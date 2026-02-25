Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mennyire vagy Bridgerton-fan? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

idézetek Bridgerton család mondatok
Pópity Balázs
2026.02.25.
Emlékszel még a legendás mondatokra? A legtöbben a fülledt romantikára, a pazar bálokra és a fűzők világára figyelnek, amikor a Bridgertont nézik, így könnyű elsiklani a sorozat irodalmi igényességű szövegei felett. Vajon te felismered őket, és hibátlanul kitöltöd a kvízt?

2026. február 26-án debütál a Netflixen a Bridgerton család 4. évadásank második fele, úgyhogy ebből az alkalomból összeszedtük az 5 legemlékezetesebb mondatot az elmúlt évadokból. Ha elég jó a memóriád, talán még a herceg is elismerően biccent majd feléd a képernyőről. Itt az idő, hogy kiderüljön, tényleg tudtál-e figyelni a Bridgerton család frappáns párbeszédeire, vagy teljesen megbabonázott a kidolgozott férfitestek látványa.

Hannah New (Lady Tilley Arnold), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) és Masali Baduza (Michaela Stirling) a Brigerton 4. évadának bemutatóján.
Hannah New (Lady Tilley Arnold), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) és Masali Baduza (Michaela Stirling), a Brigerton sztárjai.
Forrás: Getty Images Europe

Híres mondatok a Bridgerton családból

  • Kiderítjük az igazi rajongásod mértékét.
  • Megvizsgáljuk Benedict Bridgerton drámai vallomásait.
  • Nevetünk egy jót a tollfejdíszek abszurditásán.
  • Lady Whistledown bölcsességeit is górcső alá vesszük.
  • Egy kis szívfacsaró nosztalgia is belefér a végére.

Könnyű elveszni a bálok csillogásában és a intim jelenetek tengerében, de akik nem csak a látványra figyeltek, pontosan tudják, hogyan hangzottak el a legütősebb sorok a Bridgerton sorozatban. Húzd ki magad, igazítsd meg a fűződ, és próbáld meg felidézni a legemlékezetesebb mondatokat, a végén pedig megtudhatod, milyen a valódi viszonyod a régenskori családdal. 

Bridgerton-kvíz: fejezd be a híres sorokat

Ha te is imádod az irodalmi nyelvezetet, Violet és Benedict csábításait és Lady Whistledown pletykáit, akkor neked meg sem kottyan majd ez a kvíz. Vagy talán mégis? Derítsd ki most!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/5 „Azt még elviselem, ha gyűlölsz. De…” – Benedict Bridgerton
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/5 "Sosem értettem, miért divatosak a tollfejdíszek." – Eloise Bridgerton
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/5 „Edmund volt az a levegő, amit belélegzem, és... ” – Violet Bridgerton
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/5 „Biztosan tudod, hogy komolyan gondoltam, amikor azt mondtam, jobb sorsot érdemelsz. ... ”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/5 „Úgy tartja a mondás, hogy aki kapkodva házasodik, az később...” – Lady Whistledown

