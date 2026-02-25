Végtelen virágvariációk − Igazi vizuális zseni vagy, ha megtalálod azt az egyet, ami nem illik a sorba

A tél már az utolsókat rúgja, hamarosan megérkezik a tavasz. Melegedés, több napfény, nyíló virágok: úgy vágyunk ezekre, hogy még egy ilyen tematikájú IQ-tesztet is hoztunk. Vigyázz, mert nem lesz könnyű dolgod!

Tavaszias hangulatú IQ-teszt.

Forrás: Brightside /jagranjosh

Virágos, tavaszváró IQ-teszt

Ez az izgalmas feladvány nem a szokványos képes rejtvények közül való. Ha szereted a kakukktojásos fejtörőket, most nyert ügyed lesz. Ezek azok a típusú képes IQ-tesztnek is remekül beillő feladatok, amelyek során a sok egyforma közül kell megtalálni a kissé eltérőt. Pontosítsunk: a képen sok, egyszerűen megrajzolt lila virágot fogsz látni. A feladatod, hogy mindössze 7 másodperc alatt megtaláld azt, amelyik némiképp eltér a többitől. Annyit segítünk, hogy nem a színt kell figyelned. Készen állsz? Indítsd az órát és fókuszálj!

IQ-teszt: feladvány.

Forrás: Brightside /jagranjosh

Miért szeretjük az ilyen típusú IQ-teszteket?

Az agyunknak is kell az edzés, az ilyen gyors fejtörők pedig kiválóan alkalmasak egy kis brain-trainingre. Mivel felpörgeted a gondolkodásodat, egy-egy ilyen rejtvény után frissebbnek fogod magad érezni. Épp ezért szuper jók a munka közbeni szünet eltöltéséhez, délután hazafelé utazva vagy akár hétvégén egy pár perces elvonuláshoz. Fejleszted velük a koncentrációs képességedet, a logikádat, továbbá tesztelheted az életlátásodat, és azt, hogy miként tudsz teljesíteni időnyomás alatt.

A virágos rejtvény megfejtése

Sikerült megtalálnod? Ha igen, gratulálunk, hivatalosan is vizuális zseni lettél. Ha mégsem, akkor se csüggedj. Lehetséges, hogy csupán nem tudtál teljesen rákoncentrálni, vagy túl fáradt voltál. Esetleg túlságosan is beleélted magad a tavasz érkeztébe. Gyakorolj más, hasonló rejtvényekkel, és hidd el, legközelebb biztosan menni fog. De most lássuk, hol is bújt meg a kakukktojásvirág:

Képes IQ-teszt: megoldás.

Forrás: Brightside /jagranjosh

Mit tanulhattál ebből az IQ-tesztből? Amellett, hogy megidézted egy kicsit a várt tavaszt, remekül szórakoztál, és bizony keményen megdolgoztattad az agyadat is. Bár a kijelzőt vagy a monitort nézted, ez a pár perc rendkívül hasznos volt. Ezzel a kakukktojásos feladvánnyal ugyanis egyszerre fejlesztetted a logikádat és koncentrációs képességedet, valamint tesztelted az éleslátásodat.

Ezek is érdekelhetnek: