IQ-teszt − Találd meg a fésűt a rosszcsont kutyus káoszában

Talán senkinek sem kell bemutatni, hogy mekkora felfordulást tud okozni egy kölyökkutya. De hát itt van még egy cica is! Na, itt aztán nem lesz könnyű megtalálni a dolgokat, hát még egy vékony fésűt. Neked menne? Ez az izgalmas és egyben végtelenül cuki IQ-teszt nem csak szórakoztat, de még az agyadat is megdolgoztatja.

Készülj, mert ez egy nagyon cuki IQ-teszt lesz!

Forrás: Jargan Josh / Pinterest

Kisállatos IQ-teszt

Képzeld el, hogy békésen éldegélsz a cicáddal, aki időnként persze lever az asztalról egy-két poharat, de a napja nagy részében kényelmesen heverészget. A nyugodt napjaidba azonban betoppan egy kölyökkutya, aki nemcsak az életedet, de az otthonodat is fenekestül felforgatja. Persze végtelenül cuki, és egyszerűen képtelenség nem imádni, de azért valld be őszintén, erre a felfordulásra hazaérni, nem lehet egy leányálom.

A most következő feladványban arra kérünk, hogy keress meg egy tárgyat. Nem lesz könnyű dolgot, több szempontból sem. Elsőként hatalmas a kupi a nappaliban, amit még a cica sem igazán tud hova tenni. Persze a kiskutya nagyon boldog, őt nem zavarja a maga teremtette káosz. A feladatod tehát, hogy 10 másodperc alatt megtaláld a képen az elrejtett fésűt. Indulhat az óra?

A képes IQ-teszt feladványa.

Forrás: Jargan Josh / Pinterest

Miért szeretjük ezeket a rejtvényeket?

Az ilyen képes IQ-tesztek egyszerre szórakoztatnak és fejlesztenek. Megdolgoztatják az agytekervényeidet, nagyfokú koncentrációt igényelnek, így segítenek gyakorolni az összpontosítást. Az ilyen rejtvények során a memóriádat is kell használnod, miközben fejlődik a problémamegoldó képességed. Nem mellékesen pedig a stressztűrésed és a részletekre való odafigyelésed is javulhat. Közben pedig egy végtelenül bájos képen keresgélsz.

Az IQ-teszt megfejtése

Sikerült megtalálnod a fejtörő megoldását? Ha igen, úgy gratulálunk, ha nem, adunk egy kis segítséget ehhez a rejtvényhez. Engedd el az órát, csak a képre fókuszálj. Oszd be területekre, és úgy haladj végig rajta. Sajnos az túl nagy segítség lenne, ha elárulnánk, milyen típusú fésűt kell kiszúrnod, de bízunk abban, hogy így is sikerrel jársz. Mindenesetre megmutatjuk, hol volt a fésű: