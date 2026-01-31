Egészséges vacsorára vágysz? Próbáld ki a sültpadlizsán-salátát, amivel akár a diétázó barátnőidet is megkínálhatod

Ha kipróbáltad, nincs visszaút! Ez a padlizsánrecept lesz a kedvenc étked – ha az egészséges vacsora kedvelői közé tartozol, ha nem!

Ha egészséges vacsora, akkor sültpadlizsán-saláta!

Egészséges vacsora a testnek és a léleknek

Ha próbálsz figyelni az alakodra és az immunrendszeredre, akkor nemcsak a diétás reggelire kell ügyelned, hanem az egészséges vacsorára is. Azt már tudjuk, hogy ha nedű formájában akarjuk bevinni a legtutibb diétás szert, akkor póréhagymadzsúszt kell innunk, sőt, azt is megtudtuk már, hogy a ragyogó bőr és a lapos has titka egy istenien friss, antioxidáns saláta. De mi van, ha vacsorára valami meleget szeretnénk fogyasztani?

Diétás padlizsánreceptek – A padlizsán hatása Ez a recept melegséget áraszt, diétás és igencsak jótékony hatású – a padlizsán ugyanis a magas rost-, ásványianyag- és vitamintartalma miatt támogatja az emésztést és csökkenti a koleszterinszintet. Sőt, még gyulladáscsökkentő hatása is van! Summa summarum: igazán egészséges! Ebben a köntösben pedig egy igazi ízbombaként fog elénk tárulni!

Sült padlizsános és hagymás saláta

Nem jön az ihlet vacsoraötletek terén? Engedd, hogy új kapukat nyissunk meg előtted! Nem csak egy egyszerű sültpadlizsán-receptet mutatunk, hanem egy íncsiklandóan felturbózott tálat, melyben az ízek kiegészítik egymást. Natalia Rudin, azaz a Nourish with Natalia oldal ínycsiklandó receptjével rukkolunk most elő!

Hozzávalók a salátához:

2 padlizsán

2 vörös- vagy lilahagyma

1 tk. kömény

só, bors és olívaolaj

½ konzerv csicseriborsó

Hozzávalók az öntethez:

4 ek. görög joghurt

1 gerezd fokhagyma

½ citrom leve

só és bors

Hozzávalók a tálaláshoz:

1-2 ek. tahinipaszta

1 ek. gránátalmamelasz

2 ek. apróra vágott friss petrezselyem

chili ízlés szerint

egy marék gránátalmamag

1 marék sült hagyma

1 marék pirított fenyőmag

Elkészítés

Vágd fel a padlizsánt és a hagymát nagyobbacska darabokra, majd keverd össze az olívaolajjal és a fűszerekkel, és süsd 200°C-ra előmelegített sütőben 30 percig, vagy amíg megpuhul és megpirul. Keverd össze a citromos joghurtot és kend szét egy tálalóedényen. Ha megsültek a zöldségek, add hozzá a leöblített és lecsepegtetett csicseriborsót. Jól rázd össze a sült zöldségekkel, hogy a csicseriborsó is felmelegedjen. Öntsd rá a sült zöldségeket és a csicseriborsót a szétkent joghurtos öntetre, majd csepegtess rá tahinit, gránátalmamelaszt, és szórd rá a többi feltétet!

Tippek az elkészítéshez Ha nincs tahinipasztád, akkor használj egy kis hummuszt vagy mogyoróvajat.

Ha nincs gránátalmamelaszod, akkor használj balzsamecetet.

A tálaláshoz minden opcionális. Bár az ízek így érnek össze igazán, nem kell strapálnod magad, ha épp nincs otthon egy marék gránátalma. Hagyd ki, ami nincs vagy helyettesítsd mással, és kísérletezz az egészséges ízek világában!

Ha elakadtál a recept során, akkor lesd meg ezt a videót, ahol pontról pontra követni tudod a saláta elkészítését!

Mindenes sültpadlizsán-saláta Ez a recept garantáltan feldobja még a legszürkébb és leghidegebb estéidet is! Próbáld ki, és engedd, hogy az ízek kavalkádja új utat nyisson az egészséges étkezés útján!

