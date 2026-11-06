Tedd próbára a futballtudásod! Töltsd ki 10 kérdéses kvízünket Cristiano Ronaldo pályafutásáról, aki november 5-én hivatalosan is letette a nemzeti csapat mezét.
2026. november 5-én Cristiano Ronaldo hivatalosan is bejelentette, hogy 23 év és 234 mérkőzés után visszavonul a portugál labdarúgó-válogatottól. Az ötszörös aranylabdás ikon rekordok egész sorát és felejthetetlen pillanatokat hagy maga után. A történelmi visszavonulás alkalmából mérettesd meg magad: mennyire ismered CR7 válogatottbeli mérföldköveit és sikereit?
Búcsúzik a legenda: teszteld, mennyit tudsz Cristiano Ronaldóról!
1/10 Melyik évben debütált Cristiano Ronaldo a portugál felnőtt válogatottban?
2/10 Melyik tornán szerezte meg Cristiano Ronaldo az első válogatott gólját?
3/10 Melyik nagy nemzetközi tornán nyerte meg első aranyérmét a portugál válogatottal?
4/10 Hány alkalommal lépett pályára összesen a portugál nemzeti csapat mezében a visszavonulásáig?
5/10 Mennyi góllal zárta le rekordot jelentő válogatott karrierjét Cristiano Ronaldo?
6/10 Melyik válogatott ellen lőtte a legtöbb gólját pályafutása során a nemzeti csapatban?
7/10 Melyik évben hódította el Portugáliával a Nemzetek Ligája trófeáját?
8/10 Mi volt a mezszáma a kezdeti időszakban (például a 2004-es Eb-n), mielőtt megkapta volna ikonikus 7-esét Luís Figótól?
9/10 Ki volt az a szövetségi kapitány, akinek a irányítása alatt Portugália elhódította a 2016-os Európa-bajnoki címet?
10/10 Hány világbajnokságon szerzett legalább egy gólt pályafutása során?
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