Buli a beöltözés! – Így hódítanak a sztárok jelmezben, akár a hálószobában is!

A beöltözés sokak számára gyerekes mókának tűnhet, a hírességek azonban egészen másként tekintenek rá. A sztárok jelmezben gyakran arról mesélnek, hogy a karakterek és szerepek segítenek kilépni a hétköznapokból, felszabadítják a kreativitást, és új lendületet adnak az intimitásnak. Hollywood legismertebb arcai közül többen is nyíltan beszélnek arról, miért tartják fontosnak a játékosságot a magánéletükben.
Miért imádják a sztárok jelmezben megélni a fantáziájukat?
- A sztárok jelmezben gyakran a játékosságot és a fantáziát ünneplik.
- A beöltözés segíthet megtörni a párkapcsolati rutint.
- Több híresség szerint a jelmezek növelik az önbizalmat és az intimitást.
- Az énekesek, színészek jelmezben a nyilvánosság előtt is szívesen kísérleteznek a szerepekkel.
- A játékos beöltözés a szenvedély hosszú távú fenntartásában is segíthet.
Sztárok, akik rajonganak a szerepjátékokért és a jelmezekért
A hírességek szerint a beöltözés nemcsak látványos, hanem felszabadító is. A sztárok jelmezben gyakran olyan oldalukat mutatják meg, amely a hétköznapokban rejtve marad – legyen szó játékról, önbizalomról vagy a kapcsolatuk felfrissítéséről. A fantázia náluk nem áll meg a vörös szőnyegnél, a magánéletükben is fontos szerepet kap.
Channing Tatum
„Nemcsak a színpadon szeretek játszani. A fantázia a párkapcsolatban is fontos, néha a jelmezek feldobják a hangulatot” – mondta Channing Tatum.
A Magic Mike sztárja szerint a beöltözés segít megtörni a rutint, és új izgalmat hozhat a kapcsolatba. A táncos múltja miatt számára a testtudatosság és az önkifejezés a hálószobában sem ér véget. Olyannyira imádja a szerepjátékokat, hogy a sztriptíztáncos múltját egy New York-i vetkőzős élménnyel bolondítja meg.
Ryan Gosling
„Szeretem, ha a kapcsolatunkban van játékosság. Egy-egy karakter, egy jelmez olyan, mint egy spontán kaland” – fogalmazott Ryan Gosling.
A színész szerint a humor és az intimitás elválaszthatatlan egymástól, a jelmezes szerepjáték pedig közelebb hozza egymáshoz a párokat.
Lady Gaga
„A jelmezek felszabadítanak, segítenek megmutatni azt, amit szavakkal nem lehet” – vallja az énekesnő, aki szerint a beöltözés az intimitás egyik legkreatívabb formája. A sztárok jelmezben szerinte bátrabban fedezik fel a vágyaikat.
Rihanna
„A fehérnemű és a szerepjáték számomra az önbizalomról és a hatalomról szól” – árulta el Rihanna.
A popikon nem titkolja, hogy a jelmezeket önkifejezési eszközként használja, amelyek segítenek fenntartani a szenvedélyt és az izgalmat a kapcsolatában.
Christina Aguilera
A kísérletezésre buzdít Christina Aguilera is, aki szerint egy kis játékosság mindig jót tesz a párkapcsolatnak.
„A jelmezek segítenek kiélni a kreativitást és a vágyakat” – mondja az énekesnő, bár konkrét részleteket nem árult el arról, milyen karakterekbe bújik otthon.
Sztárok jelmezben a nyilvánosság előtt
Nemcsak a hálószobában, de a közösségi médiában is egyre gyakrabban látjuk a sztárokat jelmezben vagy ikonikus szerepeikhez kapcsolódó megjelenésben.
- Sylvester Stallone például egy friss Instagram-videóban idézte meg legendás akcióhős karaktereit: edzés közben villantotta meg izmos felsőtestét, bizonyítva, hogy a „Valódi Rambo” szerep 80 évesen sem kopik meg.
- Eközben Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones családjukkal együtt az Antarktiszról jelentkeztek be. Az összeöltözött család piros dzsekiben és fekete sínadrágban pózolt a jéghegyek előtt, bizonyítva, hogy a sztárok jelmezben még utazás közben is képesek stílusos egységet alkotni.
