Mennyire vagy Bridgerton-fan? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

2026. február 26-án debütál a Netflixen a Bridgerton család 4. évadásank második fele, úgyhogy ebből az alkalomból összeszedtük az 5 legemlékezetesebb mondatot az elmúlt évadokból. Ha elég jó a memóriád, talán még a herceg is elismerően biccent majd feléd a képernyőről. Itt az idő, hogy kiderüljön, tényleg tudtál-e figyelni a Bridgerton család frappáns párbeszédeire, vagy teljesen megbabonázott a kidolgozott férfitestek látványa.
Híres mondatok a Bridgerton családból
- Kiderítjük az igazi rajongásod mértékét.
- Megvizsgáljuk Benedict Bridgerton drámai vallomásait.
- Nevetünk egy jót a tollfejdíszek abszurditásán.
- Lady Whistledown bölcsességeit is górcső alá vesszük.
- Egy kis szívfacsaró nosztalgia is belefér a végére.
Könnyű elveszni a bálok csillogásában és a intim jelenetek tengerében, de akik nem csak a látványra figyeltek, pontosan tudják, hogyan hangzottak el a legütősebb sorok a Bridgerton sorozatban. Húzd ki magad, igazítsd meg a fűződ, és próbáld meg felidézni a legemlékezetesebb mondatokat, a végén pedig megtudhatod, milyen a valódi viszonyod a régenskori családdal.
Bridgerton-kvíz: fejezd be a híres sorokat
Ha te is imádod az irodalmi nyelvezetet, Violet és Benedict csábításait és Lady Whistledown pletykáit, akkor neked meg sem kottyan majd ez a kvíz. Vagy talán mégis? Derítsd ki most!
1/5 „Azt még elviselem, ha gyűlölsz. De…” – Benedict Bridgerton
2/5 "Sosem értettem, miért divatosak a tollfejdíszek." – Eloise Bridgerton
3/5 „Edmund volt az a levegő, amit belélegzem, és... ” – Violet Bridgerton
4/5 „Biztosan tudod, hogy komolyan gondoltam, amikor azt mondtam, jobb sorsot érdemelsz. ... ”
5/5 „Úgy tartja a mondás, hogy aki kapkodva házasodik, az később...” – Lady Whistledown
