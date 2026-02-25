Kalóriaszegény zabpalacsinták, amelyek garantáltan megédesítik a reggelt – Recept

Ha odafigyelsz az alakodra, valószínűleg te is ismered azt az érzést, amikor reggelente vágysz valami édesre, mégsem szeretnél bűntudattal indítani a napot. A jó hír, hogy nem kell lemondanod a kényeztető ízekről! Ha unod a klasszikus zabkását, a diétabarát zabpalacsinta tökéletes alternatíva.
Mennyei, egészséges, és kalóriaszegény zabpalacsinta recept
A palacsinta sokak számára a ráérős vasárnap reggelek szinonimája, pedig egy kis tudatossággal a hétköznapokba is beilleszthető. Ez a recept kevesebb mint 450 kalóriát tartalmaz adagonként, ráadásul lisztmentes változatban is elkészíthető, így könnyedén beilleszthető egy fogyókúrás étrendbe is. Egyszerre laktató, tápláló és kellemesen édes – pont, amire egy kiegyensúlyozott reggelihez szükséged lehet.
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 40 g zabpehely
- 40 g tönkölybúzaliszt
- 60 g érett banán
- 1 teáskanál sütőpor
- 50 ml tej
- kevés kókuszolaj a sütéshez
Elkészítés:
- Egy tálban keverd össze a lisztet és a sütőport.
- A banánt villával törd pépesre, majd add a száraz hozzávalókhoz.
- Öntsd hozzá a tejet, és keverd sima masszává.
- Hagyd néhány percig pihenni, hogy az állaga tökéletes legyen.
- Egy serpenyőben melegíts fel kevés kókuszolajat közepes lángon, majd adagold bele a tésztát, és süsd aranybarnára a palacsintákat mindkét oldalukon. Néhány perc alatt elkészülnek, és már tálalhatod is.
Lisztmentesen is elkészíthető
Ha teljesen lisztmentes verziót szeretnél, a tönkölylisztet el is hagyhatod, és helyette finomra őrölt zabpelyhet használhatsz – így a recept még inkább illeszkedik a gluténmentes étrendbe.
Áfonyával is megbolondíthatod
Az áfonyás palacsinta igazi amerikai klasszikus, de ebben a formában sokkal könnyedebb. Az alapreceptet követve sütés közben egyszerűen szórj friss vagy fagyasztott áfonyát a tésztára a serpenyőben. Az apró gyümölcsszemek kellemes savanykássága tökéletesen ellensúlyozza a banán édességét.
Milyen feltét illik hozzá, ha figyelsz a kalóriákra?
A legjobb választás kétségkívül a friss gyümölcs: málna, eper vagy néhány szelet banán természetes édességet ad extra cukor nélkül. Ha ragaszkodsz a klasszikus ízekhez, kevés juharszirup is kerülhet rá, de érdemes mértékkel bánni vele, ugyanis eléggé megdobja a kalóriák számát. A kókuszpehely vagy a pirított mandulaforgács ropogós textúrát ad, míg egy kanál mandula- vagy mogyoróvaj extra krémességet biztosít. Természetesen egy kis házi lekvár, vagy mogyorókrém is tökéletes ízt kölcsönöz neki: a zabpalacsinta ízesítésének csak a kreativitás szab határt.
