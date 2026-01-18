Kvíz: tudod még magyarul? – Angol szavak magyar megfelelői

Pörgeted a feedet, dobálózol az angol szavakkal, és fel sem tűnik, mennyire ránk ragadtak? Ez a játékos kvíz most leteszteli, mennyire vágod a magyar megfelelőket. Lazának tűnik, de könnyen lehet, hogy megizzadsz. Spoiler: nem minden szó olyan egyértelmű, mint hinnéd.

Ebből az online kvízből kiderítheted, hogy tudod-e egyáltalán, miként lehetne magyarul mondani a nap mint nap használt angol szavakat.

Kvíz vagy nyelvlecke? Lehet, hogy most tanulod meg a magyar verziót?

Az utóbbi években feltűnően megváltozott a magyar nyelv szókincse, főleg a fiatalok körében. Meetingre járunk, feedbacket adunk, cringe-elünk, ghostolunk, és ha valami jól sikerül, az simán csak „full random, de vibe”. Az angol kifejezések nem vendégek többé: beköltöztek, kipakoltak, és kényelmesen berendezkedtek a mindennapi beszédünkben. Sokszor már észre sem vesszük, hogy idegen szót használunk, sőt, ha megkérdeznék, mi a magyar megfelelője, csak pislognánk. Van, amikor azért ragaszkodunk az angolhoz, mert rövidebb, menőbb, vagy mert olyan többletjelentést hordoz, amit a magyar szó nehézkesen, vagy egyáltalán nem tud visszaadni. Egy „crush” nem egészen ugyanaz, mint egy „szerelmi vonzalom”, és egy „burnout” több, mint egyszerű kimerültség.

Mindez persze nem ördögtől való. A nyelv él, változik, reagál a világra, és az angol ma globális közvetítőnyelv. De azért illik tudni, mi van a szavak mögött. Illik emlékezni arra, hogy a magyar nyelv elképesztően gazdag, árnyalt és játékos, csak néha elő kell ásnunk a megfelelő kifejezést a mélyéről. Mert ha mindig az angolhoz nyúlunk, lassan nemcsak a szót felejtjük el, hanem a gondolkodásmódot is, ami hozzá tartozik.

És most jön a játékos számonkérés.

Most egy olyan kvízt hoztunk, ahol idegen szavak magyar megfelelőjét, szinonimáját keressük.

Vajon menne?

Ki tudnád mondani magyarul a szót, ha képletesen szólva pisztolyt tartanának a fejedhez?