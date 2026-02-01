Vissza a gyermekkorba! Kitalálod, hogy melyik rajzfilmsorozatból származnak a képek?

Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmsorozatait felváltotta az animációs filmek korszaka. De hétvégente egy olyan televíziós csatornára tévelyedünk, ahol még mindig a Hupikék törpikéket vagy a Micimackót adják, akkor ugyanolyan boldogsággal ülünk le a képernyő elé, mint 8 évesen.

Ki ne szerette volna a Micimackó új kalandjai rajzfilmsorozatot?

Forrás: Northfoto

Csak kevesen ismerik fel ezeket a rajzfilmsorozatokat

Ha Z generációs vagy, egyet se félj: kvízünk listájában vannak olyan rajzfilmsorozatok, melyekből te is szemezgethesz! A legnagyobb klasszikusok ugyanis még a fiatalabb generáció számára is elérhetőek és közkedveltek voltak, mint például a 65. születésnapját ünneplő Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki története. De a legsikeresebbekből még élőszereplős film is készült, vagy éppen készülőben van. A Jurassic World rendezője például a Jetson családról készít filmet Jim Carrey főszereplésével.

De nézzük is a kvízt, és teszteld a tudásod!