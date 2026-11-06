Meghalt a Beverly Hills 90210 sztárja: a színésznő mindössze 50 éves volt

Szerdán délután meghalt Kimmarie Johnson amerikai színésznő, aki a Beverly Hills 90210 című sorozatban is szerepelt. Halálhírét unokahúga, Rhonda Scott erősítette meg. Elmondása szerint a színésznő október 27-én lett rosszul Los Angeles-i otthonában, ahonnan sürgősen a Cedars-Sinai kórházba szállították.

Meghalt Kimmarie Johnson, 50 éves volt

Forrás: AFP

Szívprobléma okozta Kimmarie Johnson halálát

A kórházban az orvosok a szívet érintő aneurizmás elváltozást állapítottak meg Kimmarie Johnsonnál. A színésznő egyre csak romlott, végül szerdán délután leállt a szíve. Unokahúga szerint a színésznő békében hunyt el.

A Beverly Hills 90210 hozta meg számára az ismertséget

Kimmarie Johnson 1998-ban kapott szerepet a népszerű tinisorozatban. A nyolcadik évad The Following Options című epizódjában Judyt alakította. Két évvel később az Ashton Kutcher és Seann William Scott főszereplésével készült Hé, haver, hol a kocsim? című vígjátékban is feltűnt.

2003-ban, fia, Cameron Nino születése után néhány évre felhagyott a munkával. Amikor visszatért, több független filmben játszott, és színházi munkákat is vállalt.

Johnson a szépségiparban is kipróbálta magát: 2011-ben több bőrápolási és kozmetikai szakemberrel együttműködve létrehozta saját márkáját, a SkinGlow by Kimmarie-t.

Az utóbbi hónapokban a közösségi oldalán megjelent bejegyzések alapján ismét a modellkedésre összpontosított. Augusztusban a Grazia magazin szlovén kiadásának címlapján szerepelt.

Ezeket olvastad már?