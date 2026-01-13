Idegen szavak kvíze: te tudod, mi, mit jelent?

Olyan magyarban is használatos idegen szavakat hoztunk, amikről csak a legintelligensebbek tudják, hogy mit jelentenek igazából.

Ezek az idegen szavak lehet, hogy rajtad is kifognak!

Forrás: Shutterstock

Idegen szavak kvíze: teszteld, hánynak tudod a jelentését

2025-ben már egyáltalán nem szokatlan, ha valaki idegen szavakat vagy kifejezéseket használ a köznyelvben: a férfiakat crusholjuk, a szomszéddal beefelünk és van, amikor valakitől minden ok nélkül ickelünk.

Most azonban nem a hunglish legmélyebb bugyraiba invitálunk, hanem azokat a sokak által használt kifejezéseket bontjuk ki, amiket szinte már mindenki hallott, de csak kevesen tudják, hogy mit is jelentenek pontosan.

Be mered vállalni ezt a trükkös tesztet? Akkor hajrá!