok

A körülbelül 2,4 hektáros birtok a színésznőt egyáltalán nem olyan állapotban várta, mint amilyennek ma láthatjuk. A kert korábban elhanyagolt volt, a színésznő pedig Better Homes & Gardens magazinnak 2024 szeptemberében elmondta, rengeteg munkájába került, hogy újjáélessze. Hozzátette, az pont az az időszak volt, amikor szeretett volna eltűnni a nyilvánosság elől, és a kertészkedésnek szentelni az idejét, és meg is tette. 

Elmondta, a kert újjáépítése számára jóval többet jelentett egyszerű növénygondozásnál, saját életének a rendezését is jelképezi.

A színésznő People-nak arról mesélt, hogy a kertészkedés mindig segít neki megnyugodni. Amikor hazaér a kutyáival, és elkezd a növényekkel foglalkozni, fokozatosan maga mögött hagyja a külvilág zaját. Azt is elárulta, mekkora boldogság látni, ahogy a korábban apró magokból hatalmas növények lesznek. 

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