56 évig élt férfiként, hogy gyógyíthasson – A titok, amit 100 évre elzártak a világ elől

Pópity Balázs
2026.01.11.
Sokan szeretik hangoztatni, hogy a tehetség mindig utat tör magának, de a 19. században egy nőnek ehhez öltönyt és álszakállt kellett öltenie. Dr. James Barry története.

Sokszor, sokan mondják, hogy az őszinteség a legfontosabb érték, néha azonban a túlélés érdekében kell egy egész életet hazugságra építeni. Dr. James Barry mások megmentésére tette fel az életét, ám ehhez nagy áldozatot kellett hoznia. Feltalálta a császármetszést és több 1000 életet mentett meg, és csak halálakor derült ki, hogy igazából nő volt.

James Barry portréja.
Micsoda nő ez a férfi: férfiként élt, hogy gyógyíthasson

  • Ki volt ő?
  • Mit csinált?
  • Hogy nem bukott le?

Ki volt James Barry?

Barry a 19. század egyik legkiválóbb katonaorvosa volt. Évtizedekig szolgált a brit hadseregben, megreformálta az egészségügyet, és végrehajtotta az első sikeres császármetszést Afrikában. Csak egyetlen bökkenő volt: James Barry valójában nőként, Margaret Ann Bulkley néven született, és örökre megváltoztatta a történelmet.

A maszk, ami mögé nem láttak be

Barry 56 éven át, a sírig titkolta női mivoltát. Azért volt kénytelen a nemi identitását megváltoztatni, mert abban a korban egy nőnek annyi esélye volt orvosi diplomát szerezni, mint hogy holnap piros hó esik, és ennek oka az volt, hogy a nőket alacsonyabb rendűnek tartották. Barry még a végrendeletében is szigorúan meghagyta: halála után ruha nélkül senki nem láthatja, és azonnal el kell temetni.

De a lebukás elkerülhetetlen volt: a hullamosónő, aki a holttestét előkészítette, rájött az igazságra. A brit hadsereg pedig, hogy elkerülje a gigantikus PR-katasztrófát, ahelyett, hogy elismerte volna a zseniális orvosnő teljesítményét, inkább 100 évre titkosította az iratait. Elzárták a világ elől, mintha soha nem is létezett volna.

Hogy kerülte el a lebukást ennyi éven keresztül?

Barry alacsony termetét (kb. 150 cm) és magas hangját gyakran kritizálták, de a szakmai tudása és a határozott fellépése miatt senki nem merte nyíltan megkérdőjelezni a nemét. James Barry legendásan hirtelen haragú, kötekedő és magányos ember volt. A „támadás a legjobb védekezés” elve alapján épített maga köré egy olyan áthatolhatatlan falat, amin senki nem mert átnézni.

