Két férfit vádolnak azzal, hogy betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné norfolki vidéki rezidenciájára, ahonnan hat pár mandzsettagombot, köztük Edinburgh hercegét és egy órát lophattak el.

Katalin hercegné és Vilmos herceg szerint az incidens ijesztő és hihetetlen.

Forrás: PA Wire

Így jutottak be a betörők Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába

Ahogy megírtuk november 23-án este betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné norfolki vidéki birtokára, az Anmer Hallba. A rendőrség azonnal kivonult, két férfit elfogtak és közölték, se a walesi hercegi párnak, se a gyerekeiknek nem lett semmi bajuk, ugyanis Windsorban tartózkodtak. Két férfit később letartóztattak, és november 25-én bíróság elé állították őket. Most az is kiderült, mit vittek el a betörők a házból.

A The Guardian beszámolója szerint beszámolója szerint a betörők egy lefolyócsövön felmászva jutottak be az épületbe, majd egy ablakot felfeszítve elérték a rezidencia öltözőjét. A behatolás során az ablakkeret is megrongálódhatott.

A két férfit azzal vádolják, hogy hat pár mandzsettagombot és egy órát vittek el. A tárgyak értékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A bíróságon az egyik mandzsettagomb-párt Edinburgh hercegének mandzsettagombjaiként nevezték meg.

A közeli erdőben találták meg a gyanúsítottakat: még cipő sem volt rajtuk

A Sandringham birtok egyik vezetője hőkamerás eszközzel járőrözött, amikor két férfit látott egy sövényen át egy erdős területre menekülni. A keresésben rendőrkutyákat, drónokat és helikoptert is bevetettek. A rendőrök később a közeli erdőben találták meg a gyanúsítottakat, akik mezítláb voltak.

A hatóságok szerint egy harmadik feltételezett elkövető még szökésben van.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthona, az Anmer Hall.

Forrás: PA Wire/Chris Radburn

A két férfit előzetes letartóztatásba helyezték

A két letartóztatott férfi ellen lakóingatlanba lopási szándékkal történő behatolás, valamint védett területre való jogellenes belépés miatt emeltek vádat. Mirgen Doku és Arilen Ndoci november 25-én jelent meg a norwichi bíróságon. A tárgyaláson albán tolmács segítette őket, és a nevük, valamint születési dátumuk megerősítésére kérték őket. A vádlottak, akikről kiderül, hogy hajléktalanok, nem ismerték el a bűnösségüket. A lap úgy tudja, Mirgen Doku a betörés idején az Anmer Hall közelében lévő erdőben aludhatott. A két férfit előzetes letartóztatásba helyezték, és november 30-án kell ismét bíróság elé állniuk. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Az Anmer Hall egy tíz hálószobás vidéki ház a Sandringham birtokon, Norfolkban. A rezidenciát II. Erzsébet királynő ajándékozta Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének az esküvőjük után, 2011-ben. A pár hétvégi vidéki otthonként használja az ingatlant, amelyhez saját úszómedence, műfüves teniszpálya és nagy kiterjedésű kert tartozik. Úgy tudni, Katalin hercegné és Vilmos ijesztőnek nevezte az esetet. Állítólag azt mondták, szinte el se hiszik, hogy ez megtörtént velük. A Kensington-palota nem kívánt nyilatkozni az esetről, arra hivatkozva, hogy biztonsági kérdéseket nem kommentálnak.

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