Luxusbirtokra költözött Pamela Anderson − Megmutatta gyönyörű otthonát a Baywatch egykori sztárja: Videó

Az 59 éves színésznő egy Instagram-videóban mutatta meg, hogyan telik egy átlagos őszi reggele a családi birtokon. Pamela Anderson a felvételek alapján egészen más életet él, mint amilyet Hollywoodban megszokott. Számára azonban most már ez az igazi luxus: a természet közelsége nap mint nap feltölti és megnyugtatja.

Pamela Anderson Kanadában telepedett le.

Forrás: Nortfoto

Pamela Anderson visszatért a családi birtokra

„Az ősz a lélek évszaka” címmel tette közzé Instagram-videóját Pamela Anderson. Az egykori szexszimbólum, aki ma már a természetes megjelenés nagykövete, megmutatta a napfelkeltét, a télikertet, azt, ahogy a kutyájával tölti az idejét, a gyönyörű virágait és a tóhoz vezető stéget is.

Ha kíváncsi vagy arra, miként változott Pamela Anderson az évek alatt, nézd meg az alábbi galériánkat.