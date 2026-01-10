Ha ilyen barátod van, már nincs is szükséged ellenségre

Nem árt vigyáznod, mert hosszútávon mélységesen megkeserítheti az életedet egy olyan személy, akit a legjobb barátodnak tartasz, mégis a legnagyobb ellenségként viselkedik veled. Ha te is észrevetted már, hogy drága barátnőd állandóan rákontráz arra, amiről éppen te beszélsz, mert neki mindig jobbnak kell lennie, akkor hadd mondjam el: versengő barátod van, aki tönkreteszi az életedet.

A legnagyobb ellenségeid a kompetitív barátok

Forrás: Shutterstock

Kik azok a versengő barátok?

Egy olyan közeli személyről van szó, aki egész életedben a kedves barátnő álcája mögé bújva versengett veled. Lényegében, amióta megismerted őket, azt akarja bebizonyítani, ahol csak tudják, hogy ő bizony jobb nálad. Sőt, mindenben jobb: okosabb, szebb, gazdagabb, nagyobb a hatalma és jobb a családi élete is. Épp sikerül elköltöznöd? Ő kétszer akkora házat vesz! Végre megtaláltad életed párját? Lassú vagy, őt már két éve eljegyezték. Új hobbid van? Ő is elkezdi és sokkal jobb lesz benne. Azt hangoztatja, hogy az ő gyerekeit (akik ugye többen vannak, mint a tieid) sokkal jobban neveli, mint te. Tuti, hogy szerinte jobban főz nálad, kétszer annyit keres a sokkal menőbb munkahelyén, szebb helyeken nyaral és kiegyensúlyozottabb a házassága is... és úgy általában az egész életben mindig sokkal sikeresebb nálad.

Mintha csak azért akarna találkozni veled, hogy felmérje, hogy igen, még mindig jobb nálad.

Szinte már várja, hogy felhívd életed hírével, hogy ő szépen kilökhessen a reflektorfényből, miután elújságolja, hogy neki ennél még szuperebb híre van, már megint túlszárnyalt téged. És amennyiben nem tud mivel rákontrázni, akkor minden lehetséges formában lekicsinyli az elért eredményeidet.

„Miért csinálja ezt a barátnőm?"

Fontos tisztázni, hogy lehet, hogy nem szándékosan ilyen. Általában az motiválja a túlszárnyalásodban, hogy valamilyen elismerést szeretnének kivívni magának. Az ilyen embernek kevés az önbecsülése, ezért minden adandó alkalommal agresszíven bizonyítani akarja, hogy izgalmasabb és eredményesebb nálad.

Önigazolást keres a versengő viselkedéssel, hiszen azt próbálja alátámasztani, hogy ő is fontos, sőt felsőbbrendűbb, mint te.

Gyakran irigységre is utalhat az ilyen viselkedés, de van olyan eset is, hogy valaki ilyen nevelésben részesült, ezért ezt a mintát viszi tovább a kapcsolataiban is.