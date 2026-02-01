Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap

Képes IQ-teszt: igazi profi vagy, ha megtalálod a flamingók között rejtőzködő lányt

feladvány agytorna IQ-teszt
Nagy Kata
2026.02.01.
Nincs is jobb módja annak, hogy egy kicsit megmozgasd az agytekervényeidet, mint egy gyors képes IQ-teszt, ami könnyed és szórakoztató módon állít kihívás elé.

Ez a képes IQ-teszt már legelső pillantásra sem tűnik könnyűnek, de minél tovább nézed, annál könnyebb belekavarodni. Ha viszont sikerül megoldanod, akkor méltán érezheted magad az univerzum császárának! 

Fiatal nő egy IQ-tesztet próbál megoldani a telefonján
Ez az IQ-teszt szinte minden emberen kifog. 
Pokolian nehéz IQ-teszt a legjobb megfigyelőknek 

  • Ezzel a teszttel remekül próbára teheted a megfigyelőképességedet. 
  • A feladat egyszerű: csak meg kell találnod az elbújt lányt a rengeteg flamingó között.
  • Vigyázz, amilyen egyszerűnek tűnik a feladat, pont annyira trükkös! 

Hiába is próbálnánk hazudni, valójában imádjuk a képes rejtvényeket, hiszen ha sikerül egyet megoldanunk, automatikusan okosabbnak és kicsit jobbnak érezzük magunkat az emberiség túlnyomó részénél.

Nem véletlen hát, hogy az utóbbi időben elárasztanak bennünket az optikai illúziók, képes tesztek és kvízek, amik valójában sokkal többről szólnak, min egy gyors sikerélmény.

A pszichológusok szerint ugyanis az agyunk szereti a különböző kihívásokat, különösen azokat, ahol gyors és egyértelmű eredményt kap, ezáltal pedig a szervezeteben dopamin termelődik. A mai extra nehéz IQ-tesztünkben 5 másodperced van megtalálni a flamingók között elbújt lányt, de vigyázz, sokkal nehezebb lesz, mint gondolnád! 

Íme a képes IQ-teszt feladványa: 

A képes rejtvény feladványa.
Nos igen, nem túl egyszerű a helyzet, ráadásul az idő is szorít. 

Rengeteg a rózsaszín flamingó, de csak az egyik mögött bújik meg egy apró lány. 

Nézd végig alaposan a kép mindegy egyes négyzetcentiméterét! 

Vigyázz, vészesen fogy az idő!

Már csak pár másodperc van hátra!

Még egy utolsó csekkolás... 

Az idő lejárt! 

Íme a megfejtés: 

A képes feladvány megfejtése. 
Ha sikerült megtalálni az elbújt lányt, gratulálunk, úgy tűnik, hogy remekül működnek a vizuális mintázatokat felismerő idegpályáid és egy igazán pontos megfigyelő vagy! Ha pedig ez most nem sikerült, akkor se csüggedj, inkább gyakorolj a Bors lehetetlennek tűnő IQ-tesztjével!

