A rejtett tárgyakat kereső optikai illúziók kiváló agytornának számítanak, amelyek javítják a vizuális észlelést, erősítik a rövid távú memóriát és fejlesztik a problémamegoldó képességet. Ezek az illúziós képek nem csak szórakoztató rajzfilmfigurák. Az IQ-tesztek megoldása révén kiderülhet, hogy éles-e a látásod. Készen állsz a mentális izmaid megmozgatására?

Optikai illúziós IQ-teszt.

Forrás: jagranjosh.com

Szuper nehéz IQ-teszt

Ezek a vizuális illúziók arra késztetik az agyunkat, hogy a nyilvánvaló dolgokon túl is lássunk, és komplex vizuális adatokat dolgozzunk fel. Ezek remek mentális edzések az agy teljesítményének növelésére. A képrejtvények tesztelik, hogy a szemünk képes-e fókuszálni és kis részleteket észrevenni egy komplex vizuális jelenetben. Az IQ-tesztek megoldásához kiváló figyelemre és koncentrációra van szükség. A megfejtés nehezebb, mint azt elsőre gondolnád. Olyan kiváló szemeid vannak, hogy semmi sem kerüli el a figyelmedet? Oldd meg ezt az optikai illúziót a megadott időkorláton belül. Lássuk, hogy megtalálod-e a macskák között tökéletesen elrejtőző nyuszit.

Állítsd be egy időzítőt 33 másodpercre, és kezd el az IQ-tesztet!

Képrejtvényes IQ-teszt.

Forrás: jagranjosh.com

Vizsgáld meg a képet fentről lefelé, majd jobbról balra. Figyelj az alakzatokra, a fekete körvonalakra. Haladhatsz színenként is. A tarka cicák között egy nyuszi bújik el, és csak arra vár, hogy megtaláld. Koncentrálj és figyelj az apró részletekre.

IQ-teszt megfejtése

Az IQ-teszt megoldását alább látod, piros karikával. Ha sikerült 33 másodpercen belül megtalálnod a nyuszit, gratulálunk, bizonyítottad kiváló intelligenciádat és koncentrációs képességeidet is.

IQ-teszt eredménye.

Forrás: jagranjosh.com

Ezt tanulhattad a képes rejtvényünkből:

Az IQ-tesztek mindenkit próbára tesznek. Segítenek az agy tornáztatásában, növelik a koncentrációs képességeket és a részletekre való odafigyelést. Az IQ-tesztek rendszeres megoldása növeli az általános intelligenciát és a problémamegoldó képességeket is.

