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Takarítsd ki a fürdőszobádat egy minden eddiginél megdöbbentőbb trükk segítségével − Íme, a gyors és olcsó csodamódszer

praktika fürdőszoba krumpli
Life.hu
2026.11.06.
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A krumpli normál estben a fazékban vagy a sütőben végzi, de nem most! Talán hihetetlennek tűnik, pedig nagyon is lehetséges vele a fürdőszoba takarítása, és azt is eláruljuk, hogyan!

Egy burgonya általában a fazékban vagy a sütőben végzi, most azonban a fürdőszoba takarításában is hasznát veheted. Egy egyszerű háztartási trükk szerint a nyers krumpli segíthet abban, hogy kevesebb vízcsepp és folt maradjon a zuhanykabin üvegén. 

Fürdőszoba takarítása krumplival
Fürdőszoba takarítása krumplival? Igen!
Forrás:123rf

Fürdőszoba takarítása krumplival? Igen!

A nyers burgonya keményítőt tartalmaz, amely az üvegre kenve vékony réteget hagyhat maga után. Az ötlet szerint ez a filmréteg segíti a víz lepergését, így kevesebb csepp tapad meg a zuhanyfalon, és a vízkőfoltok kialakulása is lassulhat.

Így próbáld ki a krumplis trükköt

  • Először tisztítsd meg alaposan a zuhanykabint a hagyományos módon, távolítsd el a vízkövet és a szappanmaradványokat, majd töröld szárazra az üveget.
  • Vágj félbe egy nyers burgonyát.
  • A frissen vágott felével dörzsöld át óvatosan az üvegfelületet.
  • Egy enyhén nedves, puha kendővel töröld le a felesleges keményítőt.
  • Végül száraz mikroszálas kendővel polírozd át az üveget.

Először egy kevésbé feltűnő részen teszteld, mert a burgonya keményítője csíkokat vagy ragacsos réteget is hagyhat. Ne használj belőle túl sokat, és a módszert ne tekintsd a vízkőoldás helyettesítőjének.

Egy apró mozdulat, ami többet segíthet

A zuhanykabin tisztaságáért a legegyszerűbb továbbra is az, ha minden zuhanyzás után lehúzod a vizet az üvegről egy gumis vízlehúzóval, majd szárazra törlöd a csaptelepet. Így kevesebb vízcsepp marad a felületeken, amelyekből később vízkőfoltok alakulhatnak ki.

A burgonyás módszer érdekes, olcsó kísérlet lehet, de nem biztos, hogy minden zuhanykabinnál beválik.

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