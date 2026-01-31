Buli a beöltözés! – Így hódítanak a sztárok jelmezben, akár a hálószobában is!

A beöltözés sokak számára gyerekes mókának tűnhet, a hírességek azonban egészen másként tekintenek rá. A sztárok jelmezben gyakran arról mesélnek, hogy a karakterek és szerepek segítenek kilépni a hétköznapokból, felszabadítják a kreativitást, és új lendületet adnak az intimitásnak. Hollywood legismertebb arcai közül többen is nyíltan beszélnek arról, miért tartják fontosnak a játékosságot a magánéletükben.

Ha a sztárok jelmezben a téma, akkor nem maradhat ki a Magic Mike-ból és Deadpool-ból ismert Channing Tatum, aki nem titkolja, otthon is szeretnek beöltözni.

Forrás: profimedia

Miért imádják a sztárok jelmezben megélni a fantáziájukat? A sztárok jelmezben gyakran a játékosságot és a fantáziát ünneplik.

A beöltözés segíthet megtörni a párkapcsolati rutint.

Több híresség szerint a jelmezek növelik az önbizalmat és az intimitást.

Az énekesek, színészek jelmezben a nyilvánosság előtt is szívesen kísérleteznek a szerepekkel.

A játékos beöltözés a szenvedély hosszú távú fenntartásában is segíthet.

Sztárok, akik rajonganak a szerepjátékokért és a jelmezekért

A hírességek szerint a beöltözés nemcsak látványos, hanem felszabadító is. A sztárok jelmezben gyakran olyan oldalukat mutatják meg, amely a hétköznapokban rejtve marad – legyen szó játékról, önbizalomról vagy a kapcsolatuk felfrissítéséről. A fantázia náluk nem áll meg a vörös szőnyegnél, a magánéletükben is fontos szerepet kap.

Channing Tatum nemcsak a filmvásznon, hanem a hálószobában is szeret beöltözni.

Forrás: GettyImages

Channing Tatum

„Nemcsak a színpadon szeretek játszani. A fantázia a párkapcsolatban is fontos, néha a jelmezek feldobják a hangulatot” – mondta Channing Tatum.

A Magic Mike sztárja szerint a beöltözés segít megtörni a rutint, és új izgalmat hozhat a kapcsolatba. A táncos múltja miatt számára a testtudatosság és az önkifejezés a hálószobában sem ér véget. Olyannyira imádja a szerepjátékokat, hogy a sztriptíztáncos múltját egy New York-i vetkőzős élménnyel bolondítja meg.

Ryan Gosling színészként szereti a párkapcsolatát is ilyen formában feldobni, és jelmezbe bújni.

Forrás: GettyImages

Ryan Gosling

„Szeretem, ha a kapcsolatunkban van játékosság. Egy-egy karakter, egy jelmez olyan, mint egy spontán kaland” – fogalmazott Ryan Gosling.

A színész szerint a humor és az intimitás elválaszthatatlan egymástól, a jelmezes szerepjáték pedig közelebb hozza egymáshoz a párokat.

Lady Gaga szerint a beöltözés az intimitás egyik nagyon jó eszköze tud lenni, ezért érdemes nemcsak a rivaldafényben alkalmazni.

Forrás: GettyImages

Lady Gaga

„A jelmezek felszabadítanak, segítenek megmutatni azt, amit szavakkal nem lehet” – vallja az énekesnő, aki szerint a beöltözés az intimitás egyik legkreatívabb formája. A sztárok jelmezben szerinte bátrabban fedezik fel a vágyaikat.