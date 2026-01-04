Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyar nyelv

Retró kvíz: kurizál, gigerli, rekettye – Te tudod ezeknek a régi szavaknak a jelentését? Teszteld magad!

magyar nyelv kvíz retró
Simon Benedek
2026.01.04.
Elindítunk egy kis utazásra a magyar nyelv múltjába: olyan régies szavakat mutatunk, amelyeket ma már ritkán hallani, ezért sokan egyáltalán nem is ismerik őket. Te hány kérdésre tudsz jó választ adni ebben a retró kvízben?

A magyar nyelv olyan, mint egy valóságos élő, lélegző szervezet: folyamatosan változik. Időről időre felvesz új szavakat, másoknak pedig búcsút int. A régi magyar szavak azonban nem merülnek örökké a feledés homályába, hiszen szájról szájra terjedve még ma is ott élnek az emberek emlékezetében. Ez a retró kvíz segít kideríteni, mennyit értesz még azok közül az elfeledett szavak és régi kifejezések közül, amiket valaha szinte mindennap használtak. 

Retró kvíz: régi idők műsorvezetője egy kérdőjel kártyával és mikrofonnal a kezében.
Retró kvíz: te tudod ezeknek a régi szavaknak a jelentését?
Forrás:  Getty Images

Retró kvíz a régi magyar szavakból

  • A nyelv olyan, mint egy élő szervezet: folyamatosan változik.
  • Vannak szavak, amelyeket ma már nem használunk a mindennapi beszédben.
  • A régi szavak, kifejezések jelentése az emberek emlékezetében tovább él.
  • Te mennyire emlékszel ezekre? Teszteld magad ebben a retró kvízben!

Retró kvíz: te felismered ezeket a régi szavakat?

Te mikor hallottad utoljára a sezlon, a vajling vagy a lóca szavakat utoljára? Vagy egyáltalán hallottad őket valaha? Néhány évtizede ezek a régi szavak a mindennapi élet részei voltak, jelentésük közismert volt szinte mindenkinek. Napjainkban ezzel szemben sokan már fel sem ismerik a jelentésüket a magyar nyelv változásai miatt. Ezen a retró kvízen keresztül felidézzük azokat a régi magyar szavakat, amelyek valaha szerves részei voltak mindennapi beszédünknek. Te hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni? Teszteld a tudásod most!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mi volt a sezlon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mit jelent, ha valaki gigerli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mit jelent a vánkos?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mit csinál az, aki kurizál?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mit a rekettye?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Mit jelent a vajling?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mi az a tikmony?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Mi volt a lóca?

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek: 

Retró kvíz: hány slágert ismersz fel a szövege alapján? Párosítsd a dalcímet az előadóval!

Mennyire emlékszel még a '80-as, 90-es évek legnagyobb slágereinek dalszövegeire? Össze tudod kötni, melyik szöveg kihez tartozik? Ebből a retro zenei kvízből minden kiderül!

Minden tárgyat felismersz a retró kvízben? Akkor te is a 80-as évek gyermeke vagy!

A retró igazán soha nem megy ki a divatból. A 80-as évek ikonikus elektronikai eszközeit csak az képes felismerni, aki abban a korszakban volt gyerek!

Kőkemény retró kvíz: 10 emberből kilenc garantáltan elbukik

Emlékszel még azokra a kifejezésekre és szavakra, amelyeket leginkább a 80-as évek hajnalán használtunk? Töltsd ki legújabb retró kvízünket, és kiderül, hogy mennyire vagy képben a kor szavaival!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu