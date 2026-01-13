Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Idegen szavak kvíze: te tudod, mi, mit jelent?

Shutterstock - Roman Samborskyi
helyesírás teszt idegen nyelv
Nagy Kata
2026.01.13.
Az idegen szavakat és kifejezéseket gyakran összekeverik az emberek és ezekből olyan nyelvi anomáliák születnek, hogy szegény Kazinczy csak úgy forog a sírjában!

Olyan magyarban is használatos idegen szavakat hoztunk, amikről csak a legintelligensebbek tudják, hogy mit jelentenek igazából.  

Nő idegen szavak kvíz kitöltése közbenNő idegen szavak kvíz kitöltése közben
Ezek az idegen szavak lehet, hogy rajtad is kifognak! 
Forrás: Shutterstock

Idegen szavak kvíze: teszteld, hánynak tudod a jelentését 

2025-ben már egyáltalán nem szokatlan, ha valaki idegen szavakat vagy kifejezéseket használ a köznyelvben: a férfiakat crusholjuk, a szomszéddal beefelünk és van, amikor valakitől minden ok nélkül ickelünk. 

Most azonban nem a hunglish legmélyebb bugyraiba invitálunk, hanem azokat a sokak által használt kifejezéseket bontjuk ki, amiket szinte már mindenki hallott, de csak kevesen tudják, hogy mit is jelentenek pontosan. 

Be mered vállalni ezt a trükkös tesztet? Akkor hajrá! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mit jelent: epistemológia?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit jelent: dogmatikus?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mit jelent: interpretáció?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent: empirikus?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mit jelent: katarzis?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mit jelent: balneológia?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit jelent: szinergetika?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mit jelent: hermeneutika?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mit jelent: ontológia?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mit jelent: heurisztika?

 

