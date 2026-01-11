Margit hercegnő igazi énje egyetlen kegyetlen mondatban: így vélekedett Diana és Károly válásáról

Diana hercegné és az akkori Károly herceg házassága a nyilvánosság előtt omlott össze, miközben a brit monarchia igyekezett megőrizni a stabilitás látszatát. A királyi család belső reakcióiról hivatalosan soha nem beszéltek, ám egy brit újságíró naplói most bepillantást engednek abba, hogyan vélekedett a válásról a királynő húga, Margit hercegnő.

Károly és Diana hercegné válása a világ egyik legjobb döntése volt a britek szerint.

Diana hercegné 1981-ben ment feleségül Károlyhoz.

A pár 1992-ben különvált, 1996-ban vált el hivatalosan.

Margit hercegnő egy napló szerint rendkívül kemény megjegyzést tett a válásra.

A bejegyzés 1996 májusában, a válás véglegesítése előtt készült.

Diana 1997. augusztus 31-én halt meg egy párizsi autóbalesetben.

Diana hercegnét Margit hercegnő szívesebben látta a palotán kívül

A részletek Kenneth Rose brit újságíró naplóiból derültek ki. Rose feljegyzéseit 2014-ben bekövetkezett halála után, posztumusz hozták nyilvánosságra. Egy 1996. május 31-én kelt bejegyzésben – három hónappal Diana és Károly válásának véglegesítése előtt – Rose a következőket:

Margit hercegnő azt mondta: »Nagyon örül majd a család, hogy megszabadulhatnak a feleségektől, Dianától és Fergie-től«

− idézi az Express.

Hogy miként kerül ide Sarah Ferguson? Úgy, ahogy Diana és Károly, ő és András is 1996-ban váltak el. Az ő válásuk 1996 áprilisában vált hivatalossá, mindössze egy hónappal Margit hercegnő megjegyzése előtt. Később felröppent a hír, hogy újra összeházasodnak, de ma már a botrányok árnyékában erről nincs szó, sőt, ha kiköltöznek a Royal Lodge-ból, külön élnek majd.

Hogyan vélekedett a Diana és Károly válásról Erzsébet királynő és Fülöp herceg?

Erzsébet királynő és Fülöp herceg kezdetben megpróbálták kibékíteni Károlyt és Dianát, ám miután nem jártak sikerrel, az uralkodó végül maga javasolta a válást. A hivatalos kommunikáció mindvégig hűvös és visszafogott maradt, a család valódi érzelmei azonban – mint ez a naplóbejegyzés is mutatja – ennél jóval hevesebbek lehettek. Diana hercegné és Károly válását 1996. augusztus 28-án véglegesítették, egy évvel Diana 1997. augusztus 31-i halála előtt.