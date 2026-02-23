Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
botrány

Újabb kínos részletek az Epstein-aktákból: magasrangú angol rendőrök őrizték Jeffrey Epstein villáját András herceg látogatásakor

botrány rendőrség Jeffrey Epstein András herceg
Horváth Angéla
2026.02.23.
Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott e-mailek újabb kellemetlen részleteket tártak fel András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. A dokumentumok szerint londoni rendőrtisztek kaptak utasítást arra, hogy biztosítsák a védelmet az Epstein New York-i otthonában tartott vacsorán, amelyen András herceg is részt vett.

A levelezés alapján 2010 decemberében András herceg Jeffrey Epstein házában szállt meg. Magántitkára e-mailben kérte az ingatlan pontos címét, valamint megerősítést arra vonatkozóan, hogy van-e hely a házban a herceg két testőrének. Epstein személyzetének belső levelezése szerint mindkét védelmi tiszt számára biztosítottak szobát: egyet a negyedik, egyet az ötödik emeleten.

Jeffrey Epstein háza New Yorkban - Itt szálltak meg András herceg védelmi tisztjei is
Jeffrey Epstein háza New Yorkban - Itt szálltak meg András herceg védelmi tisztjei is
Forrás. Profimedia

Keresik a rendőröket, akik András herceget őrizték a Jeffrey Epsteinnél tartott vacsorán

Az e-mailekben arról is van szó, hogy András herceg és a londoni rendőrséghez tartozó testőrei ideiglenes biztonsági kódot kaptak, hogy szabadon ki- és bejárhassanak az ingatlanba. Egy 2010. december 1-jén, a vacsora előtti este küldött üzenetben egy alkalmazott arról tájékoztatta Epsteint, hogy „a herceg két testőre és az állami biztonságiak mind itt lesznek a holnapi vacsorán”, és hozzátette: az ajtónál eligazítást kapnak.

A BBC korábban megkérdezte a londoni rendőrséget, hogy a tisztek valóban Epstein otthonában szálltak-e meg, és kaptak-e belépési kódot. A hatóságok erre azt válaszolták, hogy nem kommentálják a védett biztonsági intézkedéseket. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a védelmi tisztekre ugyanazok a magas szakmai normák vonatkoznak, mint minden rendőrre, és tisztában vannak azzal, hogy tevékenységüket alapos vizsgálatnak vethetik alá. Pénteken a rendőrség közölte: jelenleg nem azonosítottak szabálysértést a védelmi tisztek részéről, ugyanakkor megkezdték azon volt és jelenlegi rendőrök azonosítását és megkeresését, akik releváns információkkal szolgálhatnak.

Mint a királyi család akkori magas rangú tagja, András herceget hivatalos útjai során testőrök kísérték. A királyi látogatásokat felügyelő bizottság felelős a dolgozó királyi családtagok hivatalos utazásainak jóváhagyásáért. A külügyminisztérium közlése szerint a bizottság 2008-ban és 2009-ben felülvizsgálta Andrew Mountbatten-Windsor által tett hivatalos utak terveit. A szóvivő hozzátette: a bizottság nem vesz részt a dolgozó királyi családtagok magánútjainak, illetve a nem dolgozó tagok utazásainak szervezésében.

András herceget múlt csütörtökön hivatali visszaélés gyanújával letartóztatták, majd 11 órás kihallgatást követően szabadon engedték. A hatóságok továbbra is vizsgálják korábbi windsori otthonát, a Royal Lodge-ot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Vilmos herceg csendben készül a változásra – így segítene Károly királynak visszaszerezni a nemzet bizalmát

András herceg letartóztatása alapjaiban rázta meg a brit királyi családot, de a trón várományosa eltökélt abban, hogy apjával, Károly királlyal helyreállítsa a monarchia hitelességét. Úgy tudni, Vilmos herceg gyökeres változásokat készít elő az intézmény működésében.

Vilmos herceg megható beszédet mondott a BAFTA-gálán – „Most nem vagyok nyugodt”

Vilmos herceg a színpadon méltatta Dame Donna Langley munkásságát, majd őszintén bevallotta, hogy jelenleg nincs nyugodt lelkiállapotban.

Vilmos és Katalin fényűző visszatérése a BAFTA 2026-os gáláján: a walesi hercegi pár hallgatott András ügyéről – Fotó

Vilmos és Katalin káprázatos öltözékben érkezett a Royal Festival Hallba. A walesi hercegi pár mindössze három nappal a bukott András herceg letartóztatása után jelent meg együtt BAFTA-2026-os gáláján.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu