Buli a beöltözés! – Így hódítanak a sztárok jelmezben, akár a hálószobában is!

2026.01.31.
A jelmez nemcsak farsangkor vagy a vörös szőnyegen lehet ütős: egyre több híresség vallja be, hogy a beöltözés a magánéletükben is fontos szerepet kap. A sztárok jelmezben nemcsak szórakoztatnak, hanem inspirálnak is, hiszen szerintük a játékosság és a fantázia a párkapcsolatokban is kulcsfontosságú.

A beöltözés sokak számára gyerekes mókának tűnhet, a hírességek azonban egészen másként tekintenek rá. A sztárok jelmezben gyakran arról mesélnek, hogy a karakterek és szerepek segítenek kilépni a hétköznapokból, felszabadítják a kreativitást, és új lendületet adnak az intimitásnak. Hollywood legismertebb arcai közül többen is nyíltan beszélnek arról, miért tartják fontosnak a játékosságot a magánéletükben.

Sztárok jelmezben: Channing Tatum az élen
Ha a sztárok jelmezben a téma, akkor nem maradhat ki a Magic Mike-ból és Deadpool-ból ismert Channing Tatum, aki nem titkolja, otthon is szeretnek beöltözni. 
Forrás: profimedia

Miért imádják a sztárok jelmezben megélni a fantáziájukat?

  • A sztárok jelmezben gyakran a játékosságot és a fantáziát ünneplik.
  • A beöltözés segíthet megtörni a párkapcsolati rutint.
  • Több híresség szerint a jelmezek növelik az önbizalmat és az intimitást.
  • Az énekesek, színészek jelmezben a nyilvánosság előtt is szívesen kísérleteznek a szerepekkel.
  • A játékos beöltözés a szenvedély hosszú távú fenntartásában is segíthet.

Sztárok, akik rajonganak a szerepjátékokért és a jelmezekért

A hírességek szerint a beöltözés nemcsak látványos, hanem felszabadító is. A sztárok jelmezben gyakran olyan oldalukat mutatják meg, amely a hétköznapokban rejtve marad – legyen szó játékról, önbizalomról vagy a kapcsolatuk felfrissítéséről. A fantázia náluk nem áll meg a vörös szőnyegnél, a magánéletükben is fontos szerepet kap.

Channing Tatum a beöltözős színészek között van
Channing Tatum nemcsak a filmvásznon, hanem a hálószobában is szeret beöltözni.
Forrás: GettyImages

Channing Tatum

„Nemcsak a színpadon szeretek játszani. A fantázia a párkapcsolatban is fontos, néha a jelmezek feldobják a hangulatot” – mondta Channing Tatum.
A Magic Mike sztárja szerint a beöltözés segít megtörni a rutint, és új izgalmat hozhat a kapcsolatba. A táncos múltja miatt számára a testtudatosság és az önkifejezés a hálószobában sem ér véget. Olyannyira imádja a szerepjátékokat, hogy a sztriptíztáncos múltját egy New York-i vetkőzős élménnyel bolondítja meg.

Ryan Gosling
Ryan Gosling színészként szereti a párkapcsolatát is ilyen formában feldobni, és jelmezbe bújni.
Forrás: GettyImages

Ryan Gosling

„Szeretem, ha a kapcsolatunkban van játékosság. Egy-egy karakter, egy jelmez olyan, mint egy spontán kaland” – fogalmazott Ryan Gosling.
A színész szerint a humor és az intimitás elválaszthatatlan egymástól, a jelmezes szerepjáték pedig közelebb hozza egymáshoz a párokat.

Lady Gaga beölözve
Lady Gaga szerint a beöltözés az intimitás egyik nagyon jó eszköze tud lenni, ezért érdemes nemcsak a rivaldafényben alkalmazni.
Forrás: GettyImages

Lady Gaga

„A jelmezek felszabadítanak, segítenek megmutatni azt, amit szavakkal nem lehet” – vallja az énekesnő, aki szerint a beöltözés az intimitás egyik legkreatívabb formája. A sztárok jelmezben szerinte bátrabban fedezik fel a vágyaikat.

Rihanna
Rihanna beöltözve sajátítja el az önkifejezés különböző formáit.
Forrás: GettyImages

Rihanna

„A fehérnemű és a szerepjáték számomra az önbizalomról és a hatalomról szól” – árulta el Rihanna.
A popikon nem titkolja, hogy a jelmezeket önkifejezési eszközként használja, amelyek segítenek fenntartani a szenvedélyt és az izgalmat a kapcsolatában.

Christina Aguilera
Christina Aguilera sem titkolja, hogy szeret beöltözni, aminek különös oka van.
Forrás: GettyImages

Christina Aguilera

 A kísérletezésre buzdít Christina Aguilera is, aki szerint egy kis játékosság mindig jót tesz a párkapcsolatnak.
A jelmezek segítenek kiélni a kreativitást és a vágyakat” – mondja az énekesnő, bár konkrét részleteket nem árult el arról, milyen karakterekbe bújik otthon.

Sztárok jelmezben a nyilvánosság előtt

Nemcsak a hálószobában, de a közösségi médiában is egyre gyakrabban látjuk a sztárokat jelmezben vagy ikonikus szerepeikhez kapcsolódó megjelenésben.

  • Sylvester Stallone például egy friss Instagram-videóban idézte meg legendás akcióhős karaktereit: edzés közben villantotta meg izmos felsőtestét, bizonyítva, hogy a „Valódi Rambo” szerep 80 évesen sem kopik meg.
  • Eközben Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones családjukkal együtt az Antarktiszról jelentkeztek be. Az összeöltözött család piros dzsekiben és fekete sínadrágban pózolt a jéghegyek előtt, bizonyítva, hogy a sztárok jelmezben még utazás közben is képesek stílusos egységet alkotni.

