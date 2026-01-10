Amikor a díjaknál is emlékezetesebb a műsor: történelmi Golden Globe-pillanatok, amiket nem felejtünk

A Golden Globe-díjátadó során nemcsak a filmek vagy sorozatok kapnak reflektorfényt, hanem az is, amit reprezentálnak, sőt maguk az alkotók is, akik igen fontos pillanatokat élnek meg a gálaesteken.

Nemsokára itt van a 2026-os Golden Globe-díjátadó!

Forrás: Getty Images

Golden Globe-mánia A 2026-os Golden Globe-díjátadóra január 11-én kerül sor.

A gálaest legemlékezetesebb pillanatai beírták magukat a történelembe – akár jelentőségük miatt, akár humorosságuk miatt.

A legfontosabb pillanatok mind női alakokhoz kapcsolódnak – akár a díjakhoz fűződő rekordok miatt (Cynthia Erivo, Rachel Zegler), akár a gála műsorvezetője miatt (Nikki Glaser).

A díjátadó legviccesebb és legkínosabb pillanatai Renée Zellweger és Ricky Gervais nevéhez fűződnek.

A 2026-os Golden Globe-díjátadó

Bár az idei Golden Globe-jelöltek között nem szerepel magyar alkotás, attól még joggal izgulhatunk kedvenc filmjeinkért és sorozatainkért. A jelöltek listáját már decemberben nyilvánosságra hozták, viszont a gáláig még van időnk megnézni a legfontosabb filmeket.

A 2026-os díjátadót január 11-én rendezik meg Los Angelesben, addig viszont érdemes szemezgetnünk a legemlékezetesebb pillanatokból!

A legemlékezetesebb Golden Globe-pillanatok

1. Cynthia Erivo, az első színes bőrű színésznő, aki két főszereplőnői jelölést kapott

Bizony, a Wicked sztárja az első színes bőrű színésznő, akit kétszer jelöltek a legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical) kategóriában. Mindkét jelölés a Jon M. Chu által rendezett Wicked musicalfilmhez kapcsolódik, hiszen tavaly az első részért jelölték a felkapott színésznőt, idén pedig a második részért, vagyis a Wicked: For Goodban nyújtott alakításáért.

Cynthia Erivo másodszorra is Golden Globe-díjra lett jelölve a legjobb színésznő kategóriájában, a Wicked: For Goodban nyújtott alakításáért Elphabaként.

Forrás: Archív

2. Az első női műsorvezető

A 2025-ös Golden Globe-díjátadó műsorvezetője, Nikki Glaser is történelmet írt, ugyanis ő volt az első női műsorvezető, aki egyedül vitte végig az estét. Az amerikai humorista idén is visszatér a Beverly Hilton színpadára, ismét szólóban.

3. A legfiatalabb nyertes a legjobb színésznő kategóriájában: Rachel Zegler

Ugyan mára már igen sokszor került reflektorfénybe (és nem mindig a szó jó értelmében), a Hófehérke sztárja viszont csak 20 éves volt, amikor a West Side Story remake-jében nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték vígjáték vagy musical kategóriában. A fiatal színésznő meg is kapta a díjat, ezzel pedig történelmet is írt nemcsak legfiatalabb nyertesként, hanem az első kolumbiai-amerikai színésznőként is, aki elvitte a díjat.