Közös gyertyagyújtással emlékeznek meg a rajongók Fenyő Miklósról a Hősök terén

Közös gyertyagyújtással búcsúznak Fenyő Miklóstól a rajongók február 6-án a Hősök terén. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy egy mécsessel vagy egy szál virággal érkezzen, és így tisztelegjen a 78 éves korában elhunyt énekes emléke előtt.
Meghalt Fenyő Miklós
- Február 6-án közös gyertyagyújtással emlékeznek meg Fenyő Miklósról este 18 és 21 óra között a Hősök terén.
- A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy egy mécsessel vagy egy szál virággal érkezzenek, így tisztelegve a 78 éves korában elhunyt énekes emléke előtt.
- Fenyő január 31-én hajnalban hunyt el, halála megrázta a magyar könnyűzenei életet és az egész országot.
Miben halt meg Fenyő Miklós?
- Januárban tüdőgyulladással került kórházba, később ugyan felépült az alapbetegségből, de annak szövődményeivel küzdött.
- Halálával egy korszak ért véget: dalain túl életérzést és stílust adott nemzedékeknek, és összekötötte az amerikai rock and rollt a pesti utcák világával.
- Zenésztársai és barátai megható sorokkal búcsúztak tőle, köztük Dolly és Szikora Róbert is.
Az egész ország gyászolja Fenyő Miklóst
Fenyő Miklós halála megrázta a magyar könnyűzenei életet. A rock and roll hazai ikonja január 31-én hajnalban hunyt el. Januárban tüdőgyulladással került kórházba, később ugyan felépült az alapbetegségből, de annak szövődményeivel küzdött. Halálával egy korszak zárult le: olyan alkotó távozott, aki nemcsak slágereket, hanem stílust és életérzést adott generációknak, és örökre összekötötte az amerikai rock and rollt a pesti utcák világával.
Zenésztársai szívszorító sorokkal búcsúztak tőle
A hírre elsőként közeli barátai reagáltak. A Hungária együttes-beli zenésztársa, Dolly hosszú, megrendítő bejegyzésben búcsúzott tőle a Dolly Roll Plussz Facebook-oldalán. Felidézte első találkozásukat 1963-ban, a gimnáziumi klubszobában, ahol együtt énekeltek először, és azt írta: barátságuk 63 éven át kísérte végig az életüket, még a nehezebb időszakokban is. „Most már az angyalok zenekarában énekelsz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Fenyő pótolhatatlan barát marad számára örökre.
Szikora Róbert egy közös, tavaly novemberi fellépés felvételével búcsúzott, az utolsó dallal, majd egy régi közös fotót is közzétett, amiben testvérének nevezte Fenyő Mikit. A József Attila Színház szintén közösségi oldalán emlékezett meg az ikonikus zenészről, kiemelve, hogy Fenyő Miklós a rock ’n’ roll szabadságát hozta el nemzedékeknek. Megszólalt a menedzsere is, akit sokkolt a hír, és számos zenész, színész fejezte ki részvétét.
Fenyő Miklósra közös gyertyagyújtással emlékeznek a rajongók
A Facebookon közzétett esemény leírása szerint a megemlékezés február 6-án lesz a Hősök terén.
„Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt. Részletek hamarosan, a helyszín és a időpont változhat az engedélyezés függvényében”
-olvasható a közösségi oldalon. A megemlékezést a Budapesti Showszínház kezdeményezte, és rövid idő alatt már több mint ezer ember érdeklődik iránta. Szombat este az esemény leírásánál egy rövid posztban jelezték a szervezők, hogy a gyertyagyújtás rendőrségi bejelentése megtörtént, péntek este 6 órától 9 óráig lesz a megemlékezés a Hősök terén.
Ezek is érdekelhetnek: