Így vált Paris Hilton csatlósából milliárdos üzletasszonnyá: a botrányhős Kim Kardashian 45 éves

Ha nem lenne, ki kéne találni. Kim Kardashian, a botrányhősnő ma lett 45 éves, és még mindig úgy tudja irányítani magára a reflektorfényeket, hogy stabilan ő maradjon a média világának főhősnője. A kaliforniai lány – akit egy kiszivárgott explicit házi videó tett híressé – el tudta érni, amit csak kevesen: a kirobbant botrányt a saját szolgálatába állította és ezzel megalapozta a birodalmát. Ravasz húzsának köszönhetően mára megkerülhetetlen híresség és multimilliárdos üzletasszony.

Kim Kardashian 45 éves lett

Forrás: Variety/Getty Images

Kim Kardashian élete és karrierje – A valóságshowtól a divatikonig

Kim Kardashian 2000-es évek elején, modellként, Paris Hilton barátnőjeként és stylistjaként tűnt fel a vörös szőnyegen, afféle másodhegedűsként a celebek világában. Lassan, de biztosan építgette a karrierjét, ám egyszer csak megtörtént a tragédia: kiszivárgott egy házi videó, ami akár tönkre is tehette volna az életét.

Kim Kardashian és Ray J 2006-ban

Forrás: Patrick McMullan

A felvétel 2003-ban készült, de csak 2007-ben, Ray J-vel való szakítása után szivárgott ki, és azonnal világhírűvé tette Kimet, amit ki is használt: még ebben az évben elindította a Keeping Up with the Kardashians című valóságshow-t, amely 20 évadon át dokumentálta, hogy mi történik akkor, ha egy család reflektorfényben éli az életét és eladja a mindennapjait luxusba csomagolva és Gucci mintás masnival átkötve. A család népszetűsége töretlen, azóta The Kardashians sorozat is megélt 4 évadot és jövőre jön az ötödik.

Párkapcsolatairól és házasságairól évekig hangos volt a média. Három házasság, négy gyerek, és egy élet, amit a legtöbben nem tettek volna közszemlére. Első férje Damon Thomas zenei producer volt, akivel 19 évesen házasodott össze, ám ez a kapcsolat hamar véget ért. A második férje, Kris Humphries kosárlabdázó volt, akivel mindössze 72 napig voltak házasok, és ezzel született meg a modern celebkultúra egyik legemlékezetesebb PR-mítosza. A harmadik házassága már a popkultúra történelmének része: Kanye West mellett Kim nemcsak feleség, hanem kreatív partner is volt.

Kim Kardashian férjei balról jobbra: Ray J, Kris Humphries, Kanye West

Forrás: Getty Images

A kapcsolatukból négy gyerek született: North West, Saint West, Chicago West és Psalm West. North már most divatbemutatók első sorában ül, Saint az apja nyugalmát örökölte, Chicago Kim kiköpött mása, Psalm pedig a család szíve. Kim gyakran posztol közös pillanatokat, de sosem tagadta: az anyaság nála is tanulási folyamat. Ő az a nő, aki egyszerre épít márkát, családot és identitást, és úgy tűnik, mindháromban elég sikeres.