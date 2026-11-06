2026. november 5-én Cristiano Ronaldo hivatalosan is bejelentette, hogy 23 év és 234 mérkőzés után visszavonul a portugál labdarúgó-válogatottól. Az ötszörös aranylabdás ikon rekordok egész sorát és felejthetetlen pillanatokat hagy maga után. A történelmi visszavonulás alkalmából mérettesd meg magad: mennyire ismered CR7 válogatottbeli mérföldköveit és sikereit?

Cristiano Ronaldo visszavonult a portugál válogatottól

Forrás: AFP

Búcsúzik a legenda: teszteld, mennyit tudsz Cristiano Ronaldóról!