Hannah Montana vagy V, mint Viktória? Te felismered az ikonikus 2010-es évekbeli sorozatokat?

A 2010-es években ikonikus televíziós sorozatok futottak, ott ismerkedhettünk meg először Miley Cyrus, Ariana Grande, de még Zendaya elképesztő tehetségével is. Ha te is imádtad ezt a korszakot, és nagy rajongója voltál a Hannah Montana és V, mint Victoria sorozatoknak, itt az idő, hogy teszteld magad. Töltsd ki a sorozatkvízünket és kiderül, mennyire ismered ezt a korszakot.

Sorozatkvíz: felismered az ikonikus televíziós sorozatot egyetlen képről?

Forrás: arhiv

Sorozatkvíz a 2010-es évek televíziós sorozatiból

A 2010-es évek kultikus sorozatain generációk nőttek fel, és ezért soha nem lehetünk elég hálásak. Talán még te is emlékszel Hannah Montana legendás ruháira, vagy a V, mint Viktória humorára. A 2010-es években nem volt, olyan lány, aki ne irigyelte volna Selena Gomez stílusát a Varázslók a Waverly helyből sorozatból, vagy ne epekedett volna a Big Time Rush valamelyik szépfiújáért.

A sorozatkvízek remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy felelevenítsük ezeket a nosztalgikus emlékeket és érzéseket. Ebben a korszakban kezdtek megjelenni az olyan gyereksztárok, mint Dylan Sprouse és Cody Sprouse, Zendaya, Hannah Montana, Ariana Grande, Demi Lovato, Debby Ryan, Miley Cyrus és természetesen Selena Gomez is. Ezek a nevek ma már az A-listás hírességek közé tartoznak, pedig egykor egy gyerekműsorban láthattuk őket először. Ezek az ikonikus gyerekszínészek ma már a 30-as éveikben járnak, és jóval túlnőttek a televíziózás határain.

A következőkben összeállítottunk nyolc szupernehéz kérdést, ahol egyetlen képből kell felismerned a sorozatot. Hogy nehéz legyen, nem a legemlékezetesebb karaktereket, vagy jeleneteket választottuk ki. Figyeld meg jól a képeket, mert lehet, hogy egy apróság rejti a helyes választ. Gondold végig, miben játszhattak a mellékszereplők, vagy melyik sorozatra illik a képek esztétikája.