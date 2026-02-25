Mennyire vagy Bridgerton-fan? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

2026. február 26-án debütál a Netflixen a Bridgerton család 4. évadásank második fele, úgyhogy ebből az alkalomból összeszedtük az 5 legemlékezetesebb mondatot az elmúlt évadokból. Ha elég jó a memóriád, talán még a herceg is elismerően biccent majd feléd a képernyőről. Itt az idő, hogy kiderüljön, tényleg tudtál-e figyelni a Bridgerton család frappáns párbeszédeire, vagy teljesen megbabonázott a kidolgozott férfitestek látványa.

Hannah New (Lady Tilley Arnold), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) és Masali Baduza (Michaela Stirling), a Brigerton sztárjai.

Forrás: Getty Images Europe

Híres mondatok a Bridgerton családból Kiderítjük az igazi rajongásod mértékét.

Megvizsgáljuk Benedict Bridgerton drámai vallomásait.

Nevetünk egy jót a tollfejdíszek abszurditásán.

Lady Whistledown bölcsességeit is górcső alá vesszük.

Egy kis szívfacsaró nosztalgia is belefér a végére.

Könnyű elveszni a bálok csillogásában és a intim jelenetek tengerében, de akik nem csak a látványra figyeltek, pontosan tudják, hogyan hangzottak el a legütősebb sorok a Bridgerton sorozatban. Húzd ki magad, igazítsd meg a fűződ, és próbáld meg felidézni a legemlékezetesebb mondatokat, a végén pedig megtudhatod, milyen a valódi viszonyod a régenskori családdal.

Bridgerton-kvíz: fejezd be a híres sorokat

Ha te is imádod az irodalmi nyelvezetet, Violet és Benedict csábításait és Lady Whistledown pletykáit, akkor neked meg sem kottyan majd ez a kvíz. Vagy talán mégis? Derítsd ki most!