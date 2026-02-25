Kalóriaszegény zabpalacsinták, amelyek garantáltan megédesítik a reggelt – Recept

Ha odafigyelsz az alakodra, valószínűleg te is ismered azt az érzést, amikor reggelente vágysz valami édesre, mégsem szeretnél bűntudattal indítani a napot. A jó hír, hogy nem kell lemondanod a kényeztető ízekről! Ha unod a klasszikus zabkását, a diétabarát zabpalacsinta tökéletes alternatíva.

Habkönnyű, édes, és diétába is tökéletesen beilleszthető zabpalacsinta receptek.

Forrás: Tribune News Service

Mennyei, egészséges, és kalóriaszegény zabpalacsinta recept

A palacsinta sokak számára a ráérős vasárnap reggelek szinonimája, pedig egy kis tudatossággal a hétköznapokba is beilleszthető. Ez a recept kevesebb mint 450 kalóriát tartalmaz adagonként, ráadásul lisztmentes változatban is elkészíthető, így könnyedén beilleszthető egy fogyókúrás étrendbe is. Egyszerre laktató, tápláló és kellemesen édes – pont, amire egy kiegyensúlyozott reggelihez szükséged lehet.

Hozzávalók 1 adaghoz:

40 g zabpehely

40 g tönkölybúzaliszt

60 g érett banán

1 teáskanál sütőpor

50 ml tej

kevés kókuszolaj a sütéshez

Elkészítés:

Egy tálban keverd össze a lisztet és a sütőport. A banánt villával törd pépesre, majd add a száraz hozzávalókhoz. Öntsd hozzá a tejet, és keverd sima masszává. Hagyd néhány percig pihenni, hogy az állaga tökéletes legyen. Egy serpenyőben melegíts fel kevés kókuszolajat közepes lángon, majd adagold bele a tésztát, és süsd aranybarnára a palacsintákat mindkét oldalukon. Néhány perc alatt elkészülnek, és már tálalhatod is.

Lisztmentesen is elkészíthető

Ha teljesen lisztmentes verziót szeretnél, a tönkölylisztet el is hagyhatod, és helyette finomra őrölt zabpelyhet használhatsz – így a recept még inkább illeszkedik a gluténmentes étrendbe.

Áfonyával is megbolondíthatod

Az áfonyás palacsinta igazi amerikai klasszikus, de ebben a formában sokkal könnyedebb. Az alapreceptet követve sütés közben egyszerűen szórj friss vagy fagyasztott áfonyát a tésztára a serpenyőben. Az apró gyümölcsszemek kellemes savanykássága tökéletesen ellensúlyozza a banán édességét.

Milyen feltét illik hozzá, ha figyelsz a kalóriákra?

A legjobb választás kétségkívül a friss gyümölcs: málna, eper vagy néhány szelet banán természetes édességet ad extra cukor nélkül. Ha ragaszkodsz a klasszikus ízekhez, kevés juharszirup is kerülhet rá, de érdemes mértékkel bánni vele, ugyanis eléggé megdobja a kalóriák számát. A kókuszpehely vagy a pirított mandulaforgács ropogós textúrát ad, míg egy kanál mandula- vagy mogyoróvaj extra krémességet biztosít. Természetesen egy kis házi lekvár, vagy mogyorókrém is tökéletes ízt kölcsönöz neki: a zabpalacsinta ízesítésének csak a kreativitás szab határt.