Kvíz: tudod még magyarul? – Angol szavak magyar megfelelői

szleng kvízjáték idegen szavak kvíz
Tóth Hédi
2026.01.18.
Angol szavak lepik el a mindennapjainkat, és sokszor már fel sem tűnik, hogy magyarul is tudnánk mondani őket. Ebben a kvízben arra kérdezünk rá, mennyire él még benned a magyar megfelelő. Vajon menne éles helyzetben is?

Pörgeted a feedet, dobálózol az angol szavakkal, és fel sem tűnik, mennyire ránk ragadtak? Ez a játékos kvíz most leteszteli, mennyire vágod a magyar megfelelőket. Lazának tűnik, de könnyen lehet, hogy megizzadsz. Spoiler: nem minden szó olyan egyértelmű, mint hinnéd. 

Ebből az online kvízből kiderítheted, hogy tudod-e egyáltalán miként lehetne magyarul mondani a nap mint nap használt angol szavakat.
Ebből az online kvízből kiderítheted, hogy tudod-e egyáltalán, miként lehetne magyarul mondani a nap mint nap használt angol szavakat. 
Forrás: Shutterstock

Kvíz vagy nyelvlecke? Lehet, hogy most tanulod meg a magyar verziót? 

Az utóbbi években feltűnően megváltozott a magyar nyelv szókincse, főleg a fiatalok körében. Meetingre járunk, feedbacket adunk, cringe-elünk, ghostolunk, és ha valami jól sikerül, az simán csak „full random, de vibe”. Az angol kifejezések nem vendégek többé: beköltöztek, kipakoltak, és kényelmesen berendezkedtek a mindennapi beszédünkben. Sokszor már észre sem vesszük, hogy idegen szót használunk, sőt, ha megkérdeznék, mi a magyar megfelelője, csak pislognánk. Van, amikor azért ragaszkodunk az angolhoz, mert rövidebb, menőbb, vagy mert olyan többletjelentést hordoz, amit a magyar szó nehézkesen, vagy egyáltalán nem tud visszaadni. Egy „crush” nem egészen ugyanaz, mint egy „szerelmi vonzalom”, és egy „burnout” több, mint egyszerű kimerültség.
Mindez persze nem ördögtől való. A nyelv él, változik, reagál a világra, és az angol ma globális közvetítőnyelv. De azért illik tudni, mi van a szavak mögött. Illik emlékezni arra, hogy a magyar nyelv elképesztően gazdag, árnyalt és játékos, csak néha elő kell ásnunk a megfelelő kifejezést a mélyéről. Mert ha mindig az angolhoz nyúlunk, lassan nemcsak a szót felejtjük el, hanem a gondolkodásmódot is, ami hozzá tartozik.
És most jön a játékos számonkérés.
Most egy olyan kvízt hoztunk, ahol idegen szavak magyar megfelelőjét, szinonimáját keressük.
Vajon menne?
Ki tudnád mondani magyarul a szót, ha képletesen szólva pisztolyt tartanának a fejedhez?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/15 Mi a magyar megfelelője a random szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/15 Mi a magyar megfelelője a vibe szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/15 Mi a magyar megfelelője a selfie szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/15 Mi a magyar megfelelője a valid szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/15 Mi a magyar megfelelője a red flag szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/15 Mi a magyar megfelelője a cringe szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/15 Mi a magyar megfelelője a kvázi szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/15 Mi a magyar megfelelője a trash szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/15 Mi a magyar megfelelője a spoiler szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/15 Mi a magyar megfelelője a hype szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/15 Mi a magyar megfelelője az ignorál szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/15 Mi a magyar megfelelője a chill szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13/15 Mi a magyar megfelelője a cancel szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14/15 Mi a magyar megfelelője a bannol szónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
15/15 Mi a magyar megfelelője az skippel szónak?

Hannah Montana vagy V, mint Viktória? Te felismered az ikonikus 2010-es évekbeli sorozatokat?

Te inkább Hannah Montanáért vagy a Varázslók a Waverly helybőlért rajongtál inkább? És emlékszel is még ezeke a sorozatokra?Teszteld a tudásodat a 2010-es évekbeli sorozatkvízünkkel!

Kvíz: Milyen volt az élet télen a fakutyák és ródlik korában – no meg még régebben?

Régen a hó és a jég volt a gyerekek természetes játszótere. Az élet télen fakutyákon, ródlikon és jégszánokon zajlott, ezek a régi eszközök ma már sporttörténeti érdekességek. Most egy játékos kvízben idézzük fel a világukat. Te vajon mennyit tudsz erről? Játssz velünk!

Inspo, bruh, delulu – Mennyire ismered a 2025-ös szlengszavakat?

A szleng a fiatalok titkos nyelve. Íme egy kvíz, teszteld te is magad belőle!


 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

