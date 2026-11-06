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Hónapokkal a halála előtt jelentkezett egyetlen rejtélyes tünet: Eric Dane felesége elárulta, mi jelezte előre a tragédiát

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A színész halála után megjelent memoárjából, valamint felesége legutóbbi vallomásából kiderül, milyen hosszú és bizonytalan út vezetett a diagnózisig. Rebecca Gayheart szerint férje, Eric Dane először szokatlan, gyakori fejfájásra panaszkodott, később pedig a kezében jelentkező gyengeség hívta fel a figyelmet arra, hogy valami nincs rendben.

A Grace klinika és az Eufória sztárja, Eric Dane 53 évesen hunyt el ALS betegség következtében. Felesége, Rebecca Gayheart most olyan korai tünetekről beszélt, amelyek már hónapokkal a diagnózis előtt jelentkeztek, de akkor még senki sem gondolta, hogy súlyos neurológiai betegség állhat a háttérben.

Rebecca Gayheart elmondta, mi volt az első tünete Eric Dane ALS betegségének.
Rebecca Gayheart elmondta, mi volt az első tünete Eric Dane ALS betegségének. 
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Szokatlan fejfájásokkal kezdődött Eric Dane betegsége

Rebecca Gayheart Drew Barrymore műsorában, a Personal Spacesben mesélt arról, milyen változásokat vett észre férje egészségi állapotában. 

Az 55 éves színésznő elmondta, Eric Dane-nek gyakran fájt a feje, amire azért is figyelt fel, mert kapcsolatuk évei alatt korábban soha nem panaszkodott hasonlóra a férje. A szokatlan panaszok néhány hónappal azelőtt kezdődtek, hogy a színész a kezében izomgyengeséget tapasztalt volna. 

Gayheart elmondta, igyekezett meggyőzni férjét arról, hogy vegye komolyan a tüneteket, Dane azonban azt mondta, biztos, csak elfeküdte a nyakát, de csak nem lett jobban és a fejfájása is állandósult, ami egyébként nem jellegzetes tünete az ALS-nek. 

Vacsora közben furcsa tünetet észlelt

Eric Dane a halála után megjelent My Book of Days: A Memoir in Moments című memoárjában fiatalkori drogproblémái mellett maga is részletesen beszámolt a betegség első észrevehető jeleiről. 

A színész egy hétköznapi étkezés közben döbbent rá először, hogy valami nincs rendben: sushievés közben váratlanul nehézséget okozott neki, hogy a jobb kezével megfogja és használja az evőpálcikákat.

A problémát bizsergés és zsibbadás kísérte, de ekkor se gondolta, hogy komoly ok lehet a háttérben, inkább az, hogy túl sokat nyomkodta a telefonját − idézi a memoárt a Female First.

A színész ezt követően hónapokon keresztül járt különböző orvosi vizsgálatokra, miközben az orvosok próbálták kideríteni, mi állhat az izomműködés romlásának hátterében. Kezdetben multifokális motoros neuropátiát diagnosztizáltak nála. Ez egy ritka, autoimmun eredetű idegrendszeri betegség, amely fokozatos izomgyengeséget okozhat, és bizonyos esetekben kezelhető. Az orvosok eleinte bizakodóak voltak, amikor azonban Eric Dane állapota a kezelés ellenére sem javult, az orvosaiban felmerült, hogy más neurológiai betegség okozhatja a tüneteket. Újabb vizsgálatok következtek, köztük gerinccsapolás és agyi képalkotó vizsgálatok.

Az első tünetek megjelenése után kilenc hónappal végül megszületett a diagnózis: a színész amiotrófiás laterálszklerózisban, vagyis ALS-ben szenvedett. A betegséget 2024-ben állapították meg nála, Eric Dane pedig februárban, 53 éves korában hunyt el.

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