Unod az egyhangúságot? Próbáld ki ezt a diétás quinoát tofuval – Recept

Life
2026.01.10.
Ez a fogás tökéletes ahhoz, hogy feldobd a szürke hétköznapokat. Pompás diétás vacsora lehet, de ebédre is jó választás.

A téli szürkeségben nagyon fontos, hogy színes, rostban gazdag ételeket fogyasszunk. Ilyenkor kerülni kell a felesleges szénhidrátokat és a magas fehérjetartalomra kell koncentrálni. Próbáld ki a fűszeres, ízes zöldséges, tofus quinoa receptjét: ez egy finom, mégis diétás vacsora vagy ebéd lehet. 

diétás vacsoraötlet ez a tufus quinoa a tányérban.
A quinoa tofuval tökéletes diétás vacsora- vagy ebéd lehet
Forrás: Shutterstock
  • Törd meg az unalmas telet, egy izgalmas, fűszeres és ízes quinoa-fogással.
  • Télen kiemelten fontos, hogy rost- és fehérjegazdag ételeket fogyasszunk.
  • A sikeres diéta titka nem a koplalásban van, hanem a kimért, magas tápanyagtartalmú ételekben.

A diétás vacsora- vagy ebéd egyáltalán nem biztos, hogy unalmas

Sokan úgy hiszik, hogy a sikeres diétához koplalniuk kell. Pedig ha keveset eszel, az éppen olyan káros lehet, mint a szorongásos evés, vagy a rendszertelen nassolás. Fontos, hogy olyan ételeket fogyassz, amelyekben sok a zöldség (a rost) és mérsékelt a szénhidrát van. Váltsd fel a klasszikus rizst bulgurral vagy quinoával, és készítsd el kedvenc bowl-receptjeidet vele. 

Mutatjuk a legjobb zöldséges quinoa receptjét, amelyet még a gasztroguruk is megirigyelnének!

Zöldséges quinoa tofuval

Hozzávalók 2 főre:

  • 80-85 g quinoa (főzetlen)
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • 1 kisebb kaliforniai paprika
  • 1 kisebb fej brokkoli
  • 2 evőkanál mogyoróvaj
  • 1 evőkanál friss lime-lé
  • 2 evőkanál víz
  • 1 teáskanál szójaszósz
  • ½ teáskanál kókuszcukor
  • ½ teáskanál frissen reszelt gyömbér
  • bors
  • pirított mogyoró

A tofuhoz:

  • egy csomag tofu
  • 3 evőkanál tamari szósz
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 evőkanál méz
  • 1 gerezd fokhagyma
  • frissen őrölt fekete bors

Elkészítés:

Főzzük meg a quinoát az előírások szerint. Míg elkészül, hevítsük az olívaolajat egy közepes méretű serpenyőben, pirítsuk át rajta a felaprított paprikát, majd öntsük át egy tálba. Ugyanebben a serpenyőben, kevés vízen pároljuk meg a virágaira szedett brokkolit. Ha megpuhult, keverjük el a sült paprikával.

Dolgozzuk össze a mogyoróvajat a lime levével, egy evőkanálnyi vízzel, szójaszósszal, cukorral és reszelt gyömbérrel. Ha elkészült a quinoa, keverjük el a zöldségekkel és a mogyoróvajas szósszal.

A tofuból préseljük ki a nedvességet, vágjuk körülbelül nyolc egyforma szeletre. Keverjük össze a tamarit, a mézet, az olívaolajat, a zúzott fokhagymát és kevés borsot. Ebben a szószban marináljuk a tofut, körülbelül fél órára „áztassuk be”. 200 °C-ra előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsin süssük készre a tofut 40 perc alatt (félidőben forgassuk meg). A frissen sült tofut a zöldségekkel elkevert quinoával tálaljuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
