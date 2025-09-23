Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd

Jöhet egy kellemes 69? Ezen az optikai illúzión csak az emberek 1%-a képes átlátni

2025.09.23.
Nem fogod elhinni, amit látsz. Ebben az optikai illúzióban egy fordított 69-est kell megtalálni a képen. Neked menne?

Az internet kedvenc agytornái, amik pillanatok alatt elérik, hogy egyetlen képre koncentrálj. A mostani optikaiillúzió-rejtvényben ugyan számokat fogsz látni, de nem kell megijedned, nem kell hozzá masszív matematikai tudás. A kép elsőre káoszosnak tűnhet, de alaposan megvizsgálva bizony kiderülhet a turpisság. Találd meg az elrejtett számot! Figyelem! Az optikai illúzió ezúttal alaposan megdolgoztat majd!

Sikerül megfejtened ezt az optikai illúzió rejtvényt?
Ez az optikai illúzió meg fogja dolgoztatni az agyad.
Optikai illúzió: 7 másodperced van a megoldásra

A játék lényege pofonegyszerű. Csak nézz rá a képre, és találd meg a fordított 69-est. Mi a csavar? Mindössze 7 másodperced van rá. Ez a rövid időkorlát azonnal bebizonyítja, hogy mennyire verhetetlen a látásod és a koncentrációs képességed. Hiszen mindkettőre szükséged lesz, ha meg akarod oldani ezt a feladványt. Ne bízd el magad, mert csak az emberek 1 százaléka képes valóban meglátni a számot a megadott időn belül.

A 69-es rejtélye

Az optikai illúzió lényege, hogy megtévesszen. Ne hagyd magad! A kép tele van számokkal. Nézd alaposan, de csak 7 másodpercig, majd bökj rá a fejjel lefelé állított 69-es számra. A legtöbb ember azért bukik el ezen a teszten, mert az agy automatikusan rendezettséget keres a káoszban, ez pedig könnyen megakadályozhat abban, hogy észrevedd a lényeget.

Teszteld magad, és találd meg az elrejtett számot!

Fejtsd meg az optika illúzió rejtvényét!
Miért imádjuk az ilyen feladványokat?

Az optikai illúziók és IQ-tesztek pont azért tarolnak, mert egyszerre két élménnyel ajándékoznak meg. Egyrészt remek játékok, főként azok számára, akik szeretik időnként kicsit megdolgoztatni az agytekervényeiket. Másrészt ingerlik az agy jutalmazás központját, feltéve persze, ha sikerül rájönni a megoldásra. Minden egyes megoldott feladvány apró dopaminlöket, ami pont olyan, mintha magadat díjaznád egy képzeletbeli csillaggal.

Számokból álló optikai illúzió - megfejtés
Az optikai illúzió megfejtése.
Íme az optikai illúzió megfejtése!

Te megtaláltad a fordított  69-est? Ha igen, gratulálunk, hivatalosan is benne vagy az emberek 1 százalékában. Ha nem, akkor se aggódj, hiszen ez nem azt jelenti, hogy ügyetlen vagy, egyszerűen csak vay nem tudtál kellően koncentrálni, vagy másként szűri meg a látott információkat az agyad. Próbálj ki más képes teszteket is, és gyakorolj!  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
