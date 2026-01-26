IQ-teszt az igazán sasszeműeknek: megtalálod a macit 5 másodperc alatt?

Sokszor azt hisszük, hogy abba a kis százalékba mi is beletartozunk, akik az ilyesfajta képes IQ-teszteket meg tudják oldani, de bizony van, hogy rajtunk is kifognak a feladványok. Te meg tudod találni a képen a macit?

Te meg tudod fejteni ezt a képes IQ-tesztet?

Forrás: Shutterstock

IQ-teszt, a napi agytorna

Azt mindenki tudja, hogy a testet érdemes edzeni, főleg a karácsonyi bejglik után. Na, de mi van az elménkkel? A szellemi oldalunk legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint a fizikai énünk. A napi agytornákra tehát abszolút szüksége van mindenkinek. És bizony a kellemeset össze lehet kötni a hasznossal: ebben az esetben pedig az agytornák lehetnek szórakoztató és játékos képes IQ-tesztek!

Meg kell találni a különbséget, vagy egy játékos matekpéldát kell megoldani? Ezekben a lehetetlennek tűnő IQ-tesztekben mindenféle rejtvényt találhatsz! És most jöjjön a mai feladvány, mellyel megmozgathatod az agytekervényeidet: vajon hol van a plüssmaci?

IQ-teszt: hol van a plüssmaci?

Ki tudod szűrni a zavaró vizuális tényezőket, és képes vagy észrevenni a rejtett részletet? A futóverseny résztvevői között elbújt egy plüssmaci. De vajon hol lehet?

Te kiszúrod, hogy hol bújt el a maci?

Forrás: Jargan Josh / Brightside

Tesztelt a kognitív sebességed! Ha 5 másodperc alatt megtalálod a rejtőzködő macit, akkor egy igazi zseni bújt el benned!

Nézd meg jól a képet! Megvan a válasz vagy szabad a gazda?

IQ-teszt megoldása

Ha jobban megnézed, akkor láthatod, hogy a kabalamaci ott lapul a sorban az első lány vállán, csak éppen elveszett a lány hajában. Te rájöttél a válaszra?

Sikerült megtalálnod?

Forrás: Jargan Josh / Brightside

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből Ha nehezen ment vagy nem találtad meg egyből a macit, akkor sem kell csüggedned! Állítsd az agytekervényeid rendszeres kihívások elé, és hamarosan gyorsabban megtalálod a rejtett tárgyakat, mint valaha!

