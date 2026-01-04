Retró kvíz: kurizál, gigerli, rekettye – Te tudod ezeknek a régi szavaknak a jelentését? Teszteld magad!

A magyar nyelv olyan, mint egy valóságos élő, lélegző szervezet: folyamatosan változik. Időről időre felvesz új szavakat, másoknak pedig búcsút int. A régi magyar szavak azonban nem merülnek örökké a feledés homályába, hiszen szájról szájra terjedve még ma is ott élnek az emberek emlékezetében. Ez a retró kvíz segít kideríteni, mennyit értesz még azok közül az elfeledett szavak és régi kifejezések közül, amiket valaha szinte mindennap használtak.
Retró kvíz a régi magyar szavakból
- A nyelv olyan, mint egy élő szervezet: folyamatosan változik.
- Vannak szavak, amelyeket ma már nem használunk a mindennapi beszédben.
- A régi szavak, kifejezések jelentése az emberek emlékezetében tovább él.
- Te mennyire emlékszel ezekre? Teszteld magad ebben a retró kvízben!
Retró kvíz: te felismered ezeket a régi szavakat?
Te mikor hallottad utoljára a sezlon, a vajling vagy a lóca szavakat utoljára? Vagy egyáltalán hallottad őket valaha? Néhány évtizede ezek a régi szavak a mindennapi élet részei voltak, jelentésük közismert volt szinte mindenkinek. Napjainkban ezzel szemben sokan már fel sem ismerik a jelentésüket a magyar nyelv változásai miatt. Ezen a retró kvízen keresztül felidézzük azokat a régi magyar szavakat, amelyek valaha szerves részei voltak mindennapi beszédünknek. Te hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni? Teszteld a tudásod most!
1/8 Mi volt a sezlon?
2/8 Mit jelent, ha valaki gigerli?
3/8 Mit jelent a vánkos?
4/8 Mit csinál az, aki kurizál?
5/8 Mit a rekettye?
6/8 Mit jelent a vajling?
7/8 Mi az a tikmony?
8/8 Mi volt a lóca?
