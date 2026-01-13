Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kvíz: Milyen volt az élet télen a fakutyák és ródlik korában – no meg még régebben?

tudásteszt régi idők játék kvíz közlekedés sport tél
Tóth Hédi
2026.01.13.
Régen a hó és a jég volt a gyerekek természetes játszótere. Az élet télen fakutyákon, ródlikon és jégszánokon zajlott, ezek a régi eszközök ma már sporttörténeti érdekességek. Most egy játékos kvízben idézzük fel a világukat. Te vajon mennyit tudsz erről? Játssz velünk!

Az élet télen régen nem állt meg, természetes része volt a mindennapoknak a kihívásokhoz való alkalmazkodás. A hó nem akadályt jelentett, hanem utat, a jég pedig nem veszélyt, hanem lehetőséget. A modern ember számára a tél többnyire kellemetlenségek sorozata: csúszós utak, hideg reggelek, késő vonatok. Régen a hideghez kellett igazodni, és az emberek ezt figyelemre méltó találékonysággal tették, meglelték benne örömüket is.

Az élet télen nem állt meg, természetes része volt a mindennapoknak a kihívásokhoz való alkalmazkodás, alkalom volt a játékra, társasági együttlétre.
Forrás:  Fortepan

Teszteld tudásodat! Kvíz arról, milyen volt az élet télen régen

A havas tájakon a kerék sokszor használhatatlanná vált, de az emberek gyorsan megtalálták a megoldást: a fából készült szánokat, amelyek könnyedén siklottak a hó felszínén. 
Amikor a folyók befagytak, új világ nyílt meg. A Duna, a Tisza vagy a Balaton jegén vásárokat tartottak, emberek keltek át rajta, sőt időnként egész karavánok közlekedtek a jégen. A befagyott folyó lerövidítette az utat: nem kellett hidat keresni, a jég maga lett az átjáró.
A jég alkalmas volt fakitermelésre, halászatra, sőt katonai mozgásokra is. Egy-egy kemény tél idején hadseregek keltek át befagyott vizeken, olyan útvonalakon, amelyek máskor elképzelhetetlenek lettek volna. 
A tél régen elcsendesedést hozott. A mezőgazdasági munkák szüneteltek, az emberek a házakba húzódtak. A hosszú esték a közösség ideje volt. Mesélés, fonás, javítás, éneklés töltötte ki az időt. 
A hideg nemcsak próbatétel volt, hanem erőforrás is. A jeget télen kivágták tavakból, jégvermekben tárolták, és nyáron hűtésre használták. A hó tisztította a levegőt, védte a vetést, és jelezte az idő múlását.
Ma már ritkán járunk befagyott folyón, és a szán inkább csak gyerekjáték. Mégis érdemes emlékezni arra a világra, ahol az ember nem legyőzni akarta a telet, hanem együtt élni vele. A hó és a jég nem ellenség volt, hanem útitárs, kemény, kiszámíthatatlan, de tiszteletet érdemlő. Talán épp ez az, amit a régi telekből ma is tanulhatunk: alkalmazkodást, türelmet és a természet ritmusának elfogadását. 
A most következő kvízben a régi téli közlekedési eszközökről, téli gyerekjátékokról kérdezünk. Vajon mennyire ismered a közlekedés és téli sportok történetét, az elfeledett szavakat?

Játssz velünk! Rajta hát!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi az a ródli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mikor találták fel a jégkorcsolyát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Régen főként télen szánon közlekedtek az emberek. (Létezett sárszán is, amit nem télen használtak.) Vajon kik húzták a szánt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent eredetileg a hóhányó szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi az a lábszánka?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 A jégvitorlázást ma sportként ismerjük. Mi lehet a története?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi az a fakutya?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi lehetett a jégjárás?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Vajon melyik jelenlegi téli sportunk történetére igazak az alábbi állítások? 5000 éves, olyan ősi közlekedési forma, aminek a vadászatban és hadviselésben különösen nagy jelentősége volt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi az a térdszán, vagy térdelő szán?

Játssz velünk tovább!  

Versek a hóról – műveltségi kvíz magyar költők téli soraiból

A január lelassítja a világot, a hó pedig új fényt vet a tájra és a gondolatokra. A versek a hóról a tél csendjén át mesélnek lélekről, emlékezetről és újrakezdésről.

Retró kvíz: kurizál, gigerli, rekettye – Te tudod ezeknek a régi szavaknak a jelentését? Teszteld magad!

Ezúttal olyan régies szavakat mutatunk, amelyeket ma már ritkán hallani, ezért sokan egyáltalán nem is ismerik őket. Te hány kérdésre tudsz jó választ adni ebben a retró kvízben?

Téli verskvíz: felismered a magyar költők téli hangulatú verseit? 5-ből 3 már komoly teljesítmény!

Ha kedveled a téli verseket, kvízünk neked szól!

 

