Unod az egyhangúságot? Próbáld ki ezt a diétás quinoát tofuval – Recept

A téli szürkeségben nagyon fontos, hogy színes, rostban gazdag ételeket fogyasszunk. Ilyenkor kerülni kell a felesleges szénhidrátokat és a magas fehérjetartalomra kell koncentrálni. Próbáld ki a fűszeres, ízes zöldséges, tofus quinoa receptjét: ez egy finom, mégis diétás vacsora vagy ebéd lehet.

A quinoa tofuval tökéletes diétás vacsora- vagy ebéd lehet

Forrás: Shutterstock

Törd meg az unalmas telet, egy izgalmas, fűszeres és ízes quinoa-fogással.

Télen kiemelten fontos, hogy rost- és fehérjegazdag ételeket fogyasszunk.

A sikeres diéta titka nem a koplalásban van, hanem a kimért, magas tápanyagtartalmú ételekben.

A diétás vacsora- vagy ebéd egyáltalán nem biztos, hogy unalmas

Sokan úgy hiszik, hogy a sikeres diétához koplalniuk kell. Pedig ha keveset eszel, az éppen olyan káros lehet, mint a szorongásos evés, vagy a rendszertelen nassolás. Fontos, hogy olyan ételeket fogyassz, amelyekben sok a zöldség (a rost) és mérsékelt a szénhidrát van. Váltsd fel a klasszikus rizst bulgurral vagy quinoával, és készítsd el kedvenc bowl-receptjeidet vele.

Mutatjuk a legjobb zöldséges quinoa receptjét, amelyet még a gasztroguruk is megirigyelnének!

Zöldséges quinoa tofuval

Hozzávalók 2 főre:

80-85 g quinoa (főzetlen)

1 teáskanál olívaolaj

1 kisebb kaliforniai paprika

1 kisebb fej brokkoli

2 evőkanál mogyoróvaj

1 evőkanál friss lime-lé

2 evőkanál víz

1 teáskanál szójaszósz

½ teáskanál kókuszcukor

½ teáskanál frissen reszelt gyömbér

só

bors

pirított mogyoró

A tofuhoz:

egy csomag tofu

3 evőkanál tamari szósz

1 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál méz

1 gerezd fokhagyma

frissen őrölt fekete bors

Elkészítés:

Főzzük meg a quinoát az előírások szerint. Míg elkészül, hevítsük az olívaolajat egy közepes méretű serpenyőben, pirítsuk át rajta a felaprított paprikát, majd öntsük át egy tálba. Ugyanebben a serpenyőben, kevés vízen pároljuk meg a virágaira szedett brokkolit. Ha megpuhult, keverjük el a sült paprikával.

Dolgozzuk össze a mogyoróvajat a lime levével, egy evőkanálnyi vízzel, szójaszósszal, cukorral és reszelt gyömbérrel. Ha elkészült a quinoa, keverjük el a zöldségekkel és a mogyoróvajas szósszal.