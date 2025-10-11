IQ-teszt: te megtalálod a földönkívülit a metróban?

A különféle logikai játékok és rejtvények mindig is nagy népszerűségnek örvendtek. Az online játékok világában pedig még nagyon térhódításba kezdtek. Most egy igazán izgalmas képes IQ-teszt megfejtésére hívunk, amelyben egy földönkívülit kell megtalálnod. De vigyázz, mert nincs rá sok időd.

Ez az IQ-teszt elsőre könnyűnek tűnhet, de vigyázz, mert cseles!

Forrás: YouTube

Kinek a bőrébe bújt az idegen? − IQ-teszt

Képzeld el, hogy egy metrókocsiban utazol, mint az MIB egyik ügynöke. Minden teljesen hétköznapinak tűnik: idős emberek, csinos nő, várandós hölgy és egy középkorú férfi. Valami azonban nem stimmel. A feladatod 10 másodperc alatt rájönni, hogy a négy előtted lévő ember közül ki a földönkívüli. Figyelj a részletekre, a tekintetekre, az aprónak tűnő, ám igen fontos részletekre.

Felkészültél a képes rejtvényre?

Állítsd az időzítőt 10 másodpercre, és válaszd ki azt az embert, aki szerinted minden kétséget kizáróan földönkívüli!

Ez a metrós pillanatkép bizony egy idegent rejt. Fejtsd meg az IQ-tesztet!

Forrás: YouTube

A feladvány pofonegyszerűnek tűnik, de ez ne tévesszen meg, hiszen egy ügynök vagy, akinek semmi sem kerülheti el a figyelmét. Sikerült megtalálnod vagy kell még egy kis idő? Ha jó a koncentrációs képességed és szuper megfigyelő vagy, már biztosan rájöttél, hogy ki az a személy, aki csak próbálja kiadni magát embernek. Ha mégsem, akkor hozzuk a fejtörő megfejtését. Persze tudjuk, hogy nem egy igazi Alient kell megtalálni, az ugye sokkal egyszerűbb lenne. Van azonban egy igazán szembetűnő, árulkodó jel, ami azonnal leleplezi a földönkívülit.

Az IQ-teszt megfejtése

Forrás: YouTube

Bizony, a középkorú, újságot olvasó férfi az idegen. Nézd csak meg a kezét! Kicsit sok az az ujj, ugye? Ha nem sikerült megtalálnod, ne csüggedj, hiszen ez a fajta készség fejleszthető, ha sok ilyen típusú feladatot csinálsz.