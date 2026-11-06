A 43 éves ausztrál modellnél, Miranda Kerrnél proctitist diagnosztizáltak, ezért bizonyos élelmiszereket egyáltalán nem fogyaszthat, mert gyulladásos reakciót váltanak ki nála.

Miranda Kerr gyulladásos bélbetegségben szenved.

Forrás: Northfoto

Miranda Kerr éveken át küzdött a fájdalmas betegséggel

Évek óta egy kellemetlen, fájdalmas egészségügyi problémával él Miranda Kerr, akinek emiatt teljesen át kellett alakítania az étrendjét. A négygyermekes édesanya, sokáig titkolta és szégyellte a betegségét, nemrégiben az ausztrál Stellar magazinnak beszélt először részletesebben az egészségi állapotáról és az emiatt bevezetett étrendi változtatásokról.

A modellnél proctitist diagnosztizáltak, amely a végbél nyálkahártyájának gyulladásával jár. Az állapot kellemetlen emésztőrendszeri panaszokat okozhat, és az érintetteknek a kiváltó októl függően az étrendjükre is fokozottan figyelniük kell. Miranda Kerr esetében bizonyos élelmiszerek gyulladásos reakciót váltanak ki, ezért több összetevőt is elhagyott az étkezéséből, mint például a tojás. Hozzátette, hogy ami neki panaszt okoz, másnak, még ha ugyanebben a betegségben is szenved, nem feltétlenül problémás.

Ezért nem tért vissza a Victoria's Secret kifutójára Miranda Kerr arról is beszélt, hogy idén is meghívták a Victoria's Secret Fashion Show-ra, amely különösen fontos mérföldkő volt számára, hiszen húsz évvel ezelőtt, 2006-ban szerepelt először a márka kifutóján. A négygyermekes édesanya végül azonban visszautasította a lehetőséget és azt is elárulta, miért döntött így.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: