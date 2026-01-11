Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Margit hercegnő igazi énje egyetlen kegyetlen mondatban: így vélekedett Diana és Károly válásáról

brit királyi család erzsébet királynő Margit hercegnő Diana hercegné Sarah Ferguson Károly király
Egy frissen előkerült naplóbejegyzés szerint II. Erzsébet királynő nővére nem tartotta magában a véleményét. Margit hercegnő megdöbbentően nyers szavakkal reagált Diana hercegné és Károly válására. Bár a palota falai mögötti valódi érzelmek ritkán kerülnek felszínre, ez a mondat nagyon sok mindenról árulkodik.

Diana hercegné és az akkori Károly herceg házassága a nyilvánosság előtt omlott össze, miközben a brit monarchia igyekezett megőrizni a stabilitás látszatát. A királyi család belső reakcióiról hivatalosan soha nem beszéltek, ám egy brit újságíró naplói most bepillantást engednek abba, hogyan vélekedett a válásról a királynő húga, Margit hercegnő.

Károly és Diana hercegné válása a világ egyik legjobb döntése volt a britek szerint. 
Forrás:  Getty Images
  • Diana hercegné 1981-ben ment feleségül Károlyhoz.
  • A pár 1992-ben különvált, 1996-ban vált el hivatalosan.
  • Margit hercegnő egy napló szerint rendkívül kemény megjegyzést tett a válásra.
  • A bejegyzés 1996 májusában, a válás véglegesítése előtt készült.
  • Diana 1997. augusztus 31-én halt meg egy párizsi autóbalesetben.

Diana hercegnét Margit hercegnő szívesebben látta a palotán kívül

A részletek Kenneth Rose brit újságíró naplóiból derültek ki. Rose feljegyzéseit 2014-ben bekövetkezett halála után, posztumusz hozták nyilvánosságra. Egy 1996. május 31-én kelt bejegyzésben – három hónappal Diana és Károly válásának véglegesítése előtt – Rose a következőket: 

Margit hercegnő azt mondta: »Nagyon örül majd a család, hogy megszabadulhatnak a feleségektől, Dianától és Fergie-től« 

− idézi az Express

Hogy miként kerül ide Sarah Ferguson? Úgy, ahogy Diana és Károly, ő és András is 1996-ban váltak el. Az ő válásuk 1996 áprilisában vált hivatalossá, mindössze egy hónappal Margit hercegnő megjegyzése előtt. Később felröppent a hír, hogy újra összeházasodnak, de ma már a botrányok árnyékában erről nincs szó, sőt, ha kiköltöznek a Royal Lodge-ból, külön élnek majd. 

Hogyan vélekedett a Diana és Károly válásról Erzsébet királynő és Fülöp herceg?

Erzsébet királynő és Fülöp herceg kezdetben megpróbálták kibékíteni Károlyt és Dianát, ám miután nem jártak sikerrel, az uralkodó végül maga javasolta a válást. A hivatalos kommunikáció mindvégig hűvös és visszafogott maradt, a család valódi érzelmei azonban – mint ez a naplóbejegyzés is mutatja – ennél jóval hevesebbek lehettek. Diana hercegné és Károly válását 1996. augusztus 28-án véglegesítették, egy évvel Diana 1997. augusztus 31-i halála előtt. 

