Ha holnap szombat van… Ez a találós kérdés szinte mindenkin kifog – Vajon te megbirkózol vele?

Az interneten keringő legtöbb vírusszerűen terjedő találós kérdés olyan banális, hogy még a diónyi agyú holdhal is képes lenne megoldani. Nem így van ez azzal a feladvánnyal, ami pár hete kezdett terjedni Tiktokon és Instagramon és megosztóbb, mint amikor azt próbáltuk megfejteni, hogy a ruha arany-fehér vagy kék-fekete-e. Nem csak az intelligenciát, de gondolkodásmódot, valamint a viselkedést is képes felmérni. Bár egyszerűnek tűnhet, mégis van benne egy csavar, amin mindenki elakad – Milyen napról van szó?

Megosztó találós kérdés őrjíti meg az internet népét, pedig csak meg kell mondani, milyen nap volt tegnap.

Forrás: Shutterstock

Találós kérdés, ami mindenkit megőrjít: Vigyázzunk, mert a rejtvény csavarosan van megfogalmazva!

A találós kérdés megoldásához a kereteken kívül kell gondolkodni.

A hírhedt találós kérdés: a teljes változat

Így hangzik a megosztó rejtvény:

„Ha holnap szombat van, milyen nap volt tegnap, ha nem péntek van?”

Vajon mi lehet a megoldás? Érdemes több oldalról megvizsgálni a dolgot.

Hagyunk egy kis időt, dolgozzanak az agytekevények!

Kezd valami derengeni?

Még mindig nem? Gond egy szál se, aduk egy kis segítséget!

Lehetséges megoldások a találós kérdésre

Habár elsőre értelmetlennek tűnhet, mégis létezik megoldása a rejtvényre, amihez a naptárat is érdemes másképp nézni, emellett nyelvismeretünket is érdemes előhívni. Egyfelől, a holnap-tegnap reláció nem feltétlen a naptárhoz, hanem az alvás ébrenlét ciklushoz köthető, így ha valaki huszonnégy órán keresztül ébren van, esetleg hajnalban fekszik borulhat az egész. A holnap vajon akkor kezdődik, amikor felkelünk vagy amikor éjfélt üt az óra?

Másfelől, érdemes kiszűrni a lényegtelen információkat és az ellentmondásokon túllendülni. Ha holnap szombat van, logikusan következne, hogy ma péntek van, de mivel a nehéz találós kérdés ezt kizárja, csak egy megoldás létezik:

Éjfél után járunk egy-két perccel, tehát naptár szerint technikailag már péntek van, viszont reggel óta ébren vagyunk, így a helyes válasz az, hogy csütörtök volt tegnap.

(Az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy épp két időzóna között utaztunk, amikor egy olyan helyre kerültünk, ahol egy órával előrébb kellett állítani az órát, így lett egy „plusz napunk”.) Az eredeti angol feladvány is segíthet megérteni a választ: „If tomorrow is Saturday, what day was yesterday if it’s not Friday?”, ami agyar fordításban így hangzik: „Ha holnap szombat van, milyen nap volt tegnap, ha nem péntek?”. Ha sikerült rájönnöd, gratulálunk, rendkívüli intelligenciád van!

Az IQ-teszt tanulsága Az angol és magyar nyelvű verziónak is ugyanaz a válasza: csütörtök. A különbség mindössze annyi, hogy más logikai úton lehet eljutni a megoldáshoz. A különös rejtvény arra is nagyszerűen rávilágít, hogy a fordításelmélet, valamint a nyelvészeti bravúrok milyen fontosak is lehetnek a szövegek helyes értelmezésében.

Tornáztasd az agyad további rejtvényeinkkel: