Közös gyertyagyújtással emlékeznek meg a rajongók Fenyő Miklósról a Hősök terén

Közös gyertyagyújtással búcsúznak Fenyő Miklóstól a rajongók február 6-án a Hősök terén. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy egy mécsessel vagy egy szál virággal érkezzen, és így tisztelegjen a 78 éves korában elhunyt énekes emléke előtt.

Forrás: Mediaworks archívum

Fenyő január 31-én hajnalban hunyt el, halála megrázta a magyar könnyűzenei életet és az egész országot. Miben halt meg Fenyő Miklós? Januárban tüdőgyulladással került kórházba, később ugyan felépült az alapbetegségből, de annak szövődményeivel küzdött.

Halálával egy korszak ért véget: dalain túl életérzést és stílust adott nemzedékeknek, és összekötötte az amerikai rock and rollt a pesti utcák világával.

Zenésztársai és barátai megható sorokkal búcsúztak tőle, köztük Dolly és Szikora Róbert is.

Zenésztársai szívszorító sorokkal búcsúztak tőle

A hírre elsőként közeli barátai reagáltak. A Hungária együttes-beli zenésztársa, Dolly hosszú, megrendítő bejegyzésben búcsúzott tőle a Dolly Roll Plussz Facebook-oldalán. Felidézte első találkozásukat 1963-ban, a gimnáziumi klubszobában, ahol együtt énekeltek először, és azt írta: barátságuk 63 éven át kísérte végig az életüket, még a nehezebb időszakokban is. „Most már az angyalok zenekarában énekelsz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Fenyő pótolhatatlan barát marad számára örökre.