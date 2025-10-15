5 szókapcsolat, amit azok az emberek használnak, akik alacsony IQ-val rendelkeznek

Tudod, hogy honnan lehet azonnal megmondani valakiről, hogy mekkora az intelligenciája? Ne is találgass tovább, eláruljuk: a szóhasználatából! Mutatjuk, hogy melyek azok a szavak, amik azonnal leleplezik, hogy a személy, akivel épp beszélsz, nem a legélesebb kés a fiókban. Íme, az alacsony intelligencia legárulkodóbb mondatai!

Alacsony intelligencia? Így derítheted ki valakiről percek alatt!

Forrás: Shutterstock

5 szókapcsolat, amik az alacsony intelligencia jelei

Első pillantásra nem könnyű megmondani valakiről, hogy intelligens-e éppen ezért beszélgess vele és ha ezeket a szókapcsolatokat gyakran használja, akkor tudhatod, hogy alacsony az IQ-ja.

A kimondott mondatokból könnyen láthatod, hogy miként gondolkozik az adott illető, milyen fordulatokat, kifejezéseket, esetleg idegen szavakat használ.

Felmérheted azt is, hogy szűkebb-e a szókincse, ami által inkább felszínesen lehet vele beszélgetni, vagy olvasottabb-e az illető, aki komolyabb vitákra is képes. Mutatjuk is a listát és közben ne felejtsd el ellenőrizni magadat sem, hogy te mennyit használsz ezek közül!

Ez olyan unalmas.

A Your Tango oldala szerint azok az emberek, akinek alacsonyabb az IQ-ja kevésbé érdeklődőek és kíváncsiak. Nem állnak nyitottan a világhoz vagy nem képesek mélyebben értelmezni az elhangzottakat, ezért képesek hamar megbélyegezni bármilyen témát azzal, hogy unalmas.

Ha egy intelligensebb emberről lenne szó, akkor máshogy fejezné ki azt, hogy témát szeretne váltani.

Nekem van igazam.

Azok, akiknek alacsonyabb az intelligenciája, gyakran úgy tekintenek magukra, mint akik az örök megmondóemberek. Fel sem merül bennük, hogy vannak más nézőpontok, aspektusok, amikről érdemi vitát lehetne folytatni. Nincsen meg bennük az alázat, hogy egy inspiráló beszélgetést folytassanak és egyáltalán nem meggyőzhetőek semmivel kapcsolatban. Csakis a saját igazukat hajtják és úgy tálalják azt, mintha az lenne az egyetemes igazság, amit minden másik „normális ember” is gondol.

Azt sem ismerik be, ha tévednek, ami zavaró lehet a környezetük számára.

Nem tudom.

Azzal semmi probléma nincsen, ha valaki őszintén bevallja, hogy valamit nem tud. A probléma akkor merül fel, ha valaki ezt túl sokszor mondja. Ebből arra következtethet a társasága, hogy nem egy érdeklődő, nyitott személyről van szó.

Sokkal inkább egy nemtörődöm emberről, aki nem meri felvállalni a véleményét, vagy nem tudja eldönteni, hogy merre haladjon az élete.

Nem érdekel.

Egy intelligens ember soha nem veti oda valakinek, hogy nem érdekel, mert tudja, hogy bántó lehet. Sőt, szeret tanulni és új ismeretekre szert tenni, hiszen tudja, hogy ezek által épülhet és fejlődhet.

Ez a mondat azt sugallja, hogy a használója híján van az empátiának és érdeklődésnek és nem akarja más perspektívából vizsgálni az állításokat.

Mindig és soha

Ha valaki ezt a két szót sokszor használja, könnyedén kitalálhatod, hogy a személy csak szélsőségekben gondolkodik, számára fekete és fehér a világ. Minden olyan dolog, ami kompromisszum vagy köztes megoldás, azok számára nem jelent semmit.