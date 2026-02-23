Újabb kínos részletek az Epstein-aktákból: magasrangú angol rendőrök őrizték Jeffrey Epstein villáját András herceg látogatásakor

A levelezés alapján 2010 decemberében András herceg Jeffrey Epstein házában szállt meg. Magántitkára e-mailben kérte az ingatlan pontos címét, valamint megerősítést arra vonatkozóan, hogy van-e hely a házban a herceg két testőrének. Epstein személyzetének belső levelezése szerint mindkét védelmi tiszt számára biztosítottak szobát: egyet a negyedik, egyet az ötödik emeleten.

Jeffrey Epstein háza New Yorkban - Itt szálltak meg András herceg védelmi tisztjei is

Forrás. Profimedia

Keresik a rendőröket, akik András herceget őrizték a Jeffrey Epsteinnél tartott vacsorán

Az e-mailekben arról is van szó, hogy András herceg és a londoni rendőrséghez tartozó testőrei ideiglenes biztonsági kódot kaptak, hogy szabadon ki- és bejárhassanak az ingatlanba. Egy 2010. december 1-jén, a vacsora előtti este küldött üzenetben egy alkalmazott arról tájékoztatta Epsteint, hogy „a herceg két testőre és az állami biztonságiak mind itt lesznek a holnapi vacsorán”, és hozzátette: az ajtónál eligazítást kapnak.

A BBC korábban megkérdezte a londoni rendőrséget, hogy a tisztek valóban Epstein otthonában szálltak-e meg, és kaptak-e belépési kódot. A hatóságok erre azt válaszolták, hogy nem kommentálják a védett biztonsági intézkedéseket. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a védelmi tisztekre ugyanazok a magas szakmai normák vonatkoznak, mint minden rendőrre, és tisztában vannak azzal, hogy tevékenységüket alapos vizsgálatnak vethetik alá. Pénteken a rendőrség közölte: jelenleg nem azonosítottak szabálysértést a védelmi tisztek részéről, ugyanakkor megkezdték azon volt és jelenlegi rendőrök azonosítását és megkeresését, akik releváns információkkal szolgálhatnak.

Mint a királyi család akkori magas rangú tagja, András herceget hivatalos útjai során testőrök kísérték. A királyi látogatásokat felügyelő bizottság felelős a dolgozó királyi családtagok hivatalos utazásainak jóváhagyásáért. A külügyminisztérium közlése szerint a bizottság 2008-ban és 2009-ben felülvizsgálta Andrew Mountbatten-Windsor által tett hivatalos utak terveit. A szóvivő hozzátette: a bizottság nem vesz részt a dolgozó királyi családtagok magánútjainak, illetve a nem dolgozó tagok utazásainak szervezésében.