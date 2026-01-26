Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
IQ-teszt az igazán sasszeműeknek: megtalálod a macit 5 másodperc alatt?

Az intelligenciaszintünk mérésére többféle módszer áll rendelkezésünkre. De lehet-e találni a képes IQ-teszteknél szórakoztatóbbat? Mi aligha hinnénk! Teszteld a koncentrációd és az éleslátásod ezzel a képes puzzle-lel!

Sokszor azt hisszük, hogy abba a kis százalékba mi is beletartozunk, akik az ilyesfajta képes IQ-teszteket meg tudják oldani, de bizony van, hogy rajtunk is kifognak a feladványok. Te meg tudod találni a képen a macit?

képes IQ-teszt
Te meg tudod fejteni ezt a képes IQ-tesztet?
Forrás: Shutterstock

IQ-teszt, a napi agytorna

Azt mindenki tudja, hogy a testet érdemes edzeni, főleg a karácsonyi bejglik után. Na, de mi van az elménkkel? A szellemi oldalunk legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint a fizikai énünk. A napi agytornákra tehát abszolút szüksége van mindenkinek. És bizony a kellemeset össze lehet kötni a hasznossal: ebben az esetben pedig az agytornák lehetnek szórakoztató és játékos képes IQ-tesztek!

Meg kell találni a különbséget, vagy egy játékos matekpéldát kell megoldani? Ezekben a lehetetlennek tűnő IQ-tesztekben mindenféle rejtvényt találhatsz! És most jöjjön a mai feladvány, mellyel megmozgathatod az agytekervényeidet: vajon hol van a plüssmaci?

IQ-teszt: hol van a plüssmaci?

Ki tudod szűrni a zavaró vizuális tényezőket, és képes vagy észrevenni a rejtett részletet? A futóverseny résztvevői között elbújt egy plüssmaci. De vajon hol lehet?

IQ-teszt – képrejtvény
Te kiszúrod, hogy hol bújt el a maci?
Forrás: Jargan Josh / Brightside 

Tesztelt a kognitív sebességed! Ha 5 másodperc alatt megtalálod a rejtőzködő macit, akkor egy igazi zseni bújt el benned!

Nézd meg jól a képet! Megvan a válasz vagy szabad a gazda?

IQ-teszt megoldása

Ha jobban megnézed, akkor láthatod, hogy a kabalamaci ott lapul a sorban az első lány vállán, csak éppen elveszett a lány hajában. Te rájöttél a válaszra?

IQ-teszt megoldása
Sikerült megtalálnod?
Forrás: Jargan Josh / Brightside 

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

Ha nehezen ment vagy nem találtad meg egyből a macit, akkor sem kell csüggedned! Állítsd az agytekervényeid rendszeres kihívások elé, és hamarosan gyorsabban megtalálod a rejtett tárgyakat, mint valaha!

Ha még több IQ-tesztet akarsz megoldani, akkor ezeket se hagyd ki!

Ez az aranyos hörcsög átveri a legtöbb embert: csak a legnagyobb elmék tudják megoldani ezt az IQ-tesztet

Te is a kivételesek közé tartozol? Bizonyítsd az intelligenciádat a képrejtvényes IQ-tesztünkkel! Csak 33 másodperced van megtalálni a 3 hibát.

IQ-teszt: találd meg a 3 különbséget 33 másodperc alatt

Rajtad kifog ez a cicás kép? Bizonyítsd problémamegoldó képességeidet, és találd meg az IQ-teszt képén elrejtett 3 különbséget 33 másodperc alatt!

IQ-teszt: csak az igazi profik találják meg a cuki pingvines kép 3 különbségét

Szereted az izgalmas és trükkös feladványokat? Akkor ez most a te IQ-teszted. Egy jégtáblán ragadt pingvin körül kell észrevenned a három különbséget.

 

