Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 6., péntek Lénárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Victoria's Secret Fashion Show gyulladásos bélbetegség Miranda Kerr
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Szigorú diétát tart az auszrál szépség. Miranda Kerr elmondta, a diagnózisa óta teljesen átalakította az étrendjét.

 A 43 éves ausztrál modellnél, Miranda Kerrnél proctitist diagnosztizáltak, ezért bizonyos élelmiszereket egyáltalán nem fogyaszthat, mert gyulladásos reakciót váltanak ki nála.

Miranda Kerr gyulladásos bélbetegségben szenved.
Miranda Kerr gyulladásos bélbetegségben szenved. 
Forrás: Northfoto

Miranda Kerr éveken át küzdött a fájdalmas betegséggel

Évek óta egy kellemetlen, fájdalmas egészségügyi problémával él Miranda Kerr, akinek emiatt teljesen át kellett alakítania az étrendjét. A négygyermekes édesanya, sokáig titkolta és szégyellte a betegségét, nemrégiben  az ausztrál Stellar magazinnak beszélt először részletesebben az egészségi állapotáról és az emiatt bevezetett étrendi változtatásokról. 

A modellnél proctitist diagnosztizáltak, amely a végbél nyálkahártyájának gyulladásával jár. Az állapot kellemetlen emésztőrendszeri panaszokat okozhat, és az érintetteknek a kiváltó októl függően az étrendjükre is fokozottan figyelniük kell. Miranda Kerr esetében bizonyos élelmiszerek gyulladásos reakciót váltanak ki, ezért több összetevőt is elhagyott az étkezéséből, mint például a tojás. Hozzátette, hogy ami neki panaszt okoz, másnak, még ha ugyanebben a betegségben is szenved, nem feltétlenül problémás.

Ezért nem tért vissza a Victoria's Secret kifutójára

Miranda Kerr arról is beszélt, hogy idén is meghívták a Victoria's Secret Fashion Show-ra, amely különösen fontos mérföldkő volt számára, hiszen húsz évvel ezelőtt, 2006-ban szerepelt először a márka kifutóján. A négygyermekes édesanya végül azonban visszautasította a lehetőséget és azt is elárulta, miért döntött így.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

58 évesen újra apa lett Jamie Foxx: megszületett a világhírű színész harmadik gyermeke

Harmadszor is apa lett Jamie Foxx. Az Oscar-díjas színésznek és 31 éves párjának ez a baba az első közös gyermeke.

Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

A szupermodell nagyon hálás a családjának, azt mondja, szeretteinek köszönheti, hogy a kifutóra állhatott.

Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

Nyolc év után először töltheti a karácsonyt az Egyesült Királyságban Harry herceg és Meghan Markle. De vajon találkoznak a királyi családdal többi tagjával?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu