Az alfa generáció tényleg tanul valamit a suliban, vagy mindenre az AI-t használja?

A mesterséges intelligencia nemcsak a házi feladatokat segít megírni a diákok helyett, hanem lassan minden problémájukat a gép oldja meg helyettük. Egy kutatás elég aggasztó jövőt vetít elénk: ha az alfa generáció így folytatja, egy egész nemzedék marad a természetes intelligenciához szükséges képességek nélkül.

Az alfa generáció 54%-a már nem is próbálkozik nekiugrani AI nélkül a házifeladatoknak.

Forrás: Shutterstock

Az alfa generáció AI nélkül már a házi feladatot sem tudja megírni A legfrissebb kutatások sokkoló eredményeket hoztak: a tinédzserek fele már nem is próbálkozik egyedül a házi feladatok megoldásával.

A diákok 54 százaléka használ mesterséges intelligenciát a házi feladatokhoz.

Minden tizedik gyerek szinte az összes iskolai feladatát a chatbotokra bízza.

Az alacsonyabb jövedelmű családok gyerekei sokkal nagyobb eséllyel válnak az AI rabjaivá.

Az agy lassan elfelejti, hogyan kell információkat feldolgozni gép nélkül.

A jó jegyek mögött sokszor nincs valódi teljesítmény, csak jól megírt parancsok.

Már több tanulmány is igazolta, hogy az alfa generáció lesz az első, amelyik butább, mint az előző, de Pew Research Center kutatása egyértelműen megmutatja, hogy milyen hatalmas árat fizetnek a kényelemért cserébe. A diákok ugyanis jobban szeretik a mélyebb összefüggések megértése helyett a küldés gombot nyomogatni, hogy minél gyorsabban megkapják a kész megoldást. Az amerikai kutatás szerint a 13-17 éves korosztályba tartozók mindegy 20% nyilatkozta, hogy csak néha veszi elő, 21% gyakran, 10% pedig szinte mindig használja az AI-t a házi feladatok megírásához. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a tinédzsereknek soha nem kell egyedül megküzdenie egyetlen nehezebb feladattal sem. A maradék 45% mondta azt, hogy tudatosan távol marad tőle, 4% pedig nem válaszolt.

Diplomás analfabéták a láthatáron

Mindenki imádja a gyors megoldásokat, de a tanulás lényege pont a küzdelem. A tanulmány szerint az AI-nak köszönhetően a gyerekek okosabbnak tűnnek, mint amilyenek valójában, miközben a problémamegoldó képességük fokozatosan leépül. Pedig, ha a jövő generációi csak gombokat nyomogatnak gondolkodás helyett, akkor a saját esélyüket rombolják le arra, hogy valaha is értelmes és boldog életet élhessenek. A valódi kérdés már nem az, hogy tudunk-e AI nélkül élni, hanem az, hogy akarunk-e még gondolkodni. Az AI chatbotok másik veszélye az elmagányosodás, ami szintén járványszerűen terjed a fiatalok körében.