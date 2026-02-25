Beatrix és Eugénia csak most kezdik érteni, elárulták őket: a gyerekeiket védik, miközben a szívük megszakad

Néhány nappal azután, hogy február 19-én őrizetbe vették András volt yorki herceget, lányát, Eugénia hercegnőt Londonban fotózták le amikor férjével, Jack Brooksbankkel kávézott. Ez volt az első nyilvános megjelenése azóta, hogy apját letartóztatták. Úgy tűnt, nincs összetörve, de bennfentesek szerint ő és testvére is teljesen maguk alatt vannak, de a külvilág elől ezt igyekeznek elrejteni. Beatrix és Eugénia szép lassan értik meg, miben nőttek fel.

Beatrix és Eugénia szeretik az apjukat, de nem állhatnak ki mellette.

Forrás: Getty Images Europe

Eugénia hercegnőt először fotózták le édesapja, Andrew Mountatten-Windsor letartóztatása óta.

Eugéniát és férjét, Jack Brooksbankot kávézás közben kapták lencsevégre.

Lapinformációk szerint Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő csak most, a nyilvánossággal együtt szembesülnek apjuk tetteivel.

Eugénia és Beatrix hercegnő a saját gyermekeikre koncentráltak, miközben újabb fejlemények láttak napvilágot András herceg és az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein kapcsolatáról.

A hercegnők szeretik a szüleiket, de nem állhatnak ki mellettük.

Beatrix és Eugénia a gyerekeikre fókuszálnak

Bár a brit királyi család kitaszította és kilakoltatta Andrást és Sarah Fergusont, Beatrix és Eugénia hercegnő tartották a kapcsolatot apjukkal és édesanyjukkal. Meghívták őket családi eseményekre, és négyszemközt is találkoztak velük. Apjuk letartóztatását követően azonban ez megváltozott. „Megpróbálnak távol maradni ettől az egésztől. Kisgyermekeik vannak, akiknek András a nagyapjuk. Most arra összpontosítanak, hogy megvédjék őket” − nyilatkozta egy bennfentes a People-nek.

Beatrix 2020-ban ment feleségül Edoardo Mapelli Mozzihoz. Két közös lányuk van, a 4 éves Sienna és az 1 éves Athena, Mapelli Mozzinak egy korábbi kapcsolatából született fia, Christopher Woolf 9 éves. Eugénia 2018-ban kötött házasságot Jack Brooksbankkel; két fiuk született, az 5 éves August és a 2 éves Ernest.

Ez egy hihetetlenül fájdalmas folyamat számukra

A forrás azt is elmondta: Beatrix és Eugénia „csak most, a nyilvánossággal együtt szembesülnek apjuk tetteivel, most rakják össze a kirakós darabkáit, és azt is most kezdik megérteni, hogy esetleg felhasználhatták őket. Mindenképpen el kell határolódiuk a szüleiktől. Összetört a szívük – de az apád, akkor is apád, és az anyád, akkor is anyád, bármit tettek. A szülő iránti szeretetet nem lehet egyszerűen kikapcsolni. Ez egy hihetetlenül fájdalmas folyamat számukra” − fogalmazott.