Lapértesülések szerint Britney Spears Louisianában tölti a hálaadást két fiával, Sean Prestonnal és Jayden Jamesszel, húgával, Jamie Lynn Spearsszel, sógorával, Jamie Watsonnal, valamint unokahúgaival, Maddie-vel és Ivey-val. A TMZ azt is megtudta, hogy Britney a szüleivel, Jamie és Lynne Spearsszel is találkozott.

Britney Spears kibékült a családjával

Forrás: NORTHFOTO

Britney Spears nyilvánosan kért bocsánatot a családjától

A 44 éves Britney Spears a hétvégén egy azóta már törölt Instagram-bejegyzésben bevallotta, mennyire hiányoznak neki a szerettei.

„Áldottnak érzem magam, hogy ilyen csodálatos családom van. Nagyon sajnálom, hogy újra felhoztam a múltbeli sérelmeket, de azt hiszem, azért tettem, mert rájöttem, hogy meg kell védenem a szívemet. Én így szeretek, és ha valakit szeretek, akkor TÉNYLEG szeretem” – írta a popsztár, majd hozzátette, hogy kínosnak és gyerekesnek tartja, hogy makacskodott.

A Grammy-díjas énekesnő soha nem titkolta, hogy rendkívül bonyolult a kapcsolata a családjával. November elején még nyilvánosan támadta az Instagramon 35 éves húgát, Jamie Lynnt és volt férjét, gyerekei apját, Kevin Federline-t. Testvéréről azt írta, egyetlenegyszer sem engedte, hogy a karjába vegye az unokahúgát, szüeit pedig azzal vádolta, hogy rabszolgaként bántak vele, mindenfélét műveltek a háta mögött, ő pedig csak dolgozott.

Britney Spears a fiaival is igyekszik rendezni a kapcsolatát

Britney Spearst 2008 februárjában helyezték az apja gondnoksága alá magánéleti és mentális problémái miatt. A gondnokságot végül 2021 novemberében szüntették meg. Az énekesnő azonban idén márciusban ismét a címlapokra került, amikor ittas vezetés miatt letartóztatták. Az énekesnő a bíróság előtt is bűnösnek vallotta magát, majd önként bevonult egy rehabilitációs intézetbe.

Britney a letartóztatása óta azon dolgozik, hogy rendezze a kapcsolatát két fiával. Októberben együtt látogattak el Dolly Parton vidámparkjába, a Dollywoodba.

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