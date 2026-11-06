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rejtvény

IQ-teszt: csak az emberek 1 százaléka találja meg az összes szót ebben a szókeresőben 17 másodperc alatt

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Life.hu
2026.11.06.
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Több értelmes szó is megbújik a táblázatban, mind a környezethet és a klímához kapcsolódik. Sikerül mind a nyolcat megtalálnod 17 másodperc alatt?

A szókereső játékok nemcsak szórakoztatóak, hanem a figyelem és a szókincs fejlesztésére is alkalmasak. A keresztrejtvényekhez és az anagrammákhoz hasonlóan ezek a feladványok is próbára teszik a nyelvi készségeinket és a problémamegoldó képességünket. A mostani IQ-tesztben a természethez kapcsolódó szavakat kell megkeresned.

Az IQ-tesztek a figyelem és a szókincs fejlesztésére is alkalmasak
Az IQ-tesztek a figyelem és a szókincs fejlesztésére is alkalmasak
Forrás: 123rf

IQ-teszt: megtalálod a nyolc szót 17 másodperc alatt?

A képen egy betűkkel teli négyzetet látsz. A feladatod, hogy megtaláld a fákhoz, növényekhez és a természethez kapcsolódó elrejtett szavakat. A szavak vízszintesen és függőlegesen is szerepelhetnek a táblázatban, ezért érdemes alaposan végignézned minden sort és oszlopot. A kihívásra mindössze 17 másodperced van. Állíts be a stoppert, és már kezdheted is a keresést!

Az IQ-teszt megoldása

Lejárt az idő! Hány szót sikerült megtalálnod? Ha nem fedezted fel az összeset, nézd meg újra a betűket, ezúttal időkorlát nélkül. Az alábbi megoldóképen színes jelölések mutatják, hol rejtőznek a szavak.

Ha 17 másodperc alatt valamennyit megtaláltad, gratulálunk! Ha nem sikerült, próbálkozz további hasonló feladványokkal a Life.hu Teszt rovatában.

Ezeket megoldottad már? 

IQ-teszt: csak a legélesebb elmék találják meg a patkányt az oroszlánban 9 másodperc alatt

Úgy tűnik, csak egy oroszlánt látsz ezen a különleges képen, pedig egy másik állat is rejtőzik rajta. Sikerül megtalálnod a patkányt mindössze 9 másodperc alatt?

IQ-teszt: lézerlátásod van, ha megtalálod a képen az elrejtett kincset 15 másodperc alatt

Egy színes víz alatti világot ábrázol ez a képes fejtörő: a tengerfenéken valahol egy kincsesláda is megbújik. Vajon neked sikerül megtalálnod 15 másodperc alatt?

Optikai illúzió: csak minden tizedik ember találja meg a rejtett számot 21 másodperc alatt

A fekete-fehér cikkcakkos képen egy szám is rejtőzik. A feladat egyszerűnek tűnik: 21 másodperc alatt kell megtalálni.

 

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