Lennél buszsofőr? Ezt a lehetetlen IQ-tesztet szinte senkinek sem sikerül megoldania

Egy extrán nehéz rejtvénnyel érkeztünk, amihez bizony nem árt, ha az eszed úgy vág, mint a borotva. Ha bele mersz vágni, mi őszintén drukkolunk neked! Jöhet az IQ-teszt, ami az emberek 100 százalékát megizzasztja?

Mennyire jó a logikád? Képes vagy gyorsan gondolkodni, átlátni az összefüggéseket? Most könnyedén kiderítheted, hiszen egy olyan IQ-tesztet hoztunk, ami senkinek sem kegyelmez. Bizony, a lehetetlen itt nem egy szimpla jelző, ez valóban egy olyan feladvány, amire szinte alig tudják a megoldást. Ha meghoztuk a kedvedet, és kipróbálnád magad, itt az idő!

Ezt az IQ-tesztet szinte lehetetlen megoldani.
Esélytelen IQ-teszt

A képes fejtörők is rendkívül izgalmasak, mi azonban most egy szöveges rejtvényt hoztunk, méghozzá a lehetetlen fajtából. Olvasd el figyelmesen a feladatot, majd válaszolj a kérdésre egyből − maximum 3 másodpercet gondolkodhatsz! Mindössze ennyit kérünk tőled. De emlékezz, mi szóltunk, hogy gyakorlatilag nem sikerülhet.

A szöveges feladvány

Képzeld el, hogy egy buszt vezetsz. Az első megállóban felszáll 10 utas. A másodikban leszáll 2, de felszáll 4. A harmadikban nincs leszálló, 1 ember felszáll, de nem találja a bérletét, így egyből le is ugrik a buszról. A negyedik megállóban 2 utas száll fel és 4 száll le. 

A kérdés: Milyen színű szeme van a buszsofőrnek?

Miért szeretjük ezeket a típusú IQ-teszteket?

Egyrészt mert az ilyen fejtörők rendkívül furfangosak, ami kimondottan élvezetessé teszi őket. Nem mellékesen pedig segítenek fejleszteni a koncentrációt, a logikát és a gyors gondolkodást. Ugyanakkor kitalálásukkor szinte eufórikus állapotot élhetünk át, de akkor se érezzzük rosszul magunkat, ha az adott megoldásunk rossznak bizonyul. Csak nevetünk magunkon, és továbbküldjük egy barátunknak, hátha neki elsőre megy.

A szöveges rejtvény megoldása

Ha rájöttél a feladvány furfangosságára, gratulálunk, teljesítetted a lehetetlennek vélt IQ-tesztet. Ha vadul számoltál közben, a rejtvény elérte a célját, és sikerült elterelnie a figyelmedet a lényegről. Idézzük csak fel, hogy kezdődőtt: „Képzeld el, hogy egy buszt vezetsz”. Tehát a buszsofőr szemszíne bizony a tiéd. 

Mit tanulhattál ebből?

Nem minden az, aminek látszik, és bizony néha a legegyszerűbb válasz lesz a helyes. Miközben pedig jól szórakoztál, megtornáztattad az agyad. Használtad a logikádat és sikerült egyetlen egy dologra koncentrálnod. Ezzel már akkor is nyertél, ha nem sikerült rájönnöd a szöveges rejtvény megoldására.

