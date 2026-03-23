Kötőjellel vagy anélkül, az itt a kérdés – Ha eltalálod mind, benne vagy a felső 2%-ban

A helyesírást illetően sokszor még abban is elbizonytalanodunk, aminek a szabályát az iskolában jól megtanultuk. A legnagyobb fejtörést a kötőjelek, valamint a külön és az egybeírandó szavak okozzák – egyre több hibásan írt szót látunk a közösségi médiában, a kommentek között is.

Kötőjeles kihívás: hogyan teljesítesz a kvíznél?

A kötőjeles szavak és az online tér helyesírás-deformáló hatása

A felhasználók egy része legyint, és nem foglalkozik ezzel, másik része viszont képes elképesztően felhúzni magát a hibákon, és azt kérdezik: Valóban ennyire leépült a nyelvi műveltségünk? Az online tér megváltoztatta az íráshoz és a nyelvhez való viszonyunkat. Rövidítésekkel, szlengekkel, emojikkal és képekkel kommunikálunk. Nem lusták vagyunk, hanem időt akarunk spórolni.

A kommentek gyakorlatilag a beszéd írott lenyomatai: érzelemből született azonnali válaszreakciók, melyeket talán nagy kapkodásunkban át sem olvasunk. Hogy miért? Mert a hangsúly sokkal inkább a tartalmon, az üzeneten, mint a nyelvtanon van.

És persze ott vannak a „digitális hibaforrások”, a telefonunk autocorrect funkciója – elég egy rossz javaslat, máris hibás szó landol a kommentmezőben. Egy biztos: attól, mert valaki egy betűt elüt, rosszul ragoz, még nem feltétlenül alacsony intelligenciájú. A kisbetűs írásmód, az írásjelek vagy a kötőjelek kihagyása és a rövidített szavak egy új, lazább kommunikációs stílus részei. A nyelv sosem volt állandó, mindig változott és „alkalmazkodott” az adott kor társadalmi elvárásaihoz. A közösségi médiában az informális üzenetváltásé a főszerep, a helyes szöveg – furcsamód – kimértnek és távolságtartónak hat. Az internetes korszak előtt a hibás szövegek nem látszódtak ilyen mértékben, a fiókban maradtak. Az internet és a közösségi média nem rombolta a helyesírást, csupán tükröt tart elénk, és éppúgy, mint a fotók esetében, láthatóbbá teszi a hibáinkat.

Teszteld tudásod kvízünkkel! Neked mennyire megy a kötőjeles írásmód? Tudod, mely szavakat írjuk egybe, külön, illetve kötőjellel?