Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith kapcsolata sokszor kerül reflektorfénybe, ráadásul pozitív példaként. Az ugyanis, ami kettejük között van, ritka, nem csak Hollywoodban. 32 éve alkotnak egy párt, és azóta tartanak ki egymás mellett jóban-rosszban. Pierce Brosnan pedig csak teheti mindig kihangsúlyozza: imádja feleségét, és minden idomát. Galériánkban 1994-től egészen napjainkig követhetjük végig közös történetüket.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith az 1995-ös Aranyszem premierjén.

Forrás: BOB STRONG / AFP

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith évtizedeke átívelő szerelme

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith 1994-ben ismerkedtek meg egy mexikói tengerparti eseményen, és nem sokkal később már egy párt is alkottak. Esküvőjükre 7 év együttélés után, 2001 augusztusában került sor, így idén már a 25. évfordulót ünnepelték, vagyis az ezüstalkodalmukat. Két közös gyerekük született, Dylan 1997-ben, és Paris 2001-ben. Pierce Brosnan gyerekei szoros kapcsolatot ápolnak a szülőkkel, vagyis a színésznek nemcsak a házassága idilli, hanem az egész családi élete is.

Otthonuk falain kívül azonban érték kritikák a párt, leginkább Keely Shaye Smith-t. Pierce Brosnan felesége megváltozott alakja miatt rengeteg bántást kapott, de férje mindenki számára egyértelművé tette, hogy imádja azt a nőt, akivel már évtizedek óta együtt van, annak minden formájában.

„Én szenvedélyesen szeretem a teste minden egyes ívét" – jelentette ki Pierce Brosnan. „Az én szememben ő a leggyönyörűbb nő. Korábban is azért szerettem igazán, amilyen ember, nem csupán a szépségéért. Most pedig még jobban szeretem, mert ő a gyermekeim édesanyja” – tette hozzá. Több mint három évtized után is ugyanolyan szeretettel beszél róla: „Még mindig dalra fakasztja a szívemet, és körülötte forog a világom.” A házaspár közös fotói többet mondanak ezer szónál. Változtak a frizurák, a ruhák, az arcokon nyomot hagytak az évek, egyvalami azonban állandó maradt: az a szeretet, amellyel egymásra néznek.

Kattints a képre, és nézd végig galériánkban Pierce Brosnan és felesége szerelmének 32 évét!