Kiszivárgott a Golden Globe titkos ülésrendje: Miley Cyrus és Leonardo DiCaprio egy asztalnál buliznak

A filmek közül az Egyik csata a másik után számít az egyik legnagyobb esélyesének a 2026-os Golden Globe-on: a történet egy egykori forradalmár és elrabolt lánya sorsát követi nyomon, Mellette az Érzelmi érték című norvég dráma is komoly favorit, amely két nővér és eltávolodott édesapjuk kapcsolatát állítja a középpontba.

A 2026-os Golden Globe egyik legnagyobb esélyese az Egyik csata a másik után, Leonardo DiCaprio főszereplésével

Golden Globe 2026: a legesélyesebb színészek

A színészi kategóriákban is erős a felhozatal: Timothée Chalamet a Marty Supreme főszerepéért van versenyben, Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után miatt kapott jelölést, Michael B. Jordant pedig a Bűnösökben nyújtott alakításáért díjazhatják.

A drámai színésznők között Jessie Buckley (Hamnet) nevét emlegetik a legnagyobb esélyesként, míg a musical– vagy vígjáték-kategóriában Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék) és Kate Hudson (Song Sung Blue) emelkedik ki. A leghobb mellékszereplők listáján Amy Madigan (Fegyverek) és Jacob Elordi (Frankenstein) neve szerepel, az Egyik csata a másik után pedig Benicio Del Toro és Teyana Taylor révén is az élmezőnybe került.

A gála házigazdája ismét Nikki Glaser lesz. A humorista tavalyi bemutatkozását jól fogadta a közönség, így most újra ő felel az este hangulatáért. A rendezvénynek ezúttal is a Beverly Hills-i Hilton ad otthont, a közvetítést az amerikai CBS csatorna és a Paramount+ streamingszolgáltató adja élőben.

Kiszivárgott, ki kivel ül egy asztalnál

A kulisszák mögül is érkeztek érdekességek: a világhírű japán séf, Nobu Macuhisa az eseményre készülő fogásokról osztott meg fotókat, és a képeken az ülésrend is látszott. A fotók alapján a Heated Rivalry című sorozat két sztárja, Hudson Williams és Connor Storrie, valamint a popsztár Charli XCX ugyanannál az asztalnál kapnak helyet. Egy másik asztalnál George Clooney köré kerültek a nagy nevek: vele egy társaságban lesz Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio, Chris Pine és Queen Latifah is.

Golden Globe 2026: a világhírű japán séf fotóin látszik az ülsérend

Az úgynevezett „komédiaasztalhoz” többek között Seth Rogen, Jeremy Allen White és Kevin Hart kerül, míg egy másik asztalnál Emma Stone és Sarah Snook ülnek egymás mellett, ami szintén érdekes párosításnak ígérkezik.