Kvíz romantikus lányoknak: kitalálod a sorozat címét egyetlen mellékszereplő fotója alapján?

Drámai szerelmi vallomások és meghitt jelenetek... De mennyire ismered valójában a romantikus sorozatokat? Tedd próbára a tudásodat sorozatkvízünkkel!

Ki ne imádná a romantikus sorozatok megható és bájos világát? De vajon te azok közé a kivételes rajongók közé tartozol, akik egyetlen mellékszereplőről is felismerik az ikonikus szériákat? Tedd próbára magad a sorozatkvízünkkel!

Romantikussorozat-kvíz, amely a legnagyobb rajongókon is kifog

Nincs is jobb annál, mint amikor rátalálsz egy jó romantikus sorozatra, ami azután a hétköznapjaid szerves része lehet. Izgulsz, szurkolsz és sírsz a bonyolult cselekmények közepette. Ezekben a szériákban nemcsak a szerelmi szál, de a díszlet, a jelmezek és ruhák, a zenék és a több dimenziós mellékszereplők is kulcsfontosságúak. Ezek a mellékszereplők sokszor idegesítőnek vagy értetlennek tűnnek, de a kedvenc karaktereink fejlődéséhez, kérdőre vonásához elengedhetetlenek.  

Egy romantikus sorozatban megvan minden: párkapcsolati problémák, szerelem, szenvedély, humor és végtelenül romantikus jelenetek. Ki ne emlékezne a Bridgerton család szerelmi vallomásaira, a Szívek Szállodája humoros adok-kapokjaira vagy a Szex és New York szerelmi vívódásaira? Bár ezek a mozzanatok mind beleégtek az emlékezetünkbe, a részletek felett könnyű elsiklani. A következő sorozatkvízben egyetlen mellékszereplőről kell felismerned az ikonikus romantikus szériákat.

 Mutasd meg, hogy te is igazi romantikus királynő vagy!

 

Sorozatok, amiket muszáj megnézned, ha szereted a Szex és New York-ot!

Ezeket a 5 sorozat minden divat és szex imádó csajos csaj kedvence!

Kvíz: ezeket a sitcom karaktereket csak a sorozatfanatikusok ismerik fel

Töltsd ki a sorozat kvízt!

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Ezek a csókjelenetek mindannyiunk emlékezetébe bevésődtek.

 

