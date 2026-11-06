IQ-teszt: csak az emberek 1 százaléka találja meg az összes szót ebben a szókeresőben 17 másodperc alatt

A szókereső játékok nemcsak szórakoztatóak, hanem a figyelem és a szókincs fejlesztésére is alkalmasak. A keresztrejtvényekhez és az anagrammákhoz hasonlóan ezek a feladványok is próbára teszik a nyelvi készségeinket és a problémamegoldó képességünket. A mostani IQ-tesztben a természethez kapcsolódó szavakat kell megkeresned.

Az IQ-tesztek a figyelem és a szókincs fejlesztésére is alkalmasak

Forrás: 123rf

IQ-teszt: megtalálod a nyolc szót 17 másodperc alatt?

A képen egy betűkkel teli négyzetet látsz. A feladatod, hogy megtaláld a fákhoz, növényekhez és a természethez kapcsolódó elrejtett szavakat. A szavak vízszintesen és függőlegesen is szerepelhetnek a táblázatban, ezért érdemes alaposan végignézned minden sort és oszlopot. A kihívásra mindössze 17 másodperced van. Állíts be a stoppert, és már kezdheted is a keresést!

Az IQ-teszt megoldása

Lejárt az idő! Hány szót sikerült megtalálnod? Ha nem fedezted fel az összeset, nézd meg újra a betűket, ezúttal időkorlát nélkül. Az alábbi megoldóképen színes jelölések mutatják, hol rejtőznek a szavak.

Ha 17 másodperc alatt valamennyit megtaláltad, gratulálunk! Ha nem sikerült, próbálkozz további hasonló feladványokkal a Life.hu Teszt rovatában.

Ezeket megoldottad már?