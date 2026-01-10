Unod az egyhangúságot? Próbáld ki ezt a diétás quinoát tofuval – Recept

A téli szürkeségben nagyon fontos, hogy színes, rostban gazdag ételeket fogyasszunk. Ilyenkor kerülni kell a felesleges szénhidrátokat és a magas fehérjetartalomra kell koncentrálni. Próbáld ki a fűszeres, ízes zöldséges, tofus quinoa receptjét: ez egy finom, mégis diétás vacsora vagy ebéd lehet.
- Törd meg az unalmas telet, egy izgalmas, fűszeres és ízes quinoa-fogással.
- Télen kiemelten fontos, hogy rost- és fehérjegazdag ételeket fogyasszunk.
- A sikeres diéta titka nem a koplalásban van, hanem a kimért, magas tápanyagtartalmú ételekben.
A diétás vacsora- vagy ebéd egyáltalán nem biztos, hogy unalmas
Sokan úgy hiszik, hogy a sikeres diétához koplalniuk kell. Pedig ha keveset eszel, az éppen olyan káros lehet, mint a szorongásos evés, vagy a rendszertelen nassolás. Fontos, hogy olyan ételeket fogyassz, amelyekben sok a zöldség (a rost) és mérsékelt a szénhidrát van. Váltsd fel a klasszikus rizst bulgurral vagy quinoával, és készítsd el kedvenc bowl-receptjeidet vele.
Mutatjuk a legjobb zöldséges quinoa receptjét, amelyet még a gasztroguruk is megirigyelnének!
Zöldséges quinoa tofuval
Hozzávalók 2 főre:
- 80-85 g quinoa (főzetlen)
- 1 teáskanál olívaolaj
- 1 kisebb kaliforniai paprika
- 1 kisebb fej brokkoli
- 2 evőkanál mogyoróvaj
- 1 evőkanál friss lime-lé
- 2 evőkanál víz
- 1 teáskanál szójaszósz
- ½ teáskanál kókuszcukor
- ½ teáskanál frissen reszelt gyömbér
- só
- bors
- pirított mogyoró
A tofuhoz:
- egy csomag tofu
- 3 evőkanál tamari szósz
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 evőkanál méz
- 1 gerezd fokhagyma
- frissen őrölt fekete bors
Elkészítés:
Főzzük meg a quinoát az előírások szerint. Míg elkészül, hevítsük az olívaolajat egy közepes méretű serpenyőben, pirítsuk át rajta a felaprított paprikát, majd öntsük át egy tálba. Ugyanebben a serpenyőben, kevés vízen pároljuk meg a virágaira szedett brokkolit. Ha megpuhult, keverjük el a sült paprikával.
Dolgozzuk össze a mogyoróvajat a lime levével, egy evőkanálnyi vízzel, szójaszósszal, cukorral és reszelt gyömbérrel. Ha elkészült a quinoa, keverjük el a zöldségekkel és a mogyoróvajas szósszal.
A tofuból préseljük ki a nedvességet, vágjuk körülbelül nyolc egyforma szeletre. Keverjük össze a tamarit, a mézet, az olívaolajat, a zúzott fokhagymát és kevés borsot. Ebben a szószban marináljuk a tofut, körülbelül fél órára „áztassuk be”. 200 °C-ra előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsin süssük készre a tofut 40 perc alatt (félidőben forgassuk meg). A frissen sült tofut a zöldségekkel elkevert quinoával tálaljuk.
