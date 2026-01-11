56 évig élt férfiként, hogy gyógyíthasson – A titok, amit 100 évre elzártak a világ elől

Sokszor, sokan mondják, hogy az őszinteség a legfontosabb érték, néha azonban a túlélés érdekében kell egy egész életet hazugságra építeni. Dr. James Barry mások megmentésére tette fel az életét, ám ehhez nagy áldozatot kellett hoznia. Feltalálta a császármetszést és több 1000 életet mentett meg, és csak halálakor derült ki, hogy igazából nő volt.

James Barry portréja.

Forrás: Wikipedia

Micsoda nő ez a férfi: férfiként élt, hogy gyógyíthasson Ki volt ő?

Mit csinált?

Hogy nem bukott le?

Ki volt James Barry?

Barry a 19. század egyik legkiválóbb katonaorvosa volt. Évtizedekig szolgált a brit hadseregben, megreformálta az egészségügyet, és végrehajtotta az első sikeres császármetszést Afrikában. Csak egyetlen bökkenő volt: James Barry valójában nőként, Margaret Ann Bulkley néven született, és örökre megváltoztatta a történelmet.

A maszk, ami mögé nem láttak be

Barry 56 éven át, a sírig titkolta női mivoltát. Azért volt kénytelen a nemi identitását megváltoztatni, mert abban a korban egy nőnek annyi esélye volt orvosi diplomát szerezni, mint hogy holnap piros hó esik, és ennek oka az volt, hogy a nőket alacsonyabb rendűnek tartották. Barry még a végrendeletében is szigorúan meghagyta: halála után ruha nélkül senki nem láthatja, és azonnal el kell temetni.

De a lebukás elkerülhetetlen volt: a hullamosónő, aki a holttestét előkészítette, rájött az igazságra. A brit hadsereg pedig, hogy elkerülje a gigantikus PR-katasztrófát, ahelyett, hogy elismerte volna a zseniális orvosnő teljesítményét, inkább 100 évre titkosította az iratait. Elzárták a világ elől, mintha soha nem is létezett volna.

Hogy kerülte el a lebukást ennyi éven keresztül?

Barry alacsony termetét (kb. 150 cm) és magas hangját gyakran kritizálták, de a szakmai tudása és a határozott fellépése miatt senki nem merte nyíltan megkérdőjelezni a nemét. James Barry legendásan hirtelen haragú, kötekedő és magányos ember volt. A „támadás a legjobb védekezés” elve alapján épített maga köré egy olyan áthatolhatatlan falat, amin senki nem mert átnézni.

Nem James Berry története az egyetlen izgalmas sztorink, ha tetszett, olvasd el az alábbiakat is: